Как подключить Wi-Fi к телефону Android

Для полноценной работы смартфона ему нужен интернет, а доступ к сети можно получить двумя основными способами: через мобильного оператора или Wi-Fi. Преимущество первого варианта заключается в покрытии почти всей России, а второго — в отсутствии ограничений по трафику. В этом тексте расскажем и покажем, как настроить вайфай на телефоне, и что для этого придется сделать.

Как включить вайфай на Андроиде

В первую очередь нужно включить вайфай на телефоне. Сделать это можно двумя способами. Самый простой вариант — шторка уведомлений (центр управления). Опустите ее, сделав свайп вниз, и нажмите кнопку «Wi-Fi».

Кроме того, можно воспользоваться настройками телефона:

Откройте настройки Android. Перейдите в раздел «Wi-Fi». Активируйте переключатель «Wi-Fi».

После этого начнет работать беспроводное соединение. Однако затем нужно подключиться к сети вайфай, поскольку интернет не берется из ниоткуда.

Как подключить вайфай к телефону

Сеть Wi-Fi — это беспроводная локальная сеть, которая позволяет устройствам обмениваться данными. Как правило, в качестве ее маршрутизатора выступает домашний роутер. Но в то же время можно раздать вайфай с телефона, о чем мы рассказывали в отдельном материале.

Чтобы подключить вайфай к телефону, нужно выбрать сеть и ввести пароль:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Wi-Fi». Активируйте беспроводное соединение. Выберите сеть. Введите пароль и нажмите кнопку «Подключить».

Кстати, во многих городах есть точки бесплатного вайфая для телефона. В другой инструкции вы можете узнать, где его найти и как подключиться. Спойлер: для такого типа соединения обычно не требуется пароль.

Как подключить вайфай к телефону через телефон

Отдельный вопрос — как подключить телефон к вайфаю без пароля, если сеть его требует. Для этого на Android существует специальная функция, позволяющая поделиться паролем:

Откройте настройки Wi-Fi на смартфоне, который подключен к интернету. Нажмите на подключенную сеть. Отсканируйте QR-код через камеру второго смартфона в разделе настроек «Wi-Fi».

Также через появившееся окно вы можете узнать пароль от вайфая, чтобы подключиться вручную. Выбирайте любой удобный способ и постарайтесь запомнить комбинацию символов для беспроблемной настройки соединения.