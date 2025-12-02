Как перейти на MAX вместо WhatsApp

В конце октября Роскомнадзор де-факто объявил, что WhatsApp в России доживает последние дни. Американское приложение постепенно блокируется, а судьба Telegram остается в подвешенном состоянии. Единственный игрок, который чувствует себя вольготно, — мессенджер MAX. Поэтому, хотим мы того или нет, но все идет к тому, что именно он в скором времени станет безальтернативным средством коммуникации внутри страны. А для подготовки к часу «X» необходимо иметь представление, как перенести WhatsApp в MAX, если это вообще возможно.
Содержание
Регистрация в мессенджере MAX
В рамках подготовки к блокировке WhatsApp в России первым делом установите приложение MAX, если до сих пор не сделали этого. Скачать национальный мессенджер можно через Google Play или RuStore — выбирайте любой удобный способ.
После загрузки и установки приложения остается зарегистрироваться в MAX. Для этого:
- Запустите приложение.
- Укажите тот же номер, что и в WhatsApp.
- Введите имя и фамилию.
- При необходимости выберите аватар.
После регистрации мессенджер MAX попросит вас предоставить разрешения. Сделайте это, чтобы иметь возможность совершать звонки и выполнять другие действия через национальное приложение.
Можно ли перенести чаты из WhatsApp в MAX
Поскольку WhatsApp продолжает оставаться самым популярным мессенджером в России, именно там хранится вся наша переписка с открытками от бабушек и признаниями в любви. В этой связи логично было бы предложить алгоритм того, как перенести чаты из WhatsApp в MAX. Однако провернуть подобную операцию не получится. WhatsApp и MAX — два принципиально разных и независимых друг от друга приложения.
Единственное, что можно сделать перед блокировкой WhatsApp, — сохранить чаты на телефон. Для этого предлагается сделать резервную копию WhatsApp по инструкции из отдельного материала, либо экспортировать отдельный чат:
- Откройте интересующую переписку.
- Нажмите на «три точки» в правом верхнем углу.
- Выберите «Еще», а затем — «Экспорт чата».
- Укажите вариант сохранения.
Отдельно взятый чат вы сможете сохранить в заметки или, к примеру, отправить себе на электронную почту, в то время как резервная копия предполагает хранение всей переписки на Google Диске.
Как перенести контакты из WhatsApp в MAX
По аналогии с чатами перенести контакты из WhatsApp в MAX нельзя. Но тут играет немного другая логика. В MAX, как и в WhatsApp, все контакты автоматически подгружаются из телефонной книги. Поэтому вам нужно просто разрешить к ней доступ:
- Запустите MAX.
- Нажмите «Подключите контакты» во вкладке «Чаты» или откройте вкладку «Контакты».
- Предоставьте разрешение на доступ к контактам.
Люди, уже зарегистрированные в MAX, появятся во вкладке «Контакты», и вы сможете им написать. Всех остальных можно будет пригласить в национальный мессенджер.
Как пригласить человека в MAX
Пригласить контакт в MAX можно двумя способами. Вот самый простой вариант:
- Откройте вкладку «Контакты» в мессенджере MAX.
- Найдите нужный контакт из телефонной книги и нажмите кнопку «Пригласить».
- Отправьте приглашение любым удобным способом (SMS, электронная почта, другие мессенджеры).
Получатель увидит сообщение «Я пользуюсь мессенджером MAX», содержащее ссылку-приглашение, а также картинку с QR-кодом для добавления вас в список своих контактов.
Если контакта нет в вашей телефонной книге, то вы можете пригласить человека в MAX по номеру:
- Запустите MAX.
- Откройте вкладку «Контакты».
- Нажмите «+» в правом верхнем углу, а затем — «Пригласить по номеру».
- Введите номер получателя и нажмите «Продолжить».
- Если человека нет в MAX — нажмите «Пригласить» и отправьте ссылку-приглашение любым удобным способом.
Далее от вас уже ничего не зависит. Человек либо зарегистрируется в MAX, либо проигнорирует приглашение и продолжит общаться альтернативными способами без использования национального мессенджера.