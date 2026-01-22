Как память объемом 128, 256 и 512 ГБ меняет вес смартфона

Герман Вологжанин

Почти все смартфоны, представленные сегодня на рынке, предлагаются в нескольких вариантах памяти. Одна и та же модель бывает доступна в версии на 128, 256 и 512 ГБ. У каждой из них разный объем накопителя. Но влияет ли память на вес смартфона? Если да, то какова разница между начальными и продвинутыми вариантами? Мы попытались ответить на эти вопросы, выяснив, сколько весит память в телефоне.

Как память объемом 128, 256 и 512 ГБ меняет вес смартфона. Сколько весят смартфоны с разной памятью? Фото.

Сколько весят смартфоны с разной памятью?

Влияет ли память на вес смартфона

Задуматься над столь, казалось бы, странным вопросом нас заставил пост Эльдара Муртазина, опубликованный в телеграм-канале Mobile-Review.com. В нем ведущий аналитик Mobile Research Group утверждает, что еще не анонсированный Samsung Galaxy Z Trifold имеет разный вес в вариантах на 512 ГБ и 1 ТБ памяти. Якобы, масса первого составляет 309 граммов, а второго — 315 граммов. Из доказательств — слова самого Эльдара.

Несмотря на то, что почувствовать такую разницу в весе и без того тяжелого смартфона довольно сложно, 6 граммов — это довольно большой разброс. Особенно, если учесть, что речь идет о таком маленьком компоненте, как память, который есть даже в самых легких моделях.

Сколько весит память в смартфоне

Память — это действительно очень маленький компонент смартфона, который представляет собой микрочип. Источников, раскрывающих его вес, не так много, но кое-что найти нам все-таки удалось. Так, в спецификации запоминающих устройств стандарта UFS от компании KIOXIA указано, что чип памяти на 128 ГБ весит 0.18 грамма, а вариант на 256 ГБ — 0.26 грамма. То есть разница есть, но она незначительна.

Сколько весит память в смартфоне. Разница есть, но она абсолютно несущественная. Фото.

Разница есть, но она абсолютно несущественная

При этом помимо встроенной памяти у смартфона есть оперативная, а одна и та же модель теоретически может быть доступна в варианте на 8/128 и, например, в версии 16/512 ГБ. Чип на 8 ГБ весит примерно 0.2 грамма. То есть даже с учетом установки в варианте 16/512 сразу двух чипов разница составит всего 0.2 грамма.

Отсутствие существенной разницы в весе подтверждают и данные производителей смартфонов. Так, Galaxy S25 в вариантах на 128, 256 и 512 ГБ имеет одинаковую массу корпуса — 162 грамма.

Что реально влияет на вес телефона

Таким образом, вес памяти настолько мал, что реальная разница в массе одного смартфона с разными вариантами накопителя составляет менее одного грамма, в связи с чем производители даже не указывают ее. А вот что действительно может влиять на вес, так это материал корпуса.

Что реально влияет на вес телефона. Вес смартфонов разных цветов может отличаться. Фото.

Вес смартфонов разных цветов может отличаться

Так, спинка realme 14 Pro+ в белом цвете выполнена из пластика, а в черном — из экозамши. Поэтому, согласно официальной информации производителя, вес первого варианта составляет 194 грамма, а второго — 196 граммов. Как видим, иногда незначительную разницу производители указывают, но в случае с памятью отличий в массе настолько мало, что любые спекуляции на эту тему выглядят по меньшей мере странно.

Лонгриды для вас
Как сбросить Xiaomi до заводских настроек

При использовании любого смартфона важно наличие у пользователя базовых навыков взаимодействия с устройством. Одно из них — умение выполнить сброс до заводских настроек Android. Эта процедура может потребоваться вам в самых разных ситуациях от передачи смартфона другому человеку до устранения критических ошибок в работе устройства. Далее расскажем, как сбросить Android на Xiaomi, а также объясним, к чему это приведет.

Читать далее
Почему Roblox просит подтвердить возраст, и что это дает

Блокировка Roblox, случившаяся в конце прошлого года, не только вызвала общественный резонанс, но и заставила игровую платформу постепенно начать менять подход к модерации контента. Недавно стало известно, что российским пользователям отключили доступ к чатам, а теперь сверхпопулярный сервис сам ввел новое ограничение. В январе 2026 года Roblox начал требовать подтверждение возраста. Причем не честным словом, а с доказательствами: с помощью селфи или по паспорту.

Читать далее
Это новый Vivo Y500. Самый защищенный смартфон с большой батареей

Vivo Y500 — это смартфон среднего класса с упором на автономность и повышенную водозащиту: здесь установлена полутвердотельная батарея на 8200 мАч, а корпус сертифицирован по стандарту IP69+ для длительного контакта с водой и экстремальных условий эксплуатации. Устройство ориентировано на тех, кому важны длительная работа без подзарядки, устойчивость к погодным факторам, а также стабильная связь в сложных сценариях вроде лифтов, подвалов и загородных зон.

Читать далее
