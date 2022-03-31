Как платить на АлиЭкспресс после введения санкций

После того как Visa и Mastercard ушли из России, многие начали переживать за оплату покупок на АлиЭкспресс. Масла в огонь подливает стриминговый сервис Spotify, полностью приостановивший работу в России и другие компании с подобной политикой. Аргументируют они это тем, что из-за ухода крупных платежных систем, с оплатой подписки сейчас могут возникнуть сложности. А что ждет Али? Неужели мы с вами больше не сможем заказывать здесь разные товары? Сможем. В сегодняшней статье разберем все нюансы оплаты покупок в нашем любимом интернет-магазине и обсудим все детали.

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Как покупать на АлиЭкспресс в 2022

Многие, наверное, знают, что у AliExpress есть свое представительство в России. Они прокомментировали ситуацию по поводу санкций практически сразу, 25 февраля:

«AliExpress Россия» продолжит обслуживать российских клиентов, введенные ограничительные санкции со стороны США и Евросоюза, не повлияют на работу маркетплейса. Независимо от того, у какого продавца (российского или зарубежного) пользователь из России приобретает товар, любые платежи проходят через «AliExpress Россия» без ограничений, — передает слова представителя AliExpress в России РБК.

Мало того, представитель заявил, что никаких намеков на проблемы с оплатой АлиЭкспресс в будущем пока не предвидятся. Это происходит из-за того, что «AliExpress Россия» существует отдельно от глобального AliExpress, который работает в ряде других стран.

Оплата на AliExpress

Не забудьте, что все мы с вами столкнулись уходом Visa и Mastercard из России. Не знаю, можно ли назвать его неожиданным, но на оплату покупок на Али он мог повлиять напрямую. По факту, с большинством сервисов так и произошло. Мир они не поддерживали, а остальные способы оплаты просто перестали работать.

6 марта в Телеграм-канале Пресс-служба AliExpress Россия появилось уточнение по поводу работы АлиЭкспресс в России:

Выходит, что платить Visa и Mastercard на АлиЭкспресс можно без всяких проблем. Пока неизвестно, что будет по истечению срока их действия, но работать все будет без перебоев. Плюс, многие банки продлили свои карты до 2028 года или совсем бессрочно. Возможно, что и потом ничего не изменится.

В сообщении не зря стоит формулировка «все рублевые платежи». Это значит, что покупать на Али можно только в рублях. Чтобы выбрать российскую валюту в приложении AliExpress, следуйте простой инструкции:

Откройте приложение AliExpress на своем смартфоне.

Перейдите в раздел Мой профиль в нижней части дисплея.

Нажмите на иконку с российским флагом наверху.

Выберите в списке пункт Валюта и нажмите RUB.

Как платить картой МИР на АлиЭкспресс

Еще раз повторюсь, проблемы с оплатой покупок на АлиЭкспресс в России быть не должно. И Visa, и Mastercard, и МИР будут работать без перебоев, во всяком случае пока. Да, в феврале пользователи отмечали неполадки с картами МИР, но сейчас все заводится без проблем.

Вот что пишет наш читатель:

Проблема в том, что карта Мир не принимается в меню «Добавить карту», выдаёт ошибку. Помучившись немного, при оплате покупки, всё-таки указал карту, и она автоматически добавилась, оплата прошла, покупка получилась.

Это значит, что если у вас не проходит оплата АлиЭкспресс, стоит попробовать добавить карту еще раз. Скореее всего, в работе маркетплейса случились некоторые перебои, это временно.

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Как платить на AliExpress через телефон

Единственная проблема, с которой вы можете столкнуться совершая покупки на Али, оплата через Google Pay или Apple Pay. Оплатить покупки через телефон уже не получится, придется вводить данные карты вручную. Как выразился один из наших читателей, весь мир как платил карточками, так и платит, а мы еще о чем-то горюем. Согласен с ним на все сто процентов!

Откройте приложение АлиЭкспресс на своем смартфоне.

Перейдите в корзину, отметьте нужный вам товар.

Нажмите кнопку Оплатить, вас перебросит в раздел оформления заказа.

Нажмите кнопку Изменить в разделе выбора способа оплаты, укажите нужный.

Кроме Visa, Mastercard, МИР и карт других платежных систем на АлиЭкспресс есть еще два крутых способа оплаты товаров:

Оплата по номеру телефона.

QIWI-кошелек.

Это вообще, я считаю, пушка! Раньше я к QIWI относился весьма посредственно, но после того как они добавили возможность оплачивать покупки в Google Play, я в корне пересмотрел свои взгляды. Оплата через телефон вообще кажется чем-то сверхъестественным. А что, так можно было?

Оплата на АлиЭкспресс в долларах

Предлагаю разобраться, как платить в долларах на Али, на простом примере. Вот вам отличный термос от Xiaomi. Сам таким пользуюсь, крутая штуковина. Если выбрать в разделе валюты рубли, то цена составит 1040 рублей. Если переключить валюту на USD, то 10,15 баксов. Выгоднее в иностранной валюте, верно? На момент написания статьи курс доллара составляет 86,2 рубля. Выгоднее в иностранной валюте, верно?

Я предлагаю вам следующее:

Создаем аккаунт в QIWI.

Открываем там счет в долларах.

Привязываем к нему любую карту.

В разделе оплаты выбираем QIWI Wallet.

После этого QIWI сам спишет рубли, переведет их в доллары и оплатит товар. Только учтите, что курс сейчас сильно скачет и такая покупка может оказаться ни разу не выгодной. Внимательно все проверяйте.

Альтернатива Google Pay: Что такое СБПэй и как им пользоваться в России.

Увы, но курс доллара сказался и на АлиЭкспресс. Каждый день замечаю, что цена меняется с молниеносной скоростью. Отбирать годные товары стало намного сложнее. Лучиком надежды остается Телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где ребята публикуют много крутых вещей с Али. Я за ними следил еще до всяких санкций. Молодцы, ничего не скажешь!