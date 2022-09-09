Как перезагрузить телефон на Android. Собрали способы на все случаи жизни

Будучи устройством, подключенным к источнику питания (аккумулятору), смартфон можно включать и выключать. Выполняя первое действие, мы приводим его в активное состояние, запуская операционную систему. Во втором случае телефон перестает потреблять энергию, а запущенные ранее процессы автоматически закрываются. Параллельно с этим существует перезагрузка Андроид — операция, в ходе которой устройство выключается, а затем сразу же включается.

Эта, казалось бы, простая и ничем не примечательная процедура позволяет решить многие проблемы, связанные с работой смартфона на Android. В то же время мобильное устройство может находиться в таком состоянии, что пользователь будет не в силах выполнить перезагрузку Андроид. В этой связи важно ответить на два вопроса:

Что делает перезагрузка, и зачем она нужна?

Как выполнить перезагрузку, если смартфон неисправен?

Сначала мы разберемся в особенностях процесса перезапуска телефона и его последствиях, а затем — проанализируем все варианты включения и выключения телефона на случай, если не работает сенсор или кнопка питания, или гаджет вовсе завис.

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Что делает перезагрузка телефона

Как я уже отметил в самом начале, перезапуск смартфона условно отключает гаджет от источника питания, а потом вновь подключается к нему. Эта операция приводит к закрытию фоновых процессов, что нередко помогает при возникновении багов прошивки. Если у вас завис телефон — выполните перезагрузку, и с высокой долей вероятности проблема будет решена. Также это действие поможет, если устройство быстро разряжается, и вы по каким-то причинам не можете самостоятельно выгрузить приложения из оперативной памяти.

Есть мнение, будто перезапуск Android является профилактической мерой, позволяющей предотвратить возникновение неполадок в будущем. Размышления об этом были подробно изложены в материале о том, как часто нужно перезагружать телефон, так что при желании полностью разобраться в вопросе вы можете обратиться к нему. Ну а мы перейдем к рассмотрению способов перезапуска устройства.

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Как перезагрузить телефон

Начать предлагаю со стандартных способов перезагрузки, даже если вы их прекрасно знаете. Заодно вы еще раз закроете фоновые процессы, выполнив тем самым нехитрую оптимизацию Android. Итак, чтобы перезагрузить смартфон, нужно:

Нажать кнопку питания и удерживать ее в течение 3-х секунд до появления контекстного меню. Среди предложенных опций выбрать «Перезагрузку». Также вы можете нажать «Выключение», а после того, как телефон завершит работу, зажмите кнопку питания на 3 секунды для повторного включения.

Второй вариант перезагрузки, который условно можно назвать ручным, подойдет на случай, если у вас греется смартфон. За 1-2 минуты он как раз остынет, после чего останется выполнить повторный запуск. Но все-таки, если высокая температура корпуса держится постоянно, предлагаю потратить несколько минут своего времени для ответа на вопрос, почему греется телефон.

Как перезагрузить телефон, если сенсор не работает

При выполнении стандартной перезагрузки участвуют два управляющих элемента смартфона: физическая кнопка питания и сенсорный слой. Если не работает тачскрин, вы не сможете выключить и повторно включить устройство. Но неужели производитель гаджета не предусмотрел для такого случая альтернативный вариант перезагрузки?

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К счастью, предусмотрел. Вы можете выполнить принудительную перезагрузку, нажав одновременно кнопку питания и клавишу увеличения громкости (на некоторых моделях — «Громкость вниз»). Их нужно удерживать в течение 7-10 секунд, пока смартфон не перезапустится. Помимо ситуации, когда не работает тачскрин, это способ помогает решить проблему, если завис телефон.

Как перезагрузить телефон, если кнопка не работает

Опираясь на личный опыт, могу сказать, что ситуация, когда перестает работать тачскрин, происходит редко. Намного чаще не работает кнопка питания, поскольку она представляет собой физический элемент управления, к реализации которого многие производители подходят спустя рукава. Если она не распознает нажатие, вы не сможете выключить телефон и даже выполнить принудительную перезагрузку.

Но и на этот случай есть лазейка. Сначала вам понадобится включить специальные возможности Андроид:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Расширенные настройки», а затем — «Специальные возможности». Во вкладке «Основные» откройте «Меню специальных возможностей». Активируйте функцию «Быстрый запуск».

Если все сделано верно, рядом со стандартными кнопками Андроид появится еще один элемент управления в форме человечка. Нажмите на него, выберите опцию «Питание» и подтвердите перезагрузку.

Функция работает и при управлении жестами, которое намного удобнее наэкранных кнопок. Однако для вызова меню специальных возможностей нужно сделать свайп двумя пальцами от нижнего края экрана. На крайний случай — воспользуйтесь приложением Power Button to Volume Button. Оно позволяет переназначить функции кнопки питания, к примеру, на качельку регулировки громкости. Следовательно, после изменения настроек вам нужно будет зажать клавишу увеличения или уменьшения громкости, чтобы вызвать контекстное меню с перезагрузкой.

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После перезагрузки не включается телефон

Наконец, проанализируем ситуацию, если ваш телефон завис при перезагрузке и не включается. Эта проблема может быть связана со сбоем в работе операционной системы, и порой ее удается решить, не прибегая к перепрошивке Андроид. Вам понадобится войти в режим восстановления «Recovery Mode». Для этого воспользуйтесь одной из следующих комбинаций клавиш, когда телефон находится в выключенном состоянии:

«Питание» + «Громкость вниз»;

«Питание» + «Громкость вверх»;

«Питание» + «Громкость вниз» + «Громкость вверх»;

«Питание» + «Домой»;

«Питание» + «Домой» + «Громкость вниз».

Чаще всего подходит первая комбинация, но все-таки рекомендую уточнить информацию на сайте производителя своего смартфона. Кнопки нужно удерживать в течение нескольких секунд, как и в случае с принудительной перезагрузкой. В Recovery Mode перемещение между пунктами меню осуществляется качелькой регулировки громкости, а подтверждение — кнопкой питания. Используя эти механизмы, вы должны подтвердить действие «Reboot system now».

Не пугайтесь его названия. Речь идет о банальной перезагрузке, которая поможет решить проблему, если у вас завис телефон. Если же устройство снова не запустите, предварительно выполните действие «Wipe data/factory reset». Оно уже приведет к полному сбросу гаджета до заводских настроек с удалением всех файлов. Мера радикальная, но намного более эффективная. Если вы боитесь предпринимать подобные меры, остается лишь посоветовать обратиться в сервисный центр.