Как перенести пароли с iPhone на Huawei и включить синхронизацию в Google Chrome

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Иван Кузнецов

Санкции, вот уже четыре года действующие в отношении Huawei, хоть и подкосили компанию, всё-таки не сломили её. Китайцы не только сделали собственный — и притом довольно неплохой — магазин приложений, но и разработали собственный способ установки сервисов Google в обход правил. В результате ими стало вполне себе комфортно пользоваться даже в отсутствие Гугл Плей. Ну, по крайней мере, такой образ фирменным смартфонам рисует сам производитель, однако никто почему-то не говорит о том, что перенести пароли с iPhone на Huawei без костылей практически невозможно. Впрочем, выход есть.

Как перенести пароли с iPhone на Huawei и включить синхронизацию в Google Chrome. Huawei не поддерживает сервисы Google, и это большая проблема для желающих перенести пароли. Фото.

Huawei не поддерживает сервисы Google, и это большая проблема для желающих перенести пароли

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Для работы с приложением требуются сервисы Google

Если вы собираетесь перейти с iPhone на Huawei (а такие люди действительно есть), вы должны знать, что перенести пароли из iCloud на Android напрямую можно только в том случае, если вы пересаживаетесь на смартфон с сервисами GMS. Тогда вы просто экспортируете пароли из Связки ключей в свой аккаунт Google, потом скачиваете Chrome на Андроид, авторизуетесь, и пароли синхронизируются.

Для работы с приложением требуются сервисы Google. Вот так выглядит Google Chrome на смартфоне Huawei, скачанный APK-файлом. Фото.

Вот так выглядит Google Chrome на смартфоне Huawei, скачанный APK-файлом

Но мы-то с вами в другой ситуации. Тут всё далеко не так просто, потому что браузер Chrome смартфоны Huawei не поддерживают. Вернее, установить-то его можно, а вот авторизоваться в своём аккаунте Google, чтобы синхронизировать пароли, которые вы туда загрузили, из-за отсутствия сервисов GMS уже не выйдет. Смартфон неизменно будет выдавать ошибку следующего содержания:

Для работы с приложением Chrome требуются сервисы Google Play. Они не поддерживаются на вашем устройстве.

Да, на смартфоны Huawei по умолчанию предустанавливается сервис Gbox, который имитирует среду GMS. Однако с Google Chrome он почему-то не работает. Сначала я думал, что это только моя проблема, но её изучение показало, что она распространена гораздо сильнее. Просто желающих пересесть с iPhone на Huawei не так много, и вопрос переноса паролей из Связки ключей в Chrome возникает у считанных единиц, вследствие чего решать его не берутся.

Как перенести пароли с Айфона на Андроид

Я решил проблему при помощи сервиса Gspace. Это аналог Gbox, который совместим с Chrome и позволяет ему синхронизироваться с аккаунтом Google. В результате вы можете получить все свои пароли с iPhone на смартфоне Huawei. Но для начала вам нужно вычленить их из Связки ключей. Проще всего это сделать обладателям компьютеров Mac, поскольку они по умолчанию предлагают возможность экспорта паролей.

  • Откройте браузер Safari (подходит только версия 15.0 и выше) у себя на Mac;
  • Нажмите «Файл» в верхней строке меню;
Как перенести пароли с Айфона на Андроид. Такая кнопка будет доступна только в Safari Ver 15.0 и выше. Фото.

Такая кнопка будет доступна только в Safari Ver 15.0 и выше

  • Выберите «Экспортировать» — «Пароли»;
  • Введите код-пароль для авторизации в Связке ключей;
Как перенести пароли с Айфона на Андроид. Файл с паролями можно будет загрузить нажатием по этой кнопке. Фото.

Файл с паролями можно будет загрузить нажатием по этой кнопке

  • Скачайте CVS-файл с паролями себе на Mac;
  • Перейдите на сайт passwords.google.com и авторизуйтесь;
Как перенести пароли с Айфона на Андроид. Просто перетяните файл с паролями сюда. Фото.

Просто перетяните файл с паролями сюда

  • Нажмите на иконку настроек в правом верхнем углу и выберите «Импорт»;
  • Выберите в проводнике файл с паролями и подтвердите его загрузку в профиль.

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Перенос CVS-файла с паролями из Связки ключей в Google автоматически синхронизирует его с другими сохранёнными паролями. В иных условиях всё, что вам останется, — это авторизоваться в Chrome и пользоваться загруженными учётными данными. Но со смартфонами без сервисов GMS всё не так просто: Huawei не дает войти в Гугл-аккаунт. Поэтому нам нужно скачать Gspace, а потом ещё и хитрым способом загрузить на устройство Google Chrome.

Как запустить Google Play на Huawei

Как запустить Google Play на Huawei. Возможно, приложению придётся скачать дополнительные файлы. Фото.

Возможно, приложению придётся скачать дополнительные файлы

  • Запустите приложение, откройте боковое меню и войдите в свой аккаунт Google;
Как запустить Google Play на Huawei. Не забудьте раздать все требуемые разрешения. Фото.

Не забудьте раздать все требуемые разрешения

  • Теперь нажмите на иконку ЛЮБОГО приложения, которое у вас ещё НЕ УСТАНОВЛЕНО;
Как запустить Google Play на Huawei. Нажмите на иконку любого приложения и попадёте в Google Play. Фото.

Нажмите на иконку любого приложения и попадёте в Google Play

  • Вы попадёте в Google Play и вместо того, чтобы скачивать это приложение нажмите на кнопку поиска и введите в строке Chrome;
  • Скачайте Google Chrome себе на смартфон;
  • После того, как браузер появится в Gspace, нажмите на него и удерживайте до появления контекстного меню;
  • Нажмите «Добавить ярлык», чтобы иконка приложения появилась на рабочем столе;
Как запустить Google Play на Huawei. Скачайте Chrome и открывайте его: теперь он позволит пройти авторизацию в аккаунте Google. Фото.

Скачайте Chrome и открывайте его: теперь он позволит пройти авторизацию в аккаунте Google

  • Запустите Chrome и авторизуйтесь в своём аккаунте Google (авторизация пройдёт успешно), и все пароли, импортированные из Связки ключей, станут вам доступны без ограничений.

Скачать Gspace

Несмотря на то что провернуть все эти манипуляции не так уж и сложно, данный способ всё равно является своего рода компромиссом. Всё дело в том, что Chrome у вас на смартфоне будет работать строго через Gspace, и каждый запуск будет занимать чуть больше времени. Да, это всего 1,5-2 секунды, но удобства все эти редиректы точно не добавляют. Кроме того, есть и другой недостаток, пожалуй, куда более существенный.

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Он заключается в обилии рекламы в Gspace. Даже если вы будете открывать Chrome с ярлыка, вынесенного на рабочий стол, примерно каждый второй запуск будет предварять ещё и рекламная вставка. Её можно тут же закрыть, но это лишнее действие довольно сильно надоедает, и хочется просто отказаться от такого костыля. А вот заблокировать рекламу через DNS, у меня не получилось. Видимо, Gspace формирует такую среду, на которую адблок не распространяется. Поэтому остаётся только покупать платную подписку, которая всю рекламу убирает.

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