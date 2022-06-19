Как платить телефоном в России. Центробанк предложил новое решение

С момента ухода с рынка России систем бесконтактных платежей Apple Pay, Google Pay и Visa с MasterCard прошло несколько месяцев. За это время для Apple Pay альтернативы так и не были найдены, а вот чем заменить Google Pay, вариантов чуть больше. В любом случае, существующие системы офлайн-оплаты не работают ни с какими картами, кроме «Мир». В этой связи на Петербургском международном экономическом форуме прозвучала инициатива Центрального банка России по созданию собственной системы бесконтактных платежей.

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Большой вопрос в том, как это будет реализовано на устройствах Apple, но вот на Android никаких проблем возникнуть не должно. Причем ЦБ хочет, чтобы у пользователей была возможность добавить для оплаты не только карты системы «Мир», но и Visa с MasterCard. Давайте посмотрим как планируется реализация задуманного.

Бесконтактная оплата телефоном

В настоящий момент для бесконтактных платежей в России работают только две системы — Samsung Pay и Mir Pay. Оба этих приложения поддерживают только карты «Мир» и не позволяют добавлять никакие другие. Причем Samsung ограничил работу Visa и MasterCard из-за их ухода из России, а Mir Pay в принципе никогда не работал с другими картами. Он ориентирован только на карты отечественной платежной системы.

Именно поэтому Центральный банк активно прорабатывает возможность создания единой для всех банков системы бесконтактных платежей для мобильных устройств, которая будет поддерживать все выпущенные Российскими банками карты. Даже если это карты международных платежных систем. Инициативу ЦБ можно понять. На сегодняшний день картами «Мир» осуществляется только 27% всех операций. Все остальное это физические карты Visa и MasterCard.

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В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) Центробанк России обсудил с банками создание такого приложения. Одним из вариантов рассматривается обновление приложения «СБПэй». Изначально Система быстрых платежей не нацелена на работу с картами. Ее основное предназначение — перевод средств между физлицами или физлицами и организациями.

Именно поэтому на текущий момент платежи через СБП реализованы с помощью сканирования QR-кода. ЦБ предлагает добавить функциональность для осуществления бесконтактных платежей непосредственно в приложение «СБПэй» и настроить возможность использования любых карт, эмитированных российскими банками.

К сожалению, не все банки на сегодняшний день подключились к «СБПэй» и это вызывает достаточно большие проблемы. Универсальным такое приложение без всех банков страны не назовешь. Поэтому существует вариант создания с нуля совершенно нового платежного приложения с обязательным подключением к нему всех банков без исключения.

Российские платежные системы NFC

На сегодняшний день продолжается разработка сервисов для бесконтактной оплаты в рамках приложений некоторых банков. Например, осенью на Android должен вернуться SberPay, анонсировал оффлайн-оплату телефоном Тинькофф с использованием Tinkoff Pay, но не объявил дату релиза. На этом рынке начинает появляться конкуренция.

Но если Центробанк обяжет банки использовать свое приложение, то пропадут достаточно большие инвестиции в разработку и собственные платежные сервисы банков просто будут закрываться. При отсутствии конкуренции на рынке страдают в первую очередь пользователи, поэтому появление новых безопасных способов оплаты будет происходить значительно медленнее.

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Другим непонятным моментом является то, как скоро удалят из магазинов приложений «СБПэй», если там появится поддержка бесконтактной оплаты картами Visa и MasterCard. Если для Android это не будет какой-то серьезной проблемой, то пользователи техники Apple сразу останутся неудел. Хотя из-за отсутствия доступа к чипу NFC реализация бесконтактных платежей на iOS невозможна в принципе.

Поэтому во всей этой ситуации нам, пользователям смартфонов, остается ждать либо прокачки приложения «СБПэй», либо запуска нового приложения с поддержкой всей нужной функциональности, либо продолжать пользоваться тем, чем пользуемся сейчас, а карты Visa и MasterCard носить всегда с собой.