Как перевести деньги с карты на карту без комиссии. Пошаговая инструкция

Герман Вологжанин

В последние годы переводы с карты на карту стали как никогда простыми. Ведь сейчас отправка денег доступна самыми разными способами. Особенно, если вы живете в России. Мы собрали все варианты, как перевести деньги с карты на карту без комиссии, которыми вы можете воспользоваться, просто имея под рукой Android-смартфон. Пошаговая инструкция — далее в материале.

Как перевести деньги с карты на карту без комиссии. Пошаговая инструкция. Изучаем способы перевода денег на Android. Фото.

Изучаем способы перевода денег на Android

Как перевести деньги по номеру карты

Самый простой способ перевода денег — по номеру телефона. Но его мы оставим на потом, а пока рассмотрим классический вариант отправки. Если вы не знаете телефон получателя, то можете перевести деньги по номеру карты:

  1. Запустите приложение своего банка.
  2. Откройте вкладку «Платежи» («Переводы»).
  3. Среди предложенных вариантов выберите «По номеру карты».
  4. Введите номер карты получателя и нажмите «Далее».
  5. Укажите сумму и нажмите кнопку отправки.
Как перевести деньги по номеру карты. Перевод по номеру карты может сопровождаться комиссией. Фото.

Перевод по номеру карты может сопровождаться комиссией

В приложении некоторых банков (например, Сбер) нет отдельного пункта «Перевод по номеру карты». Там есть отдельная строка, где вы можете указать либо телефон, либо реквизиты карты.

Обратите внимание, что перевод денег с карты на карту может сопровождаться комиссией, если отправитель и получатель пользуются услугами разных банков. Если банки отправителя и получателя одинаковы, но можно перевести деньги без комиссии, но только в рамках установленного финансово-кредитной организацией лимита (как правило, до 50 000 ₽ в месяц).

Как перевести деньги по номеру телефона

Как ни крути, а лучший способ перевести деньги без комиссии — СБП. Система быстрых платежей появилась в 2019 году. Она позволяет совершить перевод без комиссии вне зависимости от того, услугами каких банков пользуются отправитель и получатель. А вот пошаговая инструкция:

  1. Запустите приложение банка.
  2. Откройте вкладку «Платежи» («Переводы»).
  3. Выберите вариант «По номеру телефона».
  4. Введите номер телефона.
  5. Укажите банк получателя.
  6. Введите сумму перевода и подтвердите отправку.
Как перевести деньги по номеру телефона. Мелкие переводы по СБП всегда без комиссии. Фото.

Мелкие переводы по СБП всегда без комиссии

Таким образом, перевод денег по СБП равен переводу денег по номеру телефона. Это одно и то же. В отличие от переводов по номеру карты, комиссия здесь взимается только в случае превышения лимита, который составляет 100 000 ₽ для другого человека и 30 000 000 ₽ для своих счетов в течение месяца. В случае превышения лимита списывается комиссия в размере 0.5%.

Как перевести деньги себе на карту

Наконец, вы можете перевести деньги себе на карту с другой карты. Проще всего это сделать, если обе карты принадлежат одному банку:

  1. Запустите приложение банка.
  2. Выберите карту для отправления.
  3. Нажмите кнопку «Перевести».
  4. Укажите счет зачисления.
  5. Введите сумму перевода и подтвердите отправку.
Как перевести деньги себе на карту. Внутри одного банка комиссий нет. Фото.

Внутри одного банка комиссий нет

Если нужно отправить деньги себе на карту другого банка, на помощь придет СБП. То есть вам понадобится:

  1. Открыть вкладку «Платежи» («Переводы»).
  2. Выбрать опцию «По номеру телефона».
  3. Ввести свой номер.
  4. Выбрать банк.
  5. Ввести сумму для отправки и подтвердить перевод.
Как перевести деньги себе на карту. В другой банк переводим по СБП. Фото.

В другой банк переводим по СБП

Но не забывайте о лимитах СБП. Для переводов самому себе они составляют 30 000 000 ₽ в месяц. В противном случае выплачивается комиссия в размере 0.5%.

Какой флагман на Android я бы купил в конце 2025 года

Поскольку операционная система Android 16 в 2025 году вышла на несколько месяцев раньше положенного срока, производители смартфонов аналогичным образом сдвинули выпуск своих флагманов. Если раньше на глобальном рынке они появлялись сугубо после праздников, то сейчас — до. Уже сегодня вы можете выбрать лучший флагман на Android, который будет актуален весь 2026 год. И мы отобрали самые интересные модели, доступные на глобальном рынке.

Как отключить рекламный идентификатор Android и для чего это нужно

Реклама — это двигатель торговли, который раздражал обывателей еще много лет назад. Однако в последние годы она бесит не только самим фактом своего наличия, но и фактической слежкой. Каждый рекламодатель заинтересован в повышении эффективности своей компании, для чего в мире цифровых технологий используется таргетинг — инструмент персонализации контента. И для его работы на каждом смартфоне предусмотрен рекламный идентификатор, напрямую нарушающий конфиденциальность.

Как получить месяц бесплатной подписки на Gemini Pro, Nano Banana и Veo 3

Как обычно, самые полезные вещи происходят без громких анонсов. Пока все только обсуждают возможности нейросетей, Google взяла и тихо запустила бесплатный пробный доступ к одному из своих самых серьезных инструментов. Речь идет о подписке Gemini Enterprise, которую действительно можно использовать бесплатно целый месяц. Что это вообще такое, зачем оно нужно и как туда попасть? Разбираемся ниже.

