Как подключить Wi-Fi к телефону Android

Для полноценной работы смартфона ему нужен интернет, а доступ к сети можно получить двумя основными способами: через мобильного оператора или Wi-Fi. Преимущество первого варианта заключается в покрытии почти всей России, а второго — в отсутствии ограничений по трафику. В этом тексте расскажем и покажем, как настроить вайфай на телефоне, и что для этого придется сделать.
Как включить вайфай на Андроиде
В первую очередь нужно включить вайфай на телефоне. Сделать это можно двумя способами. Самый простой вариант — шторка уведомлений (центр управления). Опустите ее, сделав свайп вниз, и нажмите кнопку «Wi-Fi».
Кроме того, можно воспользоваться настройками телефона:
- Откройте настройки Android.
- Перейдите в раздел «Wi-Fi».
- Активируйте переключатель «Wi-Fi».
После этого начнет работать беспроводное соединение. Однако затем нужно подключиться к сети вайфай, поскольку интернет не берется из ниоткуда.
Как подключить вайфай к телефону
Сеть Wi-Fi — это беспроводная локальная сеть, которая позволяет устройствам обмениваться данными. Как правило, в качестве ее маршрутизатора выступает домашний роутер. Но в то же время можно раздать вайфай с телефона, о чем мы рассказывали в отдельном материале.
Чтобы подключить вайфай к телефону, нужно выбрать сеть и ввести пароль:
- Откройте настройки устройства.
- Перейдите в раздел «Wi-Fi».
- Активируйте беспроводное соединение.
- Выберите сеть.
- Введите пароль и нажмите кнопку «Подключить».
Кстати, во многих городах есть точки бесплатного вайфая для телефона. В другой инструкции вы можете узнать, где его найти и как подключиться. Спойлер: для такого типа соединения обычно не требуется пароль.
Как подключить вайфай к телефону через телефон
Отдельный вопрос — как подключить телефон к вайфаю без пароля, если сеть его требует. Для этого на Android существует специальная функция, позволяющая поделиться паролем:
- Откройте настройки Wi-Fi на смартфоне, который подключен к интернету.
- Нажмите на подключенную сеть.
- Отсканируйте QR-код через камеру второго смартфона в разделе настроек «Wi-Fi».
Также через появившееся окно вы можете узнать пароль от вайфая, чтобы подключиться вручную. Выбирайте любой удобный способ и постарайтесь запомнить комбинацию символов для беспроблемной настройки соединения.