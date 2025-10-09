Как подтвердить свой возраст на кассе через мессенджер MAX

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

При покупке товаров категории «18+», к коим в России с недавних пор относятся даже энергетики, кассир может потребовать у покупателя документ для подтверждения возраста: паспорт, загран или права. Но как быть, если вы не привыкли носить с собой лишние бумажки, а приобрести что-то из разряда «не для детей» все-таки хочется? Для этого придумано подтверждение возраста через MAX — национальный мессенджер, о котором говорят из каждого утюга.

Как подтвердить свой возраст на кассе через мессенджер MAX. Мессенджер MAX становится заменой паспорта. Фото.

Мессенджер MAX становится заменой паспорта

Цифровой ID в MAX

Национальный мессенджер постепенно превращается в суперприложение по аналогии с китайским WeChat, где собраны почти все государственные сервисы, и поэтому в MAX недавно внедрили Цифровой ID. Это полноценный аналог бумажных документов, позволяющий не только подтверждать свой возраст на кассе, но и предъявлять паспорт, СНИЛС или полис ОМС там, где от вас его требуют.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Пока подтверждение возраста через MAX работает не во всех магазинах. На момент публикации материала Цифровой ID вместо паспорта можно показать в «Магните», «Пятерочке», «Перекрестке» или «ВкуссВилле», причем не везде. Но со временем список поддерживаемых магазинов будет расширяться, а подтверждение возраста в MAX обещает стать повсеместным.

Как создать Цифровой ID в MAX

Для создания Цифрового ID необходим аккаунт на Госуслугах — именно оттуда MAX будет подгружать ваши документы. Вот, как выглядит процесс создания аналога бумажных документов:

  1. Откройте вкладку «Профиль» в приложении MAX.
  2. Перейдите в раздел «Цифровой ID».
  3. Нажмите кнопку «Создать Цифровой ID», после чего вы будете перенаправлены на Госуслуги.
  4. Выберите способ создания Цифрового ID.
    5. Как создать Цифровой ID в MAX. Создать Цифровой ID можно несколькими способами. Фото.

    Создать Цифровой ID можно несколькими способами

  5. Предоставьте согласие на передачу своих данных MAX.
  6. Сделайте селфи.

    7. Как создать Цифровой ID в MAX. Для Цифрового ID нужны ваши фото и документы с Госуслуг. Фото.

    Для Цифрового ID нужны ваши фото и документы с Госуслуг

После проверки фото, которая обычно занимает несколько секунд, Цифровой ID в MAX будет готов, и вы сможете отправиться в супермаркет, чтобы удивить кассира.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Как подтвердить возраст через MAX

Чтобы воспользоваться Цифровым ID на кассе для покупки товаров «18+», просто запустите MAX, перейдите в раздел «Цифровой ID» и нажмите на плитку «Подтвердить возраст».

Как подтвердить возраст через MAX. Цифровой ID работает через QR-код. Фото.

Цифровой ID работает через QR-код

После этого на экране появится ваша фотография с зашифрованным в нее QR-кодом, который можно использовать для подтверждения возраста. Предъявите QR кассиру или отсканируйте его на кассе самообслуживания.

Теги
Новости по теме
Зачем смартфонам Samsung нужен стилус S Pen
Как Qualcomm поменяла названия процессоров Snapdragon и всех запутала
В легендарную стратегию Dune II теперь можно поиграть в Telegram. Игра запускается через бота
Лонгриды для вас
Лично проверил на себе зарядное устройство UGREEN Nexode на 200 Вт, чтобы рассказать о нем вам

В мире, где количество электронных устройств в нашем окружении постоянно растет, вопрос их одновременной зарядки становится всё актуальнее. Недавно я решил обновить свой арсенал зарядных устройств и обратил внимание на одно мощное зарядное устройство UGREEN Nexode мощностью 200 Вт вместо нескольких менее мощных. Привлекла меня прежде всего возможность заряжать несколько устройств одновременно, технология GaN и компактные размеры при внушительной производительности. После нескольких недель использования готов поделиться своими наблюдениями и выводами об этом устройстве

Читать далее
Какие бывают версии смартфонов Xiaomi и чем они отличаются

Выпуская новую модель, производитель смартфонов должен учитывать особенности каждого региона сбыта. Поэтому в магазинах то и дело встречаются разные версии Xiaomi. Они отличаются характеристиками, комплектом поставки и прошивкой. Все это непосредственным образом влияет на наш опыт эксплуатации, а потому важно знать о разнице модификаций, а также о том, какая версия Xiaomi лучше.

Читать далее
Sony подтвердила важность мобильного направления. Xperia будет выпускаться дальше

Финансовый директор Sony Group Тао Линь на брифинге по финансовым результатам 7 августа развеяла опасения поклонников относительно будущего смартфонов Xperia. Руководитель четко обозначила позицию компании, назвав мобильное направление «чрезвычайно важным бизнесом» для Sony. А если учесть, что фанаты Sony как фанаты Apple, не принимают ничего друго, кроме любимого бренда, это является хорошей новостью для всех тех, кто хочет и дальше покупать одни из самых необычных смартфонов нашего времени.

Читать далее
Новости партнеров
Kandinsky научился рисовать картинки с текстом как ChatGPT. Вот что у меня получилось
Kandinsky научился рисовать картинки с текстом как ChatGPT. Вот что у меня получилось
SEC готовит &#171;исключение для инноваций&#187;. Как регулятор будет контролировать криптоиндустрию?
SEC готовит «исключение для инноваций». Как регулятор будет контролировать криптоиндустрию?
Все музыкальные инструменты в мире настроены неправильно — теория заговора о 440 Гц
Все музыкальные инструменты в мире настроены неправильно — теория заговора о 440 Гц