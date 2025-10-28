Как подключить Wi-Fi к телефону Android

Герман Вологжанин

Для полноценной работы смартфона ему нужен интернет, а доступ к сети можно получить двумя основными способами: через мобильного оператора или Wi-Fi. Преимущество первого варианта заключается в покрытии почти всей России, а второго — в отсутствии ограничений по трафику. В этом тексте расскажем и покажем, как настроить вайфай на телефоне, и что для этого придется сделать.

Как подключить Wi-Fi к телефону Android. Помогаем настроить Wi-Fi на Android. Фото.

Помогаем настроить Wi-Fi на Android

Как включить вайфай на Андроиде

В первую очередь нужно включить вайфай на телефоне. Сделать это можно двумя способами. Самый простой вариант — шторка уведомлений (центр управления). Опустите ее, сделав свайп вниз, и нажмите кнопку «Wi-Fi».

Как включить вайфай на Андроиде. К Wi-Fi можно подключиться через шторку. Фото.

К Wi-Fi можно подключиться через шторку

Кроме того, можно воспользоваться настройками телефона:

  1. Откройте настройки Android.
  2. Перейдите в раздел «Wi-Fi».
  3. Активируйте переключатель «Wi-Fi».
Как включить вайфай на Андроиде. Wi-Fi также включается в настройках. Фото.

Wi-Fi также включается в настройках

После этого начнет работать беспроводное соединение. Однако затем нужно подключиться к сети вайфай, поскольку интернет не берется из ниоткуда.

Как подключить вайфай к телефону

Сеть Wi-Fi — это беспроводная локальная сеть, которая позволяет устройствам обмениваться данными. Как правило, в качестве ее маршрутизатора выступает домашний роутер. Но в то же время можно раздать вайфай с телефона, о чем мы рассказывали в отдельном материале.

Чтобы подключить вайфай к телефону, нужно выбрать сеть и ввести пароль:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Перейдите в раздел «Wi-Fi».
  3. Активируйте беспроводное соединение.
  4. Выберите сеть.
  5. Введите пароль и нажмите кнопку «Подключить».
Как подключить вайфай к телефону. Для подключения к сети нужен пароль. Фото.

Для подключения к сети нужен пароль

Кстати, во многих городах есть точки бесплатного вайфая для телефона. В другой инструкции вы можете узнать, где его найти и как подключиться. Спойлер: для такого типа соединения обычно не требуется пароль.

Как подключить вайфай к телефону через телефон

Отдельный вопрос — как подключить телефон к вайфаю без пароля, если сеть его требует. Для этого на Android существует специальная функция, позволяющая поделиться паролем:

  1. Откройте настройки Wi-Fi на смартфоне, который подключен к интернету.
  2. Нажмите на подключенную сеть.
  3. Отсканируйте QR-код через камеру второго смартфона в разделе настроек «Wi-Fi».
Как подключить вайфай к телефону через телефон. Здесь вы сможете узнать пароль Wi-Fi и подключиться через QR-код. Фото.

Здесь вы сможете узнать пароль Wi-Fi и подключиться через QR-код

Также через появившееся окно вы можете узнать пароль от вайфая, чтобы подключиться вручную. Выбирайте любой удобный способ и постарайтесь запомнить комбинацию символов для беспроблемной настройки соединения.

