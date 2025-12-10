Как писать сообщения и звонить в мессенджере MAX

В то время как WhatsApp и даже Telegram в России доживают последние месяцы, национальный мессенджер MAX продолжает набирать аудиторию. Несмотря на весь негатив, приложение уже установили более 55 миллионов человек, и скоро в добровольно-принудительном порядке им будет пользоваться почти все население страны. А главное, что нужно знать каждому новичку — как общаться в MAX. И для этого мы подготовили специальную инструкцию.

Как отправить сообщение в приложении MAX

MAX — это мессенджер, а потому основная коммуникация здесь происходит посредством текстовых сообщений. Писать их очень легко, если ваш собеседник установил приложение:

Запустите MAX. Выберите нужный чат во вкладке «Чаты», а если его нет — нажмите на имя собеседника во вкладке «Контакты». Нажмите на строку ввода и напишите сообщение. При желании вы можете прикрепить файл, нажав на «скрепку», или сопроводить текст эмодзи нажатием на кнопку слева. Отправьте сообщение, нажав на «стрелку» справа.

После этого сообщение автоматически загрузится на сервер MAX, а ваш собеседник при наличии интернета заметит уведомление, сможет прочитать ваше послание и при желании ответит на него.

Как сделать кружок в MAX или отправить голосовое

Также вы можете отправить голосовое сообщение в MAX или сделать кружок. Для этого в строке ввода предусмотрены специальные значки:

микрофон — голосовое сообщение;

— голосовое сообщение; камера — видеокружок.

Чтобы сделать кружок в MAX или записать голосовое сообщение, действуйте следующим образом:

Откройте чат. Нажмите и удерживайте значок, отвечающий за войс или кружок. Сделайте свайп вверх, чтобы автоматизировать запись, или влево — чтобы отменить сообщение. Отпустите палец, чтобы отправить сообщение.

Ваш кружок или войс моментально окажется на сервере MAX, а собеседник, как и в случае с текстовыми сообщениями, в кратчайшие сроки получит уведомление и сможет ознакомиться с их содержимым.

Как звонить в приложении MAX

Наконец, главное преимущество национального мессенджера в условиях частичных блокировок WhatsApp и Telegram — возможность звонить в MAX. Причем делать это можно как через аудио, так и посредством видео:

Откройте чат с нужным человеком. Нажмите на значок с телефонной трубкой, чтобы совершить голсовой вызов. Нажмите на значок с камерой, чтобы сделать видеозвонок.

Ваш собеседник на обратной стороне воображаемого провода сможет ответить как с видео, так и без, а при необходимости он просто проигнорирует звонок. Имейте это в виду.