Как перенести пароли с iPhone на Huawei и включить синхронизацию в Google Chrome

Санкции, вот уже четыре года действующие в отношении Huawei, хоть и подкосили компанию, всё-таки не сломили её. Китайцы не только сделали собственный — и притом довольно неплохой — магазин приложений, но и разработали собственный способ установки сервисов Google в обход правил. В результате ими стало вполне себе комфортно пользоваться даже в отсутствие Гугл Плей. Ну, по крайней мере, такой образ фирменным смартфонам рисует сам производитель, однако никто почему-то не говорит о том, что перенести пароли с iPhone на Huawei без костылей практически невозможно. Впрочем, выход есть.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ И ПОКУПАЙ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Для работы с приложением требуются сервисы Google

Если вы собираетесь перейти с iPhone на Huawei (а такие люди действительно есть), вы должны знать, что перенести пароли из iCloud на Android напрямую можно только в том случае, если вы пересаживаетесь на смартфон с сервисами GMS. Тогда вы просто экспортируете пароли из Связки ключей в свой аккаунт Google, потом скачиваете Chrome на Андроид, авторизуетесь, и пароли синхронизируются.

Но мы-то с вами в другой ситуации. Тут всё далеко не так просто, потому что браузер Chrome смартфоны Huawei не поддерживают. Вернее, установить-то его можно, а вот авторизоваться в своём аккаунте Google, чтобы синхронизировать пароли, которые вы туда загрузили, из-за отсутствия сервисов GMS уже не выйдет. Смартфон неизменно будет выдавать ошибку следующего содержания:

Для работы с приложением Chrome требуются сервисы Google Play. Они не поддерживаются на вашем устройстве.

Да, на смартфоны Huawei по умолчанию предустанавливается сервис Gbox, который имитирует среду GMS. Однако с Google Chrome он почему-то не работает. Сначала я думал, что это только моя проблема, но её изучение показало, что она распространена гораздо сильнее. Просто желающих пересесть с iPhone на Huawei не так много, и вопрос переноса паролей из Связки ключей в Chrome возникает у считанных единиц, вследствие чего решать его не берутся.

Как перенести пароли с Айфона на Андроид

Я решил проблему при помощи сервиса Gspace. Это аналог Gbox, который совместим с Chrome и позволяет ему синхронизироваться с аккаунтом Google. В результате вы можете получить все свои пароли с iPhone на смартфоне Huawei. Но для начала вам нужно вычленить их из Связки ключей. Проще всего это сделать обладателям компьютеров Mac, поскольку они по умолчанию предлагают возможность экспорта паролей.

Откройте браузер Safari (подходит только версия 15.0 и выше) у себя на Mac;

Нажмите «Файл» в верхней строке меню;

Выберите «Экспортировать» — «Пароли»;

Введите код-пароль для авторизации в Связке ключей;

Скачайте CVS-файл с паролями себе на Mac;

Перейдите на сайт passwords.google.com и авторизуйтесь;

Нажмите на иконку настроек в правом верхнем углу и выберите «Импорт»;

Выберите в проводнике файл с паролями и подтвердите его загрузку в профиль.

⚡️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ТЕЛЕГРАМ-ЧАТ. ТАМ ТЕБЕ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ ОБ АНДРОИД И НЕ ТОЛЬКО

Перенос CVS-файла с паролями из Связки ключей в Google автоматически синхронизирует его с другими сохранёнными паролями. В иных условиях всё, что вам останется, — это авторизоваться в Chrome и пользоваться загруженными учётными данными. Но со смартфонами без сервисов GMS всё не так просто: Huawei не дает войти в Гугл-аккаунт. Поэтому нам нужно скачать Gspace, а потом ещё и хитрым способом загрузить на устройство Google Chrome.

Как запустить Google Play на Huawei

Перейдите по этой ссылке и скачайте Gspace из AppGallery;

Запустите приложение, откройте боковое меню и войдите в свой аккаунт Google;

Теперь нажмите на иконку ЛЮБОГО приложения, которое у вас ещё НЕ УСТАНОВЛЕНО;

Вы попадёте в Google Play и вместо того, чтобы скачивать это приложение нажмите на кнопку поиска и введите в строке Chrome;

Скачайте Google Chrome себе на смартфон;

После того, как браузер появится в Gspace, нажмите на него и удерживайте до появления контекстного меню;

Нажмите «Добавить ярлык», чтобы иконка приложения появилась на рабочем столе;

Запустите Chrome и авторизуйтесь в своём аккаунте Google (авторизация пройдёт успешно), и все пароли, импортированные из Связки ключей, станут вам доступны без ограничений.

Скачать Gspace

Несмотря на то что провернуть все эти манипуляции не так уж и сложно, данный способ всё равно является своего рода компромиссом. Всё дело в том, что Chrome у вас на смартфоне будет работать строго через Gspace, и каждый запуск будет занимать чуть больше времени. Да, это всего 1,5-2 секунды, но удобства все эти редиректы точно не добавляют. Кроме того, есть и другой недостаток, пожалуй, куда более существенный.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ ЛУЧШИЕ СТАТЬИ НАШИХ АВТОРОВ БЕСПЛАТНО

Он заключается в обилии рекламы в Gspace. Даже если вы будете открывать Chrome с ярлыка, вынесенного на рабочий стол, примерно каждый второй запуск будет предварять ещё и рекламная вставка. Её можно тут же закрыть, но это лишнее действие довольно сильно надоедает, и хочется просто отказаться от такого костыля. А вот заблокировать рекламу через DNS, у меня не получилось. Видимо, Gspace формирует такую среду, на которую адблок не распространяется. Поэтому остаётся только покупать платную подписку, которая всю рекламу убирает.