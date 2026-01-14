Как перевести деньги с карты на карту без комиссии. Пошаговая инструкция

В последние годы переводы с карты на карту стали как никогда простыми. Ведь сейчас отправка денег доступна самыми разными способами. Особенно, если вы живете в России. Мы собрали все варианты, как перевести деньги с карты на карту без комиссии, которыми вы можете воспользоваться, просто имея под рукой Android-смартфон. Пошаговая инструкция — далее в материале.
Как перевести деньги по номеру карты
Самый простой способ перевода денег — по номеру телефона. Но его мы оставим на потом, а пока рассмотрим классический вариант отправки. Если вы не знаете телефон получателя, то можете перевести деньги по номеру карты:
- Запустите приложение своего банка.
- Откройте вкладку «Платежи» («Переводы»).
- Среди предложенных вариантов выберите «По номеру карты».
- Введите номер карты получателя и нажмите «Далее».
- Укажите сумму и нажмите кнопку отправки.
В приложении некоторых банков (например, Сбер) нет отдельного пункта «Перевод по номеру карты». Там есть отдельная строка, где вы можете указать либо телефон, либо реквизиты карты.
Обратите внимание, что перевод денег с карты на карту может сопровождаться комиссией, если отправитель и получатель пользуются услугами разных банков. Если банки отправителя и получателя одинаковы, но можно перевести деньги без комиссии, но только в рамках установленного финансово-кредитной организацией лимита (как правило, до 50 000 ₽ в месяц).
Как перевести деньги по номеру телефона
Как ни крути, а лучший способ перевести деньги без комиссии — СБП. Система быстрых платежей появилась в 2019 году. Она позволяет совершить перевод без комиссии вне зависимости от того, услугами каких банков пользуются отправитель и получатель. А вот пошаговая инструкция:
- Запустите приложение банка.
- Откройте вкладку «Платежи» («Переводы»).
- Выберите вариант «По номеру телефона».
- Введите номер телефона.
- Укажите банк получателя.
- Введите сумму перевода и подтвердите отправку.
Таким образом, перевод денег по СБП равен переводу денег по номеру телефона. Это одно и то же. В отличие от переводов по номеру карты, комиссия здесь взимается только в случае превышения лимита, который составляет 100 000 ₽ для другого человека и 30 000 000 ₽ для своих счетов в течение месяца. В случае превышения лимита списывается комиссия в размере 0.5%.
Как перевести деньги себе на карту
Наконец, вы можете перевести деньги себе на карту с другой карты. Проще всего это сделать, если обе карты принадлежат одному банку:
- Запустите приложение банка.
- Выберите карту для отправления.
- Нажмите кнопку «Перевести».
- Укажите счет зачисления.
- Введите сумму перевода и подтвердите отправку.
Если нужно отправить деньги себе на карту другого банка, на помощь придет СБП. То есть вам понадобится:
- Открыть вкладку «Платежи» («Переводы»).
- Выбрать опцию «По номеру телефона».
- Ввести свой номер.
- Выбрать банк.
- Ввести сумму для отправки и подтвердить перевод.
Но не забывайте о лимитах СБП. Для переводов самому себе они составляют 30 000 000 ₽ в месяц. В противном случае выплачивается комиссия в размере 0.5%.