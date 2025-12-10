Как писать сообщения и звонить в мессенджере MAX

В то время как WhatsApp и даже Telegram в России доживают последние месяцы, национальный мессенджер MAX продолжает набирать аудиторию. Несмотря на весь негатив, приложение уже установили более 55 миллионов человек, и скоро в добровольно-принудительном порядке им будет пользоваться почти все население страны. А главное, что нужно знать каждому новичку — как общаться в MAX. И для этого мы подготовили специальную инструкцию.
Как отправить сообщение в приложении MAX
MAX — это мессенджер, а потому основная коммуникация здесь происходит посредством текстовых сообщений. Писать их очень легко, если ваш собеседник установил приложение:
- Запустите MAX.
- Выберите нужный чат во вкладке «Чаты», а если его нет — нажмите на имя собеседника во вкладке «Контакты».
- Нажмите на строку ввода и напишите сообщение. При желании вы можете прикрепить файл, нажав на «скрепку», или сопроводить текст эмодзи нажатием на кнопку слева.
- Отправьте сообщение, нажав на «стрелку» справа.
После этого сообщение автоматически загрузится на сервер MAX, а ваш собеседник при наличии интернета заметит уведомление, сможет прочитать ваше послание и при желании ответит на него.
⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android
Как сделать кружок в MAX или отправить голосовое
Также вы можете отправить голосовое сообщение в MAX или сделать кружок. Для этого в строке ввода предусмотрены специальные значки:
- микрофон — голосовое сообщение;
- камера — видеокружок.
Чтобы сделать кружок в MAX или записать голосовое сообщение, действуйте следующим образом:
- Откройте чат.
- Нажмите и удерживайте значок, отвечающий за войс или кружок.
- Сделайте свайп вверх, чтобы автоматизировать запись, или влево — чтобы отменить сообщение.
- Отпустите палец, чтобы отправить сообщение.
Ваш кружок или войс моментально окажется на сервере MAX, а собеседник, как и в случае с текстовыми сообщениями, в кратчайшие сроки получит уведомление и сможет ознакомиться с их содержимым.
📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене
Как звонить в приложении MAX
Наконец, главное преимущество национального мессенджера в условиях частичных блокировок WhatsApp и Telegram — возможность звонить в MAX. Причем делать это можно как через аудио, так и посредством видео:
- Откройте чат с нужным человеком.
- Нажмите на значок с телефонной трубкой, чтобы совершить голсовой вызов.
- Нажмите на значок с камерой, чтобы сделать видеозвонок.
Ваш собеседник на обратной стороне воображаемого провода сможет ответить как с видео, так и без, а при необходимости он просто проигнорирует звонок. Имейте это в виду.