Как полностью запретить пересылку сообщений в Telegram на Android

Позиционируя себя как безопасный мессенджер, Telegram создает условия полностью конфиденциальной переписки. В приложении уже давно существуют секретные чаты со сквозным шифрованием, а в обновлении 12.5.0 появилась возможность запретить копирование сообщений в Telegram. С ее помощью собеседник не сможет переслать ваше сообщение другому человеку, даже если чат не будет секретным.

Как сделать запрет на копирование в Telegram

По умолчанию любой участник чата в Telegram может переслать сообщения другим пользователям. Это очевидным образом снижает уровень конфиденциальности, ведь такое копирование нередко компрометирует людей.

Чтобы