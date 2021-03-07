Как я покупаю на AliExpress со скидкой 700 рублей

Все любят AliExpress, а те, кто не любит, просто не знают, как им пользоваться. Помимо того, что там в принципе довольно большой выбор, площадка регулярно проводит различные акции и предоставляет довольно существенные скидки. Причём я сейчас говорю не о Дне холостяка, когда продавцы искусственно задирают цены в 2-3 раза, а потом якобы сбрасывают их до обычных пределов и выдают это за дисконт. Я говорю про настоящие скидки, которые предоставляет сам AliExpress совместно со своими партнёрами. Например, так, как сейчас.

Почему я не покупаю смартфоны с AliExpress и вам не советую

На этой неделе AliExpress и Visa запустили акцию, предложив скидку в размере 700 рублей всем пользователям на покупку товаров от 2300 рублей. Это необязательно должен быть один товар. Вы можете набрать много разных и недорогих вещей, объединить их в своей корзине и оплатить разом со скидкой. Разбираемся, как это работает и что купить, чтобы получить максимальную выгоду.

Как покупать со скидкой на АлиЭкспресс

Поскольку одним из организаторов акции является платёжная система Visa, логично, что принять участие в ней смогут только владельцы соответствующих карт. Неважно, каким банком они эмитированы, главное, чтобы на них был нанесён логотип Visa. Если такая карта у вас есть – пусть даже виртуальная, например, от Qiwi или других платёжных сервисов, — вы можете заявиться на скидку.

Чтобы принять участие в акции, перейдите по этой ссылке;

Пройдите авторизацию со своей учётной записью AliExpress;

Дождитесь 20:00 следующего дня, пока вас добавят в акцию;

Добавьте в корзину товаров на сумму от 2300 рублей, и скидка применится автоматически.

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Ассортимент AliExpress настолько широк, что вы практически наверняка найдёте там что-нибудь по сердцу, чтобы воспользоваться скидкой. Ведь 700 рублей от 2300 – это почти 30%, что очень и очень круто. Вот вам небольшая подборка того, что может пригодиться в хозяйстве.

Что купить на AliExpress

Адаптер питания Baseus 65 Вт. Это мощный блок питания в комплекте с кабелем USB-C, который способен одновременно заряжать сразу три устройства. Он обладает поддержкой широкого спектра профилей питания, а значит, гарантированно обеспечит все ваши гаджеты быстрой зарядкой.

Пауэрбанк Xiaomi на 20 000 мАч. Устали терпеть несвоевременные разрядки своего смартфона? Тогда обратите внимание на этот внешний аккумулятор. Он обладает высокой энергоёмкостью и поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт.

Беспроводная зарядка Xiaomi. Если вы целый день работаете за столом, беспроводная зарядка придётся вам как нельзя кстати. Благодаря ей ваш смартфон всегда будет заряжен, а стоит такая штука чуть больше 800 рублей.

Умный выключатель Aqara. Недавно я рассказывал об этой штуке. Помимо того, что это очень удобная вещица за счёт беспроводного устройства (работает от батареек), она ещё и может использоваться в качестве проходного выключателя, отключая весь свет в доме.

Шлюз Xiaomi Gataway 3. Если вы намереваетесь собрать умный дом, без шлюза вы точно не обойдётесь. Он выступает в роли объединяющего прибора, через который управляется вся умная электроника. Обязательно возьмите.

Защищённый кабель Ugreen. Достали кабели, которые постоянно перетираются и рвутся? Просто купите защищённый кабель USB-C в тканевой оплётке. Такой не только не перетрётся, но и не перережется. Проверено.

Гидрогелевая плёнка на экран. Не знаете, чем защитить экран своего смартфона от царапин и повреждений? Возьмите гидрогелевую плёнку, которая клеится без пузырей и надёжно крепится без риска оторваться.

Подпишись на телеграм-канал Сундук Алибабы. Ребята вручную отбирают самый топчик с АлиЭкспресс, который проверили сами, и выкладывают это для вас. Зачастую с большими скидками.

Да, всё так просто. Акция действует до 31 июня 2021 года, поэтому, если вам ничего не нужно сейчас, можете подождать подходящего момента. Другое дело, что организаторы оставляют за собой право прекратить акцию досрочно в связи с исчерпанием доступных скидок. А это произойдёт практически наверняка, потому что один пользователь может применить скидку от Visa неограниченное число раз. Например, я воспользовался ей уже трижды.