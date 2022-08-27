Как поделиться ссылкой в Гугл Хром. Собрали все способы

Попробуйте посчитать, сколько раз за день вы скидываете куда-нибудь различную информацию или просто ссылки. Скорее всего, вы собьетесь со счета. Последнее время большее количество того, что мы находим в сети, обязательно куда-нибудь отправляется. Самый простой способ для этого — использовать мессенджеры. Это же максимально очевидное действие: скопировать ссылку в Хроме и просто вставить ее в сообщение в условном Телеграме или Ватсапе. Но что, если есть способы сделать это элементарное действие значительно проще?

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В Гугл Хром предусмотрено несколько инструментов, которые позволяют делиться страничками из браузера значительно удобнее, чем описанный выше вариант. Давайте посмотрим, как каждый из них работает и что необходимо сделать, чтобы избежать сбоев в процессе использования.

Как отправить ссылку на страницу

Согласитесь, что Гугл Хром — один из самых удобных браузеров как для мобильных устройств, так и для настольных компьютеров и ноутбуков. Не зря он завоевал такую популярность.Тем более что разработчики Хрома регулярно его обновляют и добавляют все новые функции и возможности. В этом плане такое просто действие, как отправка ссылки на другое устройство, тоже не стало исключением. Chrome позволяет поделиться с другими пользователями веб-страницей несколькими способами:

Отправить ссылку из адресной строки.

Отправить ссылку из настроек.

Создать QR-код содержащий ссылку.

И даже для того, чтобы посмотреть открытую вкладку со смартфона на компьютере, есть несколько вариантов:

Через историю просмотра.

Отправив ссылку прямо в Хром на другое устройство.

На самом деле очень здорово, что разработчики дают выбор пользователям, как лучше взаимодействовать с приложением. Каждый сможет выбрать для себя тот способ, который будет ближе именно ему.

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Чтобы поделиться ссылкой с другими пользователями сделайте следующее:

Откройте Гугл Хром и выберите вкладку с тем сайтом, который вы хотите отправить через мессенджер.

Нажмите на адрес сайта в верхней строке браузера.

Нажмите на иконку с тремя точками, соединенными двумя линиями.

Выберите приложение, через которое необходимо отправить ссылку из списка, представленного ниже. Если нужной программы в списке нет, то нажмите кнопку “еще” и найдите ее.

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После этих действий останется только выбрать адресата и нажать кнопку “Отправить”. При этом вы сразу вернетесь обратно в браузер и сможете продолжать искать нужную информацию. Это значительно быстрее, чем заниматься копированием и вставкой данных из программы в программу. Тоже самое можно сделать и через настройки:

Откройте Гугл Хром и выберите вкладку с тем сайтом, которым вы хотите поделиться.

Нажмите на три точки в верхнем правом углу.

Выберите “Поделиться”.

В появившемся списке приложений выберите нужное. Если нужной программы нет, то нажмите “еще” и найдите ее в представленном списке.

По сути, эти действия повторяют отправку ссылки через адресную строку. Просто расположение кнопки “Поделиться” немного разное в каждой ситуации. Но самый экзотический способ, который позволяет скинуть ссылку — это использование QR-кода. Причем этот способ актуален больше в тех случаях, когда какую-то страницу, открытую на компьютере, причем не вашем, необходимо передать на смартфон. Чтобы сформировать QR-код любой веб-страницы сделайте следующее:

Откройте Хром на компьютере и выберите вкладку с тем сайтом, который необходимо открыть на смартфоне.

и выберите вкладку с тем сайтом, который необходимо открыть на смартфоне. В адресной строке нажмите кнопку “Поделиться этой страницей” и выберите “Создать QR-код”.

Сформированный QR-код отсканируйте камерой вашего смартфона и перейдите по ссылке, когда он предложит это сделать.

Достаточно быстрый способ, чтобы не возиться с отправкой ссылки в различные мессенджеры.

Синхронизация в Хроме

Если же компьютер ваш и Гугл аккаунт на нем и смартфоне одинаковый, то перекинуть вкладки между устройствами можно более элегантным способом. Чтобы в процессе синхронизации не возникло никаких сбоев, обязательно убедитесь в том, что вы используете одну и ту же учетную запись на всех устройствах. Причем работает этот вариант в обе стороны:

Откройте Гугл Хром на устройстве, с которого вы будете производить отправку.

Выберите вкладку с нужным сайтом.

Перейдите в меню “Поделиться” любым удобным способом, которые мы рассматривали выше.

Нажать кнопку “Отправка на свои устройства” и выбрать нужное в появившемся списке.

На устройстве, на которое производится отправка, откройте Chrome и согласитесь с открытием отправленного сайта.

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Еще раз обращаю внимание, что данный способ работает как при передаче сайта со смартфона на компьютер, так и с компьютера на смартфон. Если же вкладка открыта на вашем ПК, а с собой его у вас нет, то можно воспользоваться историей:

Откройте Гугл Хром на смартфоне.

Нажмите на три точки в верхнем правом углу.

Перейдите в раздел “Недавние вкладки”.

Выберите нужный сайт, и он откроется в нужной вкладке.

На компьютере недавние вкладки спрятаны в раздел “История”. Поэтому если требуется открыть сайт со смартфона на ПК, то воспользуйтесь именно им.

Радует, что Гугл Хром дает столько возможностей по синхронизации данных между разными устройствами. А самое главное, что все из них рабочие. За все время использования не возникло ни одного сбоя в работе.