Как перевести баллы Яндекс в деньги и получить рубли

У Яндекса, как и у большинства других крупных компаний, есть программа лояльности. Она позволяет копить баллы Плюса, а затем оплачивать ими часть покупок. Правда, списать их получится только внутри сервисов Яндекса, будь то Такси, Маркет, Еда и другие. А можно ли баллы Плюса перевести в деньги? Мы задались этим вопросом и нашли на него неожиданный ответ, который нас приятно удивил, и вы тоже можете обрадоваться.

Можно ли перевести Яндекс баллы в деньги

По своей сути баллы Плюса очень похожи на бонусы Спасибо от Сбера, поскольку работают только внутри экосистемы и у некоторых партнеров. То есть потратить их можно далеко не везде, а потому баллы, хоть и рассчитываются по курсу 1 бонус = 1 ₽, не являются полноценной заменой рублям.

Но с недавних пор появилась возможность перевести баллы Яндекса в рубли по курсу 1 к 1 и без посредников в рамках программы «Компенсация покупок». Доступна эта опция при выполнении нескольких условий:

у вас есть карта Яндекс Пэй;

ваши данные подтверждены;

вы совершали покупки вне Яндекса по карте Пэй;

у вас подключена подписка Яндекса.

Если эти условия выполнены, вы можете вывести баллы Плюса на карту Яндекс Пэй, а затем расплачиваться ими в любом месте: хоть в супермаркете, хоть в шаурмичной на автобусной остановке.

Как обменять Яндекс баллы на рубли

Чтобы вывести Яндекс баллы в рубли, вам понадобится выполнить несколько простых шагов:

Запустите приложение Яндекс Пэй. Перейдите в раздел «Компенсируйте покупки». Ознакомьтесь с условиями и нажмите кнопку «Компенсировать». Отметьте галочками покупки, за которые хотите вернуть деньги. Нажмите кнопку «Компенсировать».

После этого у вас моментально спишутся баллы Плюса, а рубли на карту Яндекс Пэй придут в течение часа. В нашем случае это заняло 9 минут, а о пополнении мы узнали через уведомление.