Как перейти с Telegram на MAX — рабочая инструкция 2026

Позвонить кому-то через Телеграм в России сейчас получается далеко не всегда. Голосовые сообщения доходят, текст тоже, но вот звонки без VPN уже не работают. С 10 февраля Роскомнадзор начал замедлять и загрузку медиа, а с 1 апреля мессенджер и вовсе планируют заблокировать полностью. Одним из немногих мессенджеров, где с этим нет никаких проблем, остаётся MAX. А значит, самое время разобраться, как туда переехать и что из привычного Телеграма получится забрать с собой.

Зачем переходить на MAX, если есть Телеграм

Пока Телеграм работает, бросать его смысла нет. Но уже сейчас звонки через него недоступны, а фото и видео грузятся заметно медленнее. Если блокировка 1 апреля всё-таки случится, понадобится запасной вариант, где можно и писать, и звонить без VPN. MAX как раз из таких.

Помимо звонков, у него есть антифрод-система на базе Kaspersky Who Calls, которая проверяет входящие вызовы по базам мошеннических номеров и показывает, откуда звонят. Файлы можно отправлять размером до 4 ГБ. По части каналов MAX набирает обороты: к февралю 2026 года в мессенджере уже более 159 000 публичных каналов, а после запуска приватных каналов за одну неделю создали ещё больше миллиона. До телеграмовских масштабов пока далеко, но контент появляется быстро. Полноценной заменой MAX пока не станет, но как запасной канал связи подходит отлично.

MAX пока не заменит Телеграм, но в роли запасного мессенджера со звонками вполне справляется.

Что можно перенести в MAX из Telegram

Тут сразу стоит сбавить ожидания. Встроенной функции переноса переписок из Телеграма в MAX на данный момент нет. Нельзя нажать кнопку и получить все чаты в новом мессенджере — технически это пока не реализовано. Контакты подтягиваются автоматически из телефонной книги, но история сообщений не переезжает.

Что можно сделать — экспортировать историю чата из Телеграма в виде архива и отправить файлом в MAX. Это не полноценный импорт: сообщения не встроятся в чат, а останутся как zip-файл для справки. Но если в переписке есть важные документы, ссылки или договорённости, хотя бы они не потеряются.

Каналы, боты и стикеры тоже не переносятся. На каналы в MAX придётся подписываться заново, ботов там почти нет, свои стикерпаки перетащить не получится. Отдельный момент с приватностью: в MAX нет секретных чатов в телеграмовском понимании. Разработчики заявляют о наличии шифрования, но независимые эксперты указывают, что речь идёт о TLS (защита при передаче), а не о сквозном E2E-шифровании, при котором сообщения не может прочитать даже сам сервис.

Контакты подтянутся сами. А вот историю переписок перенести в чат пока нельзя.

Как сохранить важные переписки из Телеграма

Даже если полноценного переноса нет, терять важные переписки не обязательно. В Телеграме есть встроенный экспорт. Правда, есть он только в декстопной версии приложения. Экспортом стоит воспользоваться заранее, пока мессенджер ещё доступен.

Для экспорта одного чата на ПК:

Откройте нужный чат в Телеграме. Нажмите на имя контакта или название группы вверху экрана. Откройте меню (три точки) и выберите «Экспорт истории чата». Отметьте, что экспортировать: только текст или вместе с фото, видео и файлами. Выберите, куда сохранить — можно отправить файл самому себе в MAX или сохранить в облако.

На выходе получится zip-архив со всей историей. Для полного экспорта всех чатов разом понадобится десктопная версия Телеграма: «Настройки» / «Продвинутые настройки» / «Экспорт данных из Telegram». Там можно выбрать конкретные чаты, типы медиа и период.

Если у вас есть рабочие групповые чаты или каналы, которые вы администрируете, их содержимое можно перенести в MAX через сторонние сервисы вроде перейдинамакс.рф. Но учтите: это платная услуга (от 1000 рублей за чат), не аффилированная с VK. Личные переписки через такие сервисы не переносятся.

Экспортировать чаты лучше заранее, пока Телеграм ещё работает без ограничений.

