Как перевести деньги с карты на карту без комиссии. Пошаговая инструкция

В последние годы переводы с карты на карту стали как никогда простыми. Ведь сейчас отправка денег доступна самыми разными способами. Особенно, если вы живете в России. Мы собрали все варианты, как перевести деньги с карты на карту без комиссии, которыми вы можете воспользоваться, просто имея под рукой Android-смартфон. Пошаговая инструкция — далее в материале.

Как перевести деньги по номеру карты

Самый простой способ перевода денег — по номеру телефона. Но его мы оставим на потом, а пока рассмотрим классический вариант отправки. Если вы не знаете телефон получателя, то можете перевести деньги по номеру карты:

Запустите приложение своего банка. Откройте вкладку «Платежи» («Переводы»). Среди предложенных вариантов выберите «По номеру карты». Введите номер карты получателя и нажмите «Далее». Укажите сумму и нажмите кнопку отправки.

В приложении некоторых банков (например, Сбер) нет отдельного пункта «Перевод по номеру карты». Там есть отдельная строка, где вы можете указать либо телефон, либо реквизиты карты.

Обратите внимание, что перевод денег с карты на карту может сопровождаться комиссией, если отправитель и получатель пользуются услугами разных банков. Если банки отправителя и получателя одинаковы, но можно перевести деньги без комиссии, но только в рамках установленного финансово-кредитной организацией лимита (как правило, до 50 000 ₽ в месяц).

Как перевести деньги по номеру телефона

Как ни крути, а лучший способ перевести деньги без комиссии — СБП. Система быстрых платежей появилась в 2019 году. Она позволяет совершить перевод без комиссии вне зависимости от того, услугами каких банков пользуются отправитель и получатель. А вот пошаговая инструкция:

Запустите приложение банка. Откройте вкладку «Платежи» («Переводы»). Выберите вариант «По номеру телефона». Введите номер телефона. Укажите банк получателя. Введите сумму перевода и подтвердите отправку.

Таким образом, перевод денег по СБП равен переводу денег по номеру телефона. Это одно и то же. В отличие от переводов по номеру карты, комиссия здесь взимается только в случае превышения лимита, который составляет 100 000 ₽ для другого человека и 30 000 000 ₽ для своих счетов в течение месяца. В случае превышения лимита списывается комиссия в размере 0.5%.

Как перевести деньги себе на карту

Наконец, вы можете перевести деньги себе на карту с другой карты. Проще всего это сделать, если обе карты принадлежат одному банку:

Запустите приложение банка. Выберите карту для отправления. Нажмите кнопку «Перевести». Укажите счет зачисления. Введите сумму перевода и подтвердите отправку.

Если нужно отправить деньги себе на карту другого банка, на помощь придет СБП. То есть вам понадобится:

Открыть вкладку «Платежи» («Переводы»). Выбрать опцию «По номеру телефона». Ввести свой номер. Выбрать банк. Ввести сумму для отправки и подтвердить перевод.

Но не забывайте о лимитах СБП. Для переводов самому себе они составляют 30 000 000 ₽ в месяц. В противном случае выплачивается комиссия в размере 0.5%.