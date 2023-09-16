Как подключить Яндекс Станцию к Android-смартфону и правильно ее настроить

Рынок умных колонок в России развивается семимильными шагами. Устройства разлетаются тысячными партиями, и такому успеху в первую очередь поспособствовала компания Яндекс со своими Станциями. Именно ее колонки появились первыми в нашей стране и до сих пор продолжают оставаться самыми популярными, конкурируя с продуктами от VK (Mail.ru) и Сбера. Если вы недавно купили себе такое устройство, то вам точно пригодится пошаговая инструкция, как настроить Яндекс Станцию. Так что держите.

Приложение для Яндекс Станции

Чтобы настроить Яндекс Станцию, ее необходимо подключить к интернету. Сделать это можно только при помощи смартфона, предварительно установив на него одно из двух приложений:

Первая программа относится к числу суперприложений на Андроид, а потому она не слишком удобная. Через нее вы, конечно, сможете подключить Яндекс Станцию к телефону, но лучше настраивать колонку и взаимодействовать с устройством через Дом с Алисой.

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Как подключить Яндекс Станцию к телефону

Перед настройкой Яндекс Станцию нужно подключить к источнику питания при помощи комплектного адаптера питания. Встроенного аккумулятора ни в одной колонке нет, так что без розетки никак. После подключения Алиса должна произнести свою вступительную речь. Если этого не произошло, позовите голосового ассистента командой «Алиса». Ну а затем останется подключить Яндекс Станцию к интернету:

Включите домашний Wi-Fi на смартфоне. Запустите приложение Яндекс или Дом с Алисой. Для взаимодействия с колонкой вам понадобится Яндекс ID. Если аккаунта нет, создайте его по нашей инструкции. Если для подключения вы решили использовать приложение Яндекс, откройте вкладку «Устройства», расположенную в нижней части главной страницы. Среди предложенных устройств выберите «Умные колонки» (Яндекс) или «Устройства с Алисой» (Дом с Алисой). Укажите модель Яндекс Станции. Смартфон начнет поиск колонок поблизости. Когда он найдет Станцию, нажмите кнопку «Подключить». Если вы никогда не пользовались устройствами умного дома, приложение попросит вас добавить адрес, но этот шаг можно пропустить. Выберите сеть Wi-Fi, к которой подключен ваш телефон. Введите пароль от Wi-Fi и нажмите «Продолжить». Если все сделано верно, через несколько секунд на экране появится сообщение «Устройство подключилось к Wi-Fi».

В принципе, на этом подключение Яндекс Станции к телефону заканчивается. Останется лишь подождать несколько минут, пока колонка обновит свою прошивку. А пока она это делает, приложение предложит вам познакомиться с возможностями устройства.

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Как настроить Яндекс Станцию

Хотя уже сейчас вы можете начать общаться с голосовым ассистентом, не лишним будет настроить Яндекс Станцию с Алисой, изменив несколько стандартных параметров, а также добавив пару-тройку вводных. Для этого выберите свою колонку в списке подключенных устройств.

И как же мы можем настроить колонку с Алисой? В первую очередь рекомендую зарегистрировать свой голос во вкладке «Мой голос». Это поможет колонке подбирать ответы и контент в зависимости от ваших предпочтений. Такая настройка особенно актуальна, если Яндекс Станцией пользуется несколько человек. При желании измените настройки звука.

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Это не все настройки Яндекс Станции. Еще одна порция параметров прячется в отдельном меню:

Нажмите на шестеренку в приложении Дом с Алисой. При использовании приложения Яндекс необходимо перейти в раздел «Устройства», а затем — «Настройки». Откройте вкладку «Голосовой помощник».

Здесь вам предлагается выбрать фразу, на которую будет откликаться Станция, настроить ограничение контента, а также активировать интересные функции (например, заставить Алису отвечать шепотом или, напротив, запретить ей это делать).

Бесплатная подписка Яндекс Плюс

Чтобы получить доступ ко всем возможностям Яндекс Станции, необходима подписка Яндекс Плюс. В противном случае даже музыку голосом включить не удастся, а для прослушивания любимых песен придется подключать колонку в качестве Bluetooth-устройства.

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Но не спешите расстраиваться. Мало кто знает, но при покупке Яндекс Станции подписка идет в подарок. Срок ее действия зависит от модели умной колонки:

Также вы можете получить Яндекс Плюс бесплатно на 2 месяца по промокоду NCC3U945XA.

Если подписка уже есть, без подарка при покупке Яндекс Станции вы все равно не останетесь. Обладателям Лайт и Мини достанется 300 баллов Плюса, а владельцам Станции 2 и Станции Макс — 1500 баллов (при наличии подписки Плюс с Амедиатекой). Для получения подарка нужно:

Открыть настройки Яндекс Станции. Перейти в раздел «Покупки и Подписки», а затем — «У вас есть подарок». Нажать кнопку «Получить».

Обратите внимание, что после окончания пробного периода начнет действовать автопродление за 299 ₽/мес. Если вы не хотите тратить деньги, тогда обязательно прочитайте, как отключить подписку Яндекс Плюс. Сделать это можно сразу после оформления пробного периода, так как все преимущества будут доступны до его окончания.