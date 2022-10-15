Как подключить флешку к телефону, и что для этого нужно

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Герман Вологжанин 0

Внутренняя память смартфона имеет свойство заканчиваться в самый неподходящий момент. Допустим, вы хотите посмотреть фильм в хорошем качестве, но не можете его скачать из-за недостатка свободного места, а MicroSD-слот в вашем гаджете отсутствует. Как действовать в таком случае? Можно подключить флешку к телефону через USB. Да-да, самый простой флеш-накопитель со штекером USB-A, который вы частенько вставляете в аналогичный разъем компьютера. Разумеется, подключение такого накопителя к телефону имеет целый ряд нюансов, и сейчас мы расскажем о каждом из них.

Для подключения флешки к телефону нужен переходник и кое-что еще

OTG — что это

Перед тем, как подключить флешку к телефону, вам нужно убедиться, что мобильное устройство подходит для работы с USB-накопителями. Конечно же, у вашего смартфона нет разъема USB-A, а используется порт MicroUSB или USB-C, но это не самое важное. Главное — проверить наличие поддержки технологии OTG.

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OTG (On-The-Go) — это спецификация протокола USB, позволяющая вашему устройству использоваться в качестве USB-хоста. Прям как компьютер, к которому вы подключаете флешку. Если телефон поддерживает OTG, то к нему можно подключить не только флеш-накопитель, но и любую другую периферию от принтера до клавиатуры.

Спецификация On-The-Go является частью протокола USB 2.0, а также используется в более поздних версиях. Следовательно, если в характеристиках заявлена поддержка USB 2.0 (а этим готово похвастать подавляющее большинство моделей, представленных на рынке), то с подключением флешки у вас не должно возникнуть проблем. Для надежности вы можете проверить OTG, обратившись к приложению USB OTG Checker.

Воспользуйтесь специальным приложением, чтобы проверить поддержку OTG

Просто запустите его. Если на экране появится зеленая галочка — значит, смартфон обладает поддержкой OTG. Но, как вы понимаете, этого мало для подключения USB-флешки. Далее необходимо обзавестись переходником OTG.

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Купить переходник OTG

Решить проблему отсутствия на вашем смартфоне разъема USB-A поможет переходник OTG. Это может быть маленький коннектор с интерфейсами USB-A и MicroUSB/USB-C, короткий кабель OTG или флешка со штекером USB Type-C или MicroUSB. Вот несколько аксессуаров, к которым вам стоит присмотреться:

Варианты переходников для флешки

Если у вас уже есть USB-флешка, то нужно приобрести одну из первых 4-х позиций. При выборе учитывайте формат разъема своего смартфона. Если же все необходимые аксессуары в сборе, то переходите к следующему шагу.

Как отформатировать флешку

Чтобы смартфон мог смог распознать внешний накопитель, нужна не только поддержка OTG и соответствующий переходник, но и правильная файловая система флешки. С высокой долей вероятности ваш накопитель использует стандарт NTFS, который отличается поддержкой больших массивов данных, но не подходит для подключения к телефону. Вам нужно переформатировать флешку на FAT32 — старую систему для накопителей объемом до 64 ГБ:

  1. Подключите флешку к ПК.
  2. Откройте «Этот компьютер».
  3. Щелкните ПКМ по значку внешнего накопителя.
  4. Перейдите в раздел «Форматировать».
  5. В пункте «Файловая система» выберите FAT32.
  6. Нажмите кнопку «Начать».

Возможно, вам не придется форматировать флешку, но инструкция точно не помешает

Формат FAT32 является универсальным, но имеет массу ограничений как в объеме накопителя, так и в размере файлов. К счастью, многие производители смартфонов заявляют для своих устройств поддержку файловых систем exFAT и NTFS. Поэтому выполняйте форматирование только в крайнем случае, если телефон не видит флешку в более современном формате. И не забывайте, что эта операция приведет к полному удалению данных с накопителя.

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Подключить флешку к телефону через переходник

Теперь можно приступить к подключению флешки к телефону через USB. Для этого вставьте накопитель в переходник, а сам адаптер — в смартфон с разъемом USB-C или MicroUSB. Если ранее все было сделано верно, и никаких проблем с распознаванием нет, то флешка появится в «Проводнике» или любом в другом файловом менеджере на вашем мобильном устройстве.

Флешка определится менеджером файлов как внешний накопитель OTG

USB-флешка отобразится как «OTG» или «USB-накопитель». В менеджере файлов она будет соседствовать с другими носителями, будь то внутреннее хранилище или карта памяти MicroSD. При наличии достаточной скорости считывания вы сможете запустить воспроизведение прямо с флешки.

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Телефон не видит флешку

Если телефон не видит флешку USB, то, скорее всего, виной всему неподдерживаемая файловая система. Чаще всего Андроид-смартфоны работают только с FAT32, поэтому не исключено, что вам придется выполнить форматирование по инструкции, изложенной выше. Еще одна причина, почему телефон не видит флешку, может заключаться в деактивации функции OTG, которая скрывается в настройках устройства.

Не забудьте активировать функцию OTG, если она представлена в настройках вашего телефона

В зависимости от производителя вашего смартфона названия нужных пунктов меню могут отличаться. Также на некоторых устройствах настройки, связанные с OTG, попросту отсутствуют, хотя сам гаджет обладает поддержкой спецификации USB On-The-Go.

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