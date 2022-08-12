Как передать любой файл с телефона на телефон или компьютер. Собрали все способы

ПК и смартфон — это два неразрывно связанных устройства. Порой нам нужно перекинуть фото на компьютер для его дальнейшей обработки или, например, требуется освободить место на внутренней памяти гаджета путем передачи файлов на десктоп. А еще у каждого в жизни может произойти ситуация, когда необходимо передать документы с одного смартфона на другой. Это довольно простая операция, которую можно выполнить разными способами, причем далеко не всегда для обмена данными нужен провод. Давайте рассмотрим все методы, помогающие перекинуть файлы.

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Приложение для передачи файлов

Существует огромное количество программ, разработанных специально для передачи данных с одного устройства на другое. Есть приложения, которые работают только на Андроид, но есть и софт, доступный как на мобильной платформе, так и на ПК. Вам нужно установить на оба гаджета одно из следующих приложений:

Этим и другим приложениям был посвящен отдельный материал, поэтому сейчас сосредоточимся на процессе обмена. Так, если вы решите воспользоваться SHAREit, понадобится запустить программу на обоих устройствах. На отправляющем гаджете нажмите кнопку «Отправить», а на принимающем — «Получить». Выберите файл для передачи и подтвердите отправку, наведя объектив камеры на QR-код, который появится на экране устройства-получателя.

На принимающем компьютере или телефоне останется подтвердить получение файла. Ну а перед выполнением операции рекомендую убедиться, что оба устройства подключены к одной сети Wi-Fi. В противном случае осуществить передачу данных не получится.

Загрузить файл в облако

Если вы не хотите устанавливать на смартфон или компьютер дополнительный софт, то можете передать файлы при помощи облачных сервисов, будь то Google Drive, Яндекс.Диск или DropBox. Принцип обмена данными во всех случаях одинаковый. Первым делом авторизуйтесь в облаке через сайт сервиса или специальное приложение, а затем — загрузите фото, архив или любой другой файл.

Как только данные загрузятся в облако, вам останется выполнить вход в ту же учетную запись на принимающем устройстве. В списке доступных файлов будет тот, который вы загрузили несколько минут назад. Выделите его и нажмите кнопку скачивания.

По окончании загрузки данные можно удалить из облака, чтобы сэкономить выделенное пространство. Не забывайте это делать, так как большинство подобных сервисов предлагает ограниченное хранилище на 5-10 гигабайтов. Для его расширения требуется оформление платной подписки, что наверняка не входит в ваши планы.

Как передать файл через почту

Альтернативный вариант обмена данными без стороннего софта – использование почтовых сервисов. Примеры приводить не буду, так как у каждого человека есть e-mail, но на процессе передачи файлов через почту предлагаю остановиться подробнее. Вам понадобится создать письмо и выбрать получателя. В качестве адресата может выступать любой человек, а также вы сами. Просто укажите свой e-mail, прикрепите файл и нажмите кнопку «Отправить».

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В качестве адресата можно выбрать ту же почту, с которой осуществляется отправка

Вне зависимости от того, передавались данные себе или другому человеку, письмо отобразится во входящих через несколько секунд. Вам останется открыть его, выбрать файл и нажать кнопку загрузки.

Еще несколько секунд, и файлы окажутся во внутренней памяти устройства. Процесс скачивания может затянуться, если вы отправляли большой массив данных. Впрочем, почтовые сервисы нередко ограничивают размер прикрепляемых файлов 10-20 МБ.

Избранное в Телеграме

Также отправить фото, видео и другие данные можно при помощи мессенджеров. Это очень удобный способ, особенно в случае, когда файлы передаются другому человеку. Если получатель использует ПК, или вы сами являетесь адресатом, то стоит обратиться к помощи Telegram. В этом мессенджере есть выделенный чат «Избранное», куда можно поместить свои данные. Прикрепите файл и нажмите кнопку отправки.

Далее нужно открыть «Избранное» на устройстве-получателе. Здесь вы увидите сообщение с прикрепленным файлом. Жмите на «три точки», а затем — «Сохранить в загрузки».

Как и электронная почта, Телеграм имеет свои ограничения на загрузку файлов. Максимальный порог — 2 гигабайта. Поэтому для обмена большими массивами данных этот способ тоже подходит только с натяжкой.

Как передать файл по блютузу

Если вы хотите передать фото, документ или короткий видеоролик, то можете воспользоваться старым способом обмена данными через Bluetooth. Скорость будет значительно ниже в сравнении с другими вариантами, зато никаких сложностей этот метод не доставит. Так что активируйте блютуз на обоих устройствах, выберите файл на устройстве-отправителе, после чего укажите получателя.

На телефоне или компьютере, куда вы планируете перекинуть файлы, нужно нажать кнопку «Принять». Далее начнется передача данных, в ходе которой необходимо держать оба устройства в непосредственной близости друг от друга. Иначе обмен прервется, а вам придется повторять операцию заново.

Как передавать файлы через кабель

Наконец, никто не отменял проводные способы обмена данными. Конечно, для передачи файлов вам понадобится специальный кабель, но зато вы не столкнетесь с ограничениями объема передаваемой информации, а также не испытаете дискомфорт из-за низкой скорости. Данные по проводу отправляются максимально быстро.

Если требуется передать файл с телефона на компьютер, то воспользуйтесь комплектным USB-кабелем и не забудьте активировать опцию «Передача файлов» через всплывающее окно, которое появится на экране мобильного устройства после подключения.

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Перекинуть файлы с телефона на телефон по кабелю будет сложнее. Во-первых, оба гаджета должны поддерживать технологию OTG. Во-вторых, вам понадобится специальный переходник, который приобретается отдельно. Если условия соблюдены, то после подключения устройство-отправитель появится как носитель данных в «Проводнике» получателя.