В конце октября Роскомнадзор де-факто объявил, что WhatsApp в России доживает последние дни. Американское приложение постепенно блокируется, а судьба Telegram остается в подвешенном состоянии. Единственный игрок, который чувствует себя вольготно, — мессенджер MAX. Поэтому, хотим мы того или нет, но все идет к тому, что именно он в скором времени станет безальтернативным средством коммуникации внутри страны. А для подготовки к часу «X» необходимо иметь представление, как перенести WhatsApp в MAX, если это вообще возможно.

Как перейти на MAX вместо WhatsApp. Переходим из WhatsApp в MAX. Фото.

Переходим из WhatsApp в MAX

Регистрация в мессенджере MAX

В рамках подготовки к блокировке WhatsApp в России первым делом установите приложение MAX, если до сих пор не сделали этого. Скачать национальный мессенджер можно через Google Play или RuStore — выбирайте любой удобный способ.

MAX в Google Play

MAX в RuStore

После загрузки и установки приложения остается зарегистрироваться в MAX. Для этого:

  1. Запустите приложение.
  2. Укажите тот же номер, что и в WhatsApp.
  3. Введите имя и фамилию.
  4. При необходимости выберите аватар.
Регистрация в мессенджере MAX. Для регистрации нужно выполнить 3 шага. Фото.

Для регистрации нужно выполнить 3 шага

После регистрации мессенджер MAX попросит вас предоставить разрешения. Сделайте это, чтобы иметь возможность совершать звонки и выполнять другие действия через национальное приложение.

Можно ли перенести чаты из WhatsApp в MAX

Поскольку WhatsApp продолжает оставаться самым популярным мессенджером в России, именно там хранится вся наша переписка с открытками от бабушек и признаниями в любви. В этой связи логично было бы предложить алгоритм того, как перенести чаты из WhatsApp в MAX. Однако провернуть подобную операцию не получится. WhatsApp и MAX — два принципиально разных и независимых друг от друга приложения.

Единственное, что можно сделать перед блокировкой WhatsApp, — сохранить чаты на телефон. Для этого предлагается сделать резервную копию WhatsApp по инструкции из отдельного материала, либо экспортировать отдельный чат:

  1. Откройте интересующую переписку.
  2. Нажмите на «три точки» в правом верхнем углу.
  3. Выберите «Еще», а затем — «Экспорт чата».
  4. Укажите вариант сохранения.
Можно ли перенести чаты из WhatsApp в MAX. Лучше все-таки сделать резервную копию. Фото.

Лучше все-таки сделать резервную копию

Отдельно взятый чат вы сможете сохранить в заметки или, к примеру, отправить себе на электронную почту, в то время как резервная копия предполагает хранение всей переписки на Google Диске.

Как перенести контакты из WhatsApp в MAX

По аналогии с чатами перенести контакты из WhatsApp в MAX нельзя. Но тут играет немного другая логика. В MAX, как и в WhatsApp, все контакты автоматически подгружаются из телефонной книги. Поэтому вам нужно просто разрешить к ней доступ:

  1. Запустите MAX.
  2. Нажмите «Подключите контакты» во вкладке «Чаты» или откройте вкладку «Контакты».
  3. Предоставьте разрешение на доступ к контактам.
Как перенести контакты из WhatsApp в MAX. Нужно просто разрешить доступ к контактам. Фото.

Нужно просто разрешить доступ к контактам

Люди, уже зарегистрированные в MAX, появятся во вкладке «Контакты», и вы сможете им написать. Всех остальных можно будет пригласить в национальный мессенджер.

Как пригласить человека в MAX

Пригласить контакт в MAX можно двумя способами. Вот самый простой вариант:

  1. Откройте вкладку «Контакты» в мессенджере MAX.
  2. Найдите нужный контакт из телефонной книги и нажмите кнопку «Пригласить».
  3. Отправьте приглашение любым удобным способом (SMS, электронная почта, другие мессенджеры).
Как пригласить человека в MAX. Человеку будет достаточно перейти по ссылке-приглашению, чтобы зарегистрироваться. Фото.

Человеку будет достаточно перейти по ссылке-приглашению, чтобы зарегистрироваться

Получатель увидит сообщение «Я пользуюсь мессенджером MAX», содержащее ссылку-приглашение, а также картинку с QR-кодом для добавления вас в список своих контактов.

Если контакта нет в вашей телефонной книге, то вы можете пригласить человека в MAX по номеру:

  1. Запустите MAX.
  2. Откройте вкладку «Контакты».
  3. Нажмите «+» в правом верхнем углу, а затем — «Пригласить по номеру».
  4. Введите номер получателя и нажмите «Продолжить».
  5. Если человека нет в MAX — нажмите «Пригласить» и отправьте ссылку-приглашение любым удобным способом.
Как пригласить человека в MAX. Пригласить человека можно просто по номеру. Фото.

Пригласить человека можно просто по номеру

Далее от вас уже ничего не зависит. Человек либо зарегистрируется в MAX, либо проигнорирует приглашение и продолжит общаться альтернативными способами без использования национального мессенджера.

