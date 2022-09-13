Как подключить колонку к телефону на Android. Собрали все способы

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Герман Вологжанин 0

Смартфон является полноценным мультимедийным устройством, которое позволяет нам смотреть фильмы и слушать музыку. Но порой качество внешних динамиков не выдерживает никакой критики: любимый трек превращается в кашу, а реплики героев кино невозможно разобрать даже на максимальной громкости. Конечно, таких проблем нет в музыкальных смартфонах, но подавляющее большинство людей пользуется бюджетными устройствами с посредственными динамиками. В подобной ситуации не обойтись без вспомогательной акустической системы. Предлагаю узнать, как подключить колонку к телефону. И для этого мы проанализируем особенности всех моделей: проводных, Bluetooth и Wi-Fi.

Колонки бывают даже такими

Как подключить блютуз-колонку

Самым ходовым товаром являются Bluetooth-колонки. Поэтому сначала будет логично разобраться, как подключить беспроводную колонку. В целом, здесь нет ничего сложного, но у каждой операции есть нюансы, и сопряжение двух блютуз-устройств не является исключением. Итак, по порядку:

  1. Включите блютуз-колонку, предварительно убедившись, что она заряжена.
  2. Откройте настройки телефона и перейдите в раздел «Bluetooth».
  3. Активируйте датчик.
  4. Взгляните на список обнаруженных устройств и выберите свою колонку.
  5. Подтвердите сопряжение.

После первого подключения сопряжение будет происходить автоматически

Если телефон не видит колонку — нажмите кнопку в виде значка Bluetooth, расположенную на ее корпусе. Обычно кнопка используется для одностороннего отключения блютуз-устройства от смартфона, но порой выступает и в качестве средства сопряжения.

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В случае успешного подключения вы можете сразу начать слушать музыку или смотреть фильмы с выводом аудио через блютуз-колонку. При этом учтите, что устройства должны находиться в непосредственной близости друг от друга. Точное расстояние, на котором можно держать колонку и смартфон, будет зависеть от версии блютуз, наличия или отсутствия преград между двумя гаджетами.

Подключить колонку с Алисой

Наряду с обычными беспроводными устройствами, которые используют для сопряжения со смартфоном интерфейс блютуз, есть и по-настоящему умные колонки, подключающиеся по Wi-Fi. В частности, это Яндекс Станция и прочие гаджеты со встроенным голосовым ассистентом Алиса. Конечно, есть колонки с другими виртуальными помощниками (например, с Марусей от Mail.ru). Но Алиса пользуется большей популярностью в России, поэтому на ней мы остановимся более детально.

Особенностью умных колонок является то, что для их подключения необходима предварительная установка специального софта. В случае с Яндекс Станцией и другими устройствами с Алисой речь идет о приложении Яндекс. Установите его, после чего действуйте по инструкции:

  1. Запустите приложение Яндекса и авторизуйтесь в своей учетной записи (если ее нет — создайте аккаунт).
  2. Нажмите кнопку профиля.
  3. Перейдите в раздел «Устройства».
  4. Выберите в списке свою модель колонки и нажмите кнопку «Подключить».
  5. Включите умную колонку и следуйте инструкциям, которые появятся на экране.
  6. Выберите свою сеть Wi-Fi и завершите настройку.

В приложении отображаются все необходимые инструкции для подключения

Аналогичным образом выполняется сопряжение умных колонок от других производителей. Разница может заключаться в необходимости использования другого приложения. Впрочем, вся необходимая информация указывается на коробке устройства, в инструкции или на сайте производителя. Поэтому вы не должны столкнуться с проблемами при подключении.

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Как подключить колонку без блютуза

Наряду с беспроводными колонками есть и те, которые используют классическое проводное подключение. Кстати, к их числу относятся и блютуз-колонки. Подавляющее большинство таких моделей помимо прочего использует разъем для сопряжения по проводу.

Минус подобного типа подключения очевиден, ведь вы будете ограничены длиной провода. С другой стороны, только соединение по кабелю обеспечивает максимально качественное звучание. Поэтому подыщите подходящий кабель (обычно поставляется в комплекте), один штекер вставьте колонку, а второй — в смартфон.

Даже беспроводную колонку можно подключить к телефону по кабелю

И вот тут вы можете столкнуться с проблемой, не обнаружив 3,5-мм разъем в своем телефоне. Тогда для подключения колонки проводным способом придется дополнительно приобрести переходник с USB Type-C на minijack. Чаще всего он поставляется вместе со смартфоном, но порой отсутствует по причине жадности производителя.

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Колонка с картой памяти

Многие беспроводные колонки предлагают альтернативный способ прослушивания музыки без непосредственного подключения к смартфону. Возможно, ваше аудиоустройство обладает разъемом для карт MicroSD или портом USB для использования флешек. Тогда вам понадобится просто скачать музыку на карту памяти, а затем — вставить ее в колонку. Но здесь стоит учитывать характеристики гаджета. Как правило, блютуз-колонки поддерживают MicroSD-карты малого объема, поэтому условная карточка на 128 ГБ нередко оказывается нечитаемой.

Как управлять колонкой

В завершение не лишним будет сказать несколько слов относительно управления колонкой. Здесь все зависит от того, каким образом осуществлялось подключение. Воспроизведением на обычных блютуз-колонках можно управлять как при помощи кнопок на корпусе, так и со смартфона, используя медиапроигрыватель.

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Если вы слушаете музыку с карты памяти, то управление осуществляется только при помощи кнопок колонки. А умная колонка с Алисой или Марусей запустит воспроизведение понравившейся композиции даже без участия смартфона. Вам всего-навсего понадобится произнести в слух команду «Включи музыку» с названием композиции, и она запустится. Но при желании, как и в случае с обычными блютуз-колонками, вы можете управлять воспроизведением с телефона.

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