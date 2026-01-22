Как память объемом 128, 256 и 512 ГБ меняет вес смартфона

Почти все смартфоны, представленные сегодня на рынке, предлагаются в нескольких вариантах памяти. Одна и та же модель бывает доступна в версии на 128, 256 и 512 ГБ. У каждой из них разный объем накопителя. Но влияет ли память на вес смартфона? Если да, то какова разница между начальными и продвинутыми вариантами? Мы попытались ответить на эти вопросы, выяснив, сколько весит память в телефоне.

Влияет ли память на вес смартфона

Задуматься над столь, казалось бы, странным вопросом нас заставил пост Эльдара Муртазина, опубликованный в телеграм-канале Mobile-Review.com. В нем ведущий аналитик Mobile Research Group утверждает, что еще не анонсированный Samsung Galaxy Z Trifold имеет разный вес в вариантах на 512 ГБ и 1 ТБ памяти. Якобы, масса первого составляет 309 граммов, а второго — 315 граммов. Из доказательств — слова самого Эльдара.

Несмотря на то, что почувствовать такую разницу в весе и без того тяжелого смартфона довольно сложно, 6 граммов — это довольно большой разброс. Особенно, если учесть, что речь идет о таком маленьком компоненте, как память, который есть даже в самых легких моделях.

Сколько весит память в смартфоне

Память — это действительно очень маленький компонент смартфона, который представляет собой микрочип. Источников, раскрывающих его вес, не так много, но кое-что найти нам все-таки удалось. Так, в спецификации запоминающих устройств стандарта UFS от компании KIOXIA указано, что чип памяти на 128 ГБ весит 0.18 грамма, а вариант на 256 ГБ — 0.26 грамма. То есть разница есть, но она незначительна.

При этом помимо встроенной памяти у смартфона есть оперативная, а одна и та же модель теоретически может быть доступна в варианте на 8/128 и, например, в версии 16/512 ГБ. Чип на 8 ГБ весит примерно 0.2 грамма. То есть даже с учетом установки в варианте 16/512 сразу двух чипов разница составит всего 0.2 грамма.

Отсутствие существенной разницы в весе подтверждают и данные производителей смартфонов. Так, Galaxy S25 в вариантах на 128, 256 и 512 ГБ имеет одинаковую массу корпуса — 162 грамма.

Что реально влияет на вес телефона

Таким образом, вес памяти настолько мал, что реальная разница в массе одного смартфона с разными вариантами накопителя составляет менее одного грамма, в связи с чем производители даже не указывают ее. А вот что действительно может влиять на вес, так это материал корпуса.

Так, спинка realme 14 Pro+ в белом цвете выполнена из пластика, а в черном — из экозамши. Поэтому, согласно официальной информации производителя, вес первого варианта составляет 194 грамма, а второго — 196 граммов. Как видим, иногда незначительную разницу производители указывают, но в случае с памятью отличий в массе настолько мало, что любые спекуляции на эту тему выглядят по меньшей мере странно.