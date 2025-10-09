Как подтвердить свой возраст на кассе через мессенджер MAX

При покупке товаров категории «18+», к коим в России с недавних пор относятся даже энергетики, кассир может потребовать у покупателя документ для подтверждения возраста: паспорт, загран или права. Но как быть, если вы не привыкли носить с собой лишние бумажки, а приобрести что-то из разряда «не для детей» все-таки хочется? Для этого придумано подтверждение возраста через MAX — национальный мессенджер, о котором говорят из каждого утюга.
Цифровой ID в MAX
Национальный мессенджер постепенно превращается в суперприложение по аналогии с китайским WeChat, где собраны почти все государственные сервисы, и поэтому в MAX недавно внедрили Цифровой ID. Это полноценный аналог бумажных документов, позволяющий не только подтверждать свой возраст на кассе, но и предъявлять паспорт, СНИЛС или полис ОМС там, где от вас его требуют.
Пока подтверждение возраста через MAX работает не во всех магазинах. На момент публикации материала Цифровой ID вместо паспорта можно показать в «Магните», «Пятерочке», «Перекрестке» или «ВкуссВилле», причем не везде. Но со временем список поддерживаемых магазинов будет расширяться, а подтверждение возраста в MAX обещает стать повсеместным.
Как создать Цифровой ID в MAX
Для создания Цифрового ID необходим аккаунт на Госуслугах — именно оттуда MAX будет подгружать ваши документы. Вот, как выглядит процесс создания аналога бумажных документов:
- Откройте вкладку «Профиль» в приложении MAX.
- Перейдите в раздел «Цифровой ID».
- Нажмите кнопку «Создать Цифровой ID», после чего вы будете перенаправлены на Госуслуги.
- Выберите способ создания Цифрового ID.
- Предоставьте согласие на передачу своих данных MAX.
- Сделайте селфи.
После проверки фото, которая обычно занимает несколько секунд, Цифровой ID в MAX будет готов, и вы сможете отправиться в супермаркет, чтобы удивить кассира.
Как подтвердить возраст через MAX
Чтобы воспользоваться Цифровым ID на кассе для покупки товаров «18+», просто запустите MAX, перейдите в раздел «Цифровой ID» и нажмите на плитку «Подтвердить возраст».
После этого на экране появится ваша фотография с зашифрованным в нее QR-кодом, который можно использовать для подтверждения возраста. Предъявите QR кассиру или отсканируйте его на кассе самообслуживания.