Как настроить MAX на Android

Контакты экспортировать из Телеграма не надо. MAX подтягивает их из телефонной книги сам:

Откройте MAX и перейдите во вкладку «Контакты». Нажмите «Подключите контакты», если приложение ещё не получило доступ. Дайте разрешение на чтение телефонной книги.

В списке появятся все, кто уже зарегистрирован в MAX. Остальные подтянутся, когда установят приложение. После этого стоит потратить пять минут на настройки, чтобы потом не раздражаться.

Уведомления. По умолчанию MAX шлёт оповещения обо всём подряд. Имеет смысл сразу отключить звук для групповых чатов, а то телефон будет вибрировать каждые полминуты. Заодно проверьте, не улетают ли уведомления в беззвучный режим для всех чатов — бывает, что при первой настройке переключатель стоит не там.

Приватность. Тут настраивается, кто видит ваш номер, статус «в сети» и фото профиля. Лучше сразу выставить «Мои контакты» вместо «Все». В MAX пока нет такой гибкой системы исключений, как в Телеграме, но базовые настройки на месте.

Оформление и папки. Тёмная тема включается в настройках оформления. Папки чатов работают как в Телеграме: рабочие, личные, групповые — раскидывайте, чтобы не тонуть в общем потоке.

Настройки приватности лучше поправить сразу. По умолчанию там всё слишком открыто.

Как пользоваться MAX и Telegram одновременно

Полностью переехать в MAX прямо сейчас вряд ли получится — слишком многих контактов там ещё нет, а часть привычных функций вроде ботов и секретных чатов отсутствует. Для большинства пока единственный рабочий вариант — держать оба мессенджера параллельно.

В MAX удобно оставить переписки с близкими и рабочие чаты, где важны звонки. В Телеграме, пока он работает, — каналы, ботов и группы по интересам. Уведомления от MAX можно сделать менее агрессивными, чтобы два мессенджера не конкурировали за внимание. Не надо выбирать что-то одно и удалять второе. Пусть каждый займёт своё место, а дальше будет видно.

Каналы и боты пока остаются в Телеграме. Личные чаты и звонки переезжают в MAX.

Решение проблем с мессенджером MAX

Контактов в MAX почти нет. Мессенджер показывает только тех, кто уже установил приложение. Если в списке пусто, попробуйте отправить друзьям ссылку-приглашение из MAX — это быстрее, чем объяснять каждому, что и где скачать. Чем ближе дата блокировки Телеграма, тем быстрее контакты будут появляться сами.

Уведомления не приходят. Особенно частая проблема на Xiaomi, Huawei и Realme с их агрессивной оптимизацией батареи. Система убивает MAX в фоне, и он просто не успевает показать уведомление. Решается так:

Откройте «Настройки» / «Батарея» / «Запуск приложений». Найдите MAX в списке и переключите на «Управлять вручную». Включите все три переключателя: автозапуск, вторичный запуск, работа в фоне.

На вашем устройстве путь может немного отличаться, но суть та же. Если после этого уведомления всё ещё не приходят, попробуйте перезагрузить смартфон и проверить, не включён ли режим энергосбережения на уровне всей системы.

Медленная загрузка медиа. Бывает в первые дни после крупных обновлений, когда серверы перегружены. Обычно проходит само в течение суток. Если не проходит, проверьте подключение к интернету и попробуйте переключиться между Wi-Fi и мобильными данными.

Настройки энергосбережения на Xiaomi — отдельный вид искусства. Без исключений для MAX уведомления просто не дойдут.

Переехать из Телеграма в MAX целиком пока нельзя — переписки не переносятся, и с этим придётся смириться. Но контакты подтянутся сами, настройка занимает пять минут, а звонки работают сразу. С учётом того, что Телеграм в России замедляют уже сейчас, а полная блокировка может случиться уже в апреле, запасной мессенджер лучше настроить заранее. Даже если блокировку отложат, стабильные звонки без VPN никуда не денутся.

А вы уже попробовали MAX? Или пока не видите смысла? Расскажите в комментариях и в нашем Телеграм-чате.