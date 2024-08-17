Как перезапустить или переустановить приложение на Android, и для чего это нужно

Пользуясь смартфоном, мы то и дело запускаем и закрываем приложения. Но в момент, когда мы возвращаемся на рабочий стол, программа продолжает работать, пускай и в фоне. Сделано это для того, чтобы в следующий раз софт не тратил время на обработку данных. Задумка хорошая, но иногда имеет смысл перезапустить приложение на Андроид или даже переустановить его. Для чего — сейчас объясним.
Что делать, если тормозит приложение
Из-за огромного количества смартфонов на Андроид, каждый из которых работает на определенном процессоре со своей оболочкой, разработчикам софта далеко не всегда удается оптимизировать приложение на телефоне. Это приводит к тому, что программа периодически вылетает или просто работает медленно и нестабильно.
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Перезагрузка приложения на телефоне — отличный способ решения подобной проблемы. Это помогает удалить программу из оперативной памяти, чтобы в момент следующего запуска она работала корректнее. Во всяком случае до следующего раза, когда даст о себе знать плохая оптимизация.
Переустановка приложения на Андроид — более радикальный способ решения все той же проблемы. К нему стоит обращаться, если не помогает обычная перезагрузка, ведь нестабильная работа софта бывает связана с некорректной установкой обновлений.
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Как перезагрузить приложение на Андроид
Перезагрузить приложение на телефоне можно несколькими способами. У каждого из них одинаковый второй этап (повторный запуск программы), но первый отличается. Сначала необходимо закрыть приложение на Андроид, выгрузив его из оперативной памяти:
- Нажмите кнопку с квадратом или сделайте свайп от нижней части экрана к середине, если пользуетесь жестовым управлением на Андроид.
- Перед вами откроется список запущенных программ. Найдите здесь проблемное приложение.
- Смахните его миниатюру пальцем или нажмите на крестик, чтобы закрыть все программы.
Также закрыть приложение на телефоне можно через настройки Андроид, после запуска которых требуется:
- Перейти в раздел «Приложения».
- Найти интересующую программу.
- Нажать кнопку «Закрыть» или «Остановить» (название отличается в зависимости от прошивки смартфона).
Второй вариант, как закрыть приложение на Андроид, является более эффективным. Поэтому при возникновении проблем с работой софта рекомендуется пользоваться именно им. Еще один способ — перезагрузка смартфона. Правда, в таком случае закроются сразу все приложения.
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После того, как программа будет закрыта, снова откройте ее. Так мы и выполним перезапуск приложения на телефоне. Скорее всего, при первом запуске программе понадобится пара-тройка секунд на загрузку данных, но в дальнейшем она будет работать стабильнее.
Как переустановить приложение на телефоне
Если предыдущий вариант не помог решить проблему, или вы имеете дело с более серьезными неполадками, необходимо переустановить приложение на Андроид. Первое действие — удаление программы, второе — ее повторная установка. Для удаления нужно нажать кнопку с корзиной на главном экране, а лучше — кнопку «Удалить» в настройках приложения.
Как установить приложение, которое удалил? Если вы загружали программу через Google Play, сделайте следующее:
- Запустите Google Play.
- Нажмите на иконку аккаунта в правом верхнем углу.
- Перейдите в раздел «Управление приложениями и устройством».
- Откройте вкладку «Управление».
- Нажмите на «Установленные» и поменяйте значение на «Не установленные».
- Найдите недавно удаленную программу и нажмите кнопку «Установить».
Со всеми остальными вариантами вы познакомитесь в нашем отдельном тексте, где мы рассказывали, как восстановить приложение на Андроид. Но можно пойти более простым путем и переустановить приложение на телефоне, не удаляя его:
- Откройте настройки смартфона.
- Во вкладке «Приложения» выберите интересующую программу.
- Нажмите кнопку «Очистить», а затем — «Очистить все».
Так вы удалите данные приложения, сделав его чистым, как после переустановки. Но учтите, что затем придется заново проходить авторизацию, если в программе использовался личный аккаунт.