Как перейти на MAX вместо WhatsApp

В конце октября Роскомнадзор де-факто объявил, что WhatsApp в России доживает последние дни. Американское приложение постепенно блокируется, а судьба Telegram остается в подвешенном состоянии. Единственный игрок, который чувствует себя вольготно, — мессенджер MAX. Поэтому, хотим мы того или нет, но все идет к тому, что именно он в скором времени станет безальтернативным средством коммуникации внутри страны. А для подготовки к часу «X» необходимо иметь представление, как перенести WhatsApp в MAX, если это вообще возможно.

Регистрация в мессенджере MAX

В рамках подготовки к блокировке WhatsApp в России первым делом установите приложение MAX, если до сих пор не сделали этого. Скачать национальный мессенджер можно через Google Play или RuStore — выбирайте любой удобный способ.

MAX в Google Play

MAX в RuStore

После загрузки и установки приложения остается зарегистрироваться в MAX. Для этого:

Запустите приложение. Укажите тот же номер, что и в WhatsApp. Введите имя и фамилию. При необходимости выберите аватар.

После регистрации мессенджер MAX попросит вас предоставить разрешения. Сделайте это, чтобы иметь возможность совершать звонки и выполнять другие действия через национальное приложение.

Можно ли перенести чаты из WhatsApp в MAX

Поскольку WhatsApp продолжает оставаться самым популярным мессенджером в России, именно там хранится вся наша переписка с открытками от бабушек и признаниями в любви. В этой связи логично было бы предложить алгоритм того, как перенести чаты из WhatsApp в MAX. Однако провернуть подобную операцию не получится. WhatsApp и MAX — два принципиально разных и независимых друг от друга приложения.

Единственное, что можно сделать перед блокировкой WhatsApp, — сохранить чаты на телефон. Для этого предлагается сделать резервную копию WhatsApp по инструкции из отдельного материала, либо экспортировать отдельный чат:

Откройте интересующую переписку. Нажмите на «три точки» в правом верхнем углу. Выберите «Еще», а затем — «Экспорт чата». Укажите вариант сохранения.

Отдельно взятый чат вы сможете сохранить в заметки или, к примеру, отправить себе на электронную почту, в то время как резервная копия предполагает хранение всей переписки на Google Диске.

Как перенести контакты из WhatsApp в MAX

По аналогии с чатами перенести контакты из WhatsApp в MAX нельзя. Но тут играет немного другая логика. В MAX, как и в WhatsApp, все контакты автоматически подгружаются из телефонной книги. Поэтому вам нужно просто разрешить к ней доступ:

Запустите MAX. Нажмите «Подключите контакты» во вкладке «Чаты» или откройте вкладку «Контакты». Предоставьте разрешение на доступ к контактам.

Люди, уже зарегистрированные в MAX, появятся во вкладке «Контакты», и вы сможете им написать. Всех остальных можно будет пригласить в национальный мессенджер.

Как пригласить человека в MAX

Пригласить контакт в MAX можно двумя способами. Вот самый простой вариант:

Откройте вкладку «Контакты» в мессенджере MAX. Найдите нужный контакт из телефонной книги и нажмите кнопку «Пригласить». Отправьте приглашение любым удобным способом (SMS, электронная почта, другие мессенджеры).

Получатель увидит сообщение «Я пользуюсь мессенджером MAX», содержащее ссылку-приглашение, а также картинку с QR-кодом для добавления вас в список своих контактов.

Если контакта нет в вашей телефонной книге, то вы можете пригласить человека в MAX по номеру:

Запустите MAX. Откройте вкладку «Контакты». Нажмите «+» в правом верхнем углу, а затем — «Пригласить по номеру». Введите номер получателя и нажмите «Продолжить». Если человека нет в MAX — нажмите «Пригласить» и отправьте ссылку-приглашение любым удобным способом.

Далее от вас уже ничего не зависит. Человек либо зарегистрируется в MAX, либо проигнорирует приглашение и продолжит общаться альтернативными способами без использования национального мессенджера.