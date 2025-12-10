Как писать сообщения и звонить в мессенджере MAX

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

В то время как WhatsApp и даже Telegram в России доживают последние месяцы, национальный мессенджер MAX продолжает набирать аудиторию. Несмотря на весь негатив, приложение уже установили более 55 миллионов человек, и скоро в добровольно-принудительном порядке им будет пользоваться почти все население страны. А главное, что нужно знать каждому новичку — как общаться в MAX. И для этого мы подготовили специальную инструкцию.

Как писать сообщения и звонить в мессенджере MAX. Учимся писать и звонить в мессенджере MAX. Фото.

Учимся писать и звонить в мессенджере MAX

Как отправить сообщение в приложении MAX

MAX — это мессенджер, а потому основная коммуникация здесь происходит посредством текстовых сообщений. Писать их очень легко, если ваш собеседник установил приложение:

  1. Запустите MAX.
  2. Выберите нужный чат во вкладке «Чаты», а если его нет — нажмите на имя собеседника во вкладке «Контакты».
  3. Нажмите на строку ввода и напишите сообщение. При желании вы можете прикрепить файл, нажав на «скрепку», или сопроводить текст эмодзи нажатием на кнопку слева.
  4. Отправьте сообщение, нажав на «стрелку» справа.
Как отправить сообщение в приложении MAX. Найти человека можно найти в чатах или списке контактов. Фото.

Найти человека можно найти в чатах или списке контактов

После этого сообщение автоматически загрузится на сервер MAX, а ваш собеседник при наличии интернета заметит уведомление, сможет прочитать ваше послание и при желании ответит на него.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Как сделать кружок в MAX или отправить голосовое

Также вы можете отправить голосовое сообщение в MAX или сделать кружок. Для этого в строке ввода предусмотрены специальные значки:

  • микрофон — голосовое сообщение;
  • камера — видеокружок.

Чтобы сделать кружок в MAX или записать голосовое сообщение, действуйте следующим образом:

  1. Откройте чат.
  2. Нажмите и удерживайте значок, отвечающий за войс или кружок.
  3. Сделайте свайп вверх, чтобы автоматизировать запись, или влево — чтобы отменить сообщение.
  4. Отпустите палец, чтобы отправить сообщение.
Как сделать кружок в MAX или отправить голосовое. Для записи голосовых и кружков нужно удерживать специальные кнопки. Фото.

Для записи голосовых и кружков нужно удерживать специальные кнопки

Ваш кружок или войс моментально окажется на сервере MAX, а собеседник, как и в случае с текстовыми сообщениями, в кратчайшие сроки получит уведомление и сможет ознакомиться с их содержимым.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Как звонить в приложении MAX

Наконец, главное преимущество национального мессенджера в условиях частичных блокировок WhatsApp и Telegram — возможность звонить в MAX. Причем делать это можно как через аудио, так и посредством видео:

  1. Откройте чат с нужным человеком.
  2. Нажмите на значок с телефонной трубкой, чтобы совершить голсовой вызов.
  3. Нажмите на значок с камерой, чтобы сделать видеозвонок.
Как звонить в приложении MAX. Для звонков тоже предусмотрены кнопки. Фото.

Для звонков тоже предусмотрены кнопки

Ваш собеседник на обратной стороне воображаемого провода сможет ответить как с видео, так и без, а при необходимости он просто проигнорирует звонок. Имейте это в виду.

Теги
Новости по теме
Роскачество подтвердило прослушку через умные колонки. Вот, что нужно сделать прямо сейчас
Как написать сообщение в WhatsApp даже без добавления в контакты
Почему Госуслуги просят создать Цифровой ID в MAX, и можно ли его не делать
Лонгриды для вас
5 причин наконец-то купить себе компактный смартфон

С годами смартфоны меняются под влиянием того, как мы ими пользуемся. Если раньше «мобилу» брали в руки исключительно для звонка, то сейчас для многих людей она уже заменила фотоаппарат, компьютер и даже телевизор. Потребление контента стало одним из главных сценариев использования смартфона. Из-за этого сегодня почти каждая модель — огромная «лопата», для которой уже не хватает одной руки. И в том числе поэтому сейчас — самое время перестать идти на поводу у рынка и купить себе компактный смартфон.

Читать далее
Чем айфон лучше Android в 2025 году

Кажется, противостояние Apple и Android длится вечно, и в нем никогда не получится выявить победителя. Чаще всего дело сводится к вкусовым предпочтениям пользователя, но в этом сравнении есть немало и объективных параметров, аргументирующих ту или иную точку зрения. В частности, есть по меньше мере 5 причин, почему Apple лучше Android. До сих пор не понимаете сути и думаете, будто дело в безопасности и качестве? Нет, вы сильно ошибаетесь.

Читать далее
Вышло крупное обновление Telegram. Что интересного появилось в мессенджере в сентябре

Пока все вокруг готовились к началу осени и провожали лето, Павел Дуров и его команда выпустили обновление Telegram. Новых функций по-прежнему много, но складывается впечатление, что пользы от них маловато. В новой версии мессенджера появились такие возможности, как добавление музыки в профиль, темы чатов на основе подарков и кое-какие косметические изменения. Смотрим, что нового появилось в Телеграме и пригодятся ли эти нововведения.

Читать далее
Новости партнеров
Как медведи обманули эволюцию, несколько раз меняя строение зубов
Как медведи обманули эволюцию, несколько раз меняя строение зубов
Проверил на себе новинки умного дома Яндекс. Больше всего понравились карниз и эмби-лампа
Проверил на себе новинки умного дома Яндекс. Больше всего понравились карниз и эмби-лампа
Какой будет цена Биткоина к концу 2026 года: версия руководителя компании Ripple
Какой будет цена Биткоина к концу 2026 года: версия руководителя компании Ripple