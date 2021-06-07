Как перенести пароли с Андроида на Андроид

Функция автозаполнения – относительно недавнее нововведение Android. Непонятно почему, но долгое время Google исправно игнорировала эту функцию. Поэтому, когда она наконец решилась на её внедрение, пользователи ликовали. Ещё бы, ведь теперь у них появилась возможность не вводить данные авторизации вручную каждый раз, когда они захотят на сайт или в приложение, а просто подтвердить их заполнение биометрией. Другое дело, что раньше автозаполнение работало только на одном устройстве, а теперь стало можно синхронизировать логины и пароли между разными.

Как узнать, кто брал телефон без вашего ведома

На прошлой неделе Google начала распространение обновления сервисов Google Play, в составе которого на Android появился механизм синхронизации логинов и паролей из инструмента автозаполнения. Благодаря ей пользователи могут обмениваться учётными данными своих аккаунтов между несколькими устройствами, которые им принадлежат, и с удобством входить на сайты и в приложения, используя одну и ту же пару логин-пароль, без повторного сохранения.

Как включить синхронизацию паролей на Android

Поскольку обновление только-только вышло, высоко вероятно, что инструмент синхронизации учётных данных может быть доступен не на всех устройствах. Поэтому, если вы не видите его у себя в настройках, просто подождите – как правило, в течение 3-5 дней обновление добирается до всех.

Перейдите в «Настройки» своего Android-смартфона;

Откройте вкладку Google и выберите «Автозаполнение»;

Перейдите в «Автозаполнение от Google» — «Настройки»;

Авторизуйтесь и включите функцию синхронизации.

Apple выпустит одно из лучших своих приложений для Android. Угадайте, какое?

Синхронизация учётных данных между двумя или более устройствами происходит благодаря общей учётной записи. Поэтому – я думаю, это логично – что на обоих гаджетах нужно использовать один и тот же аккауант Google. Но это ещё не всё. Чтобы всё работало как надо, активировать функцию синхронизации нужно на всех устройствах, которыми пользуетесь. Правда, может быть и такое, что на одном обновление с инструментом уже будет, а на другом ещё нет. Тогда просто подождите. Другого выхода из ситуации нет.

Как отключить автозаполнение карт

Если вы включаете функцию синхронизации не для своего устройства, а для чужого, и переживаете за данные, можно отключить автозаполнение некоторых типов данных. Например, можно запретить автоподстановку данных банковских карт и оставить только пароли или наоборот:

Перейдите в «Настройки» своего Android-смартфона;

Откройте вкладку Google и выберите «Автозаполнение»;

Перейдите в «Автозаполнение от Google» — «Настройки»;

Авторизуйтесь и отключите подстановку ненужных данных.

Google рассказала, какая защита появилась в Google Chrome

Так же для надёжности рекомендуется включить подтверждение автозаполнения биометрией. Несмотря на то что сегодня широко распространена технология распознавания лиц, надёжнее всего использовать именно сканер отпечатков пальцев. Его нельзя обмануть фотографией или трёхмерной копией, а так же похожим человеком. Так что выбирайте сканирование отпечатков, и не переживайте – попасть в руки посторонних ваши данные авторизации точно не смогут.