Как платить телефонами Huawei и Honor при помощи Mir Pay

С тех пор, как США запретили Huawei использовать сервисы Google на своих смартфонах, их владельцы почувствовали, каково это – быть в полной изоляции. Их лишили возможности не только скачивать софт из Google Play, но и многих других обыденных вещей, привычных рядовому пользователю Android. Им даже запретили расплачиваться за покупки бесконтактным способом при помощи Google Pay. В результате они были вынуждены переходить на какие-то суррогатные сервисы вроде «Кошелёк Pay» или SberPay с ограниченным спектром поддерживаемых карт. Но теперь у пользователей Huawei появилась альтернатива.

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Теперь смартфоны Huawei и Honor официально поддерживают сервис бесконтактных платежей Mir Pay. Вы скажете, что такая поддержка была и раньше. Отчасти это действительно так. Но тогда сервис можно было скачать только в Google Play, а теперь он появился ещё и в AppGallery, откуда его могут загрузить владельцы смартфонов, не поддерживающих сервисы Google. Разбираемся, как его настроить и как пользоваться.

Как установить Mir Pay

Откройте AppGallery и скачайте приложение Mir Pay;

Запустите Mir Pay и привяжите к нему карту «Мир»;

Подтвердите привязку вводом кода из SMS-сообщения;

Назначьте Mir Pay платёжным средством по умолчанию.

Интересно, что на смартфонах Huawei и Honor с сервисами Google сервис Mir Pay предлагает два варианта авторизации: с аккаунтом Google и с аккаунтом Huawei. Для вас они не отличаются. Поэтому, если у вас досанкционный аппарат, выбирайте то, что нравится. А тем, у кого нет сервисов Google, других альтернатив не остаётся. Им придётся проходить авторизацию с учёткой Huawei.

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Оплачивать покупки при помощи Mir Pay не сложнее, чем с помощью Google Pay или SberPay. Вам потребуется просто разблокировать телефон и поднести его к терминалу оплаты. При необходимости подтвердите проведение транзакции отпечатком пальца. Если операция прошла успешно, вы услышите характерный звук, который издаст телефон, а на терминале появится надпись «Успешно».

Mir Pay работает на основе технологии токенизации. По тому же принципу работает и Google Pay. Платёжный сервис шифрует данные банковской карты и плательщика и подменяет их на рандомную комбинацию символов, которая называется токеном. Таким образом продавец, которому вы оплачиваете покупку телефоном, не будет знать о вас ровным счётом ничего.

Как пользоваться Mir Pay

Из-за того, что токен имеет ограниченный ресурс действия, количество платежей, которое вы можете совершить без подключения к интернету, ограничено 10 платежами. После этого придётся обязательно подключиться к Сети, чтобы смартфон обновил токены. Это восполнит лимит и даст возможность оплатить ещё 10 покупок. Но, если смартфон подключен к интернету постоянно, вы даже не заметите обновления токенов.

Оплата разблокированным телефоном обязательна при оплате покупок до 1000 рублей. Для большей транзакции придётся снять блокировку, подтвердив свою личность. Причём неважно, как вы это сделаете – паролем или биометрией. Это ключевое условие для оплаты без использования пин-кода, который иногда может требоваться. Впрочем, сегодня пин-код для подтверждения платежа обычно не просят.

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Вообще, сегодня почти все терминалы в России поддерживают оплату картами Мир. То есть проблем с тем, чтобы расплатиться за покупки в магазине или где-то ещё, быть не должно. Но, чтобы не выглядеть дураком на кассе, отстояв длинную очередь, обращайте внимание на наличие логотипа Мир. Если он есть – оплату картами отечественной платёжной системы гарантированно примут, независимо от того, платите вы «пластиком» или телефоном.

Впрочем, кое-где могут возникнуть проблемы. Например, у меня при оплате картами Мир в общественном транспорте периодически возникают трудности. Терминал просто выдаёт ошибку о том, что моя карта находится в стоп-листе. Как мне объяснили, скорее всего это связано с тем, что на карте нет денег. Но на самом деле это не так, в чём я не сомневаюсь. Значит, проблема всё-таки в другом. Поэтому на всякий случай возите с собой ещё и физическую карту. Мало ли что.