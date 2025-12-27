Как перевести баллы Яндекс в деньги и получить рубли

Герман Вологжанин

У Яндекса, как и у большинства других крупных компаний, есть программа лояльности. Она позволяет копить баллы Плюса, а затем оплачивать ими часть покупок. Правда, списать их получится только внутри сервисов Яндекса, будь то Такси, Маркет, Еда и другие. А можно ли баллы Плюса перевести в деньги? Мы задались этим вопросом и нашли на него неожиданный ответ, который нас приятно удивил, и вы тоже можете обрадоваться.

Как перевести баллы Яндекс в деньги и получить рубли. Переводим фантики Яндекса в реальные деньги. Фото.

Переводим фантики Яндекса в реальные деньги

Можно ли перевести Яндекс баллы в деньги

По своей сути баллы Плюса очень похожи на бонусы Спасибо от Сбера, поскольку работают только внутри экосистемы и у некоторых партнеров. То есть потратить их можно далеко не везде, а потому баллы, хоть и рассчитываются по курсу 1 бонус = 1 ₽, не являются полноценной заменой рублям.

Но с недавних пор появилась возможность перевести баллы Яндекса в рубли по курсу 1 к 1 и без посредников в рамках программы «Компенсация покупок». Доступна эта опция при выполнении нескольких условий:

  • у вас есть карта Яндекс Пэй;
  • ваши данные подтверждены;
  • вы совершали покупки вне Яндекса по карте Пэй;
  • у вас подключена подписка Яндекса.

Если эти условия выполнены, вы можете вывести баллы Плюса на карту Яндекс Пэй, а затем расплачиваться ими в любом месте: хоть в супермаркете, хоть в шаурмичной на автобусной остановке.

Как обменять Яндекс баллы на рубли

Чтобы вывести Яндекс баллы в рубли, вам понадобится выполнить несколько простых шагов:

  1. Запустите приложение Яндекс Пэй.
  2. Перейдите в раздел «Компенсируйте покупки».
  3. Ознакомьтесь с условиями и нажмите кнопку «Компенсировать».
    4. Как обменять Яндекс баллы на рубли. Делаем компенсацию за пару касаний. Фото.

    Делаем компенсацию за пару касаний

  4. Отметьте галочками покупки, за которые хотите вернуть деньги.
  5. Нажмите кнопку «Компенсировать».

    6. Как обменять Яндекс баллы на рубли. Деньги приходят в течение часа. Фото.

    Деньги приходят в течение часа

После этого у вас моментально спишутся баллы Плюса, а рубли на карту Яндекс Пэй придут в течение часа. В нашем случае это заняло 9 минут, а о пополнении мы узнали через уведомление.

