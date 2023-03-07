Как подключить внешнюю камеру к телефону Android

Каждый смартфон оснащен камерой. С ее помощью мы решаем самые разные задачи: делаем фотографии, сканируем документы, штрих-коды и QR. Однако этот аппаратный компонент нашего гаджета нельзя назвать всесильным. В некоторых сценариях нам требуется внешнее устройство в виде веб-камеры, камеры видеонаблюдения или эндоскопа. Все это — дополнительная техника, которая не будет работать в связке со смартфоном без выполнения нескольких действий с вашей стороны. И данный материал поможет понять, как подключить камеру к Андроиду.

Можно ли подключить камеру к телефону

Никаких преград между внешней камерой и смартфоном на базе операционной системы Android нет. Ну, или почти нет. Если мы говорим о камере видеонаблюдения, то ее получится подключить к любому телефону на более-менее актуальной версии прошивки, необходимой для установки приложения. Как правило, большинство специализированных программ для IP-камер работают со смартфонами на Android 5 и выше.

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Что касается подключения веб-камеры к телефону по кабелю, то тут все немного сложнее. Ваше мобильное устройство должно поддерживать технологию OTG, чем, впрочем, готовы похвастать практически все современные смартфоны. Для надежности рекомендую проверить совместимость через приложение OTG Checker. Если после его запуска вы увидите на экране галочку, то все в порядке.

Последнее, что может вызвать сложности при подключении проводной камеры, — несовместимость разъемов. Вебки, эндоскопы и прочие внешние устройства с камерами используют штекер USB-A, в то время как наши смартфоны оснащены портом USB-C или MicroUSB. Поэтому может приходиться один из следующих переходников:

Это вся вводная информация, которую вам нужно знать перед покупкой камеры для телефона. Все остальное — детали, зависящие от типа подключаемого устройства.

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Как подключить камеру видеонаблюдения к телефону

Проще всего подключить к телефону камеру видеонаблюдения наподобие Xiaomi Smart Camera C200. Для сопряжения двух устройств используется технология Wi-Fi. А для того, чтобы в конечном итоге подключить IP-камеру к телефону, вам потребуется специальное приложение, чье название указано в инструкции. В случае с устройством Xiaomi речь идет о программе Mi Home:

Запустите приложение. Во вкладке «Mi Home» нажмите «+». Выберите свой аксессуар в разделе «Камеры». Нажмите и удерживайте в течение трех секунд кнопку сброса на корпусе камеры.

Кстати, на нашем сайте есть подробный обзор IP-камеры Xiaomi. Можете прочитать его, чтобы побольше узнать об особенностях этого прибора. Ну а владельцам камер других производителей понадобится фирменная программа, ссылка на скачивание которой также будет указана в инструкции.

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Как подключить веб-камеру к телефону

Если вы хотите подключить к Андроид веб-камеру, скорее всего, пригодится OTG-адаптер с AliExpress. Вставьте в него штекер камеры формата USB-A, после чего подключите обратный конец адаптера к телефону, используя старый добрый USB-C или MicroUSB.

Скорее всего, стандартная программа «Камера», установленная на вашем телефоне, не сможет распознать внешнее устройство. Если так, то скачайте приложение CameraFi2. Это универсальное средство, помогающее подключить веб-камеру к телефону, и использовать ваш Андроид в качестве ее видоискателя.

Как подключить эндоскоп к телефону

Эндоскоп для телефона — полезная вещь, необходимая для осмотра труднодоступных мест. Например, автомобильного двигателя или водопроводной трубы. Профессиональные эндоскопы довольно дорогие. Плюс ко всему они уже оснащены экраном, а потому подключать их к смартфону не нужно.

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Другое дело, если вы решили купить эндоскоп на AliExpress. Там можно найти модели всего за 350-400 рублей. И вот они никаким экраном не оснащаются. Подключить эндоскоп к телефону у вас получится так же, как и веб-камеру. Подобные устройства уже поставляются с переходником, а вам просто необходимо вставить штекер в разъем смартфона и запустить приложение OTGView или CameraFi2. Обе программы отлично работают с внешней видеотехникой.

По-другому подключаются к телефону эндоскопы беспроводного типа, оснащенные Wi-Fi передатчиком. Яркий пример подобного устройства — эндоскоп KERUI 1200P. Он сопрягается с Андроид через приложение YCamera, внутри которого нужно нажать кнопку «Start» и выбрать передатчик эндоскопа в списке доступных сетей Wi-Fi.

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Это универсальное приложение, но вы можете воспользоваться и другой программой, чье название или QR-код для скачивания указаны в инструкции, поставляемой вместе с беспроводным эндоскопом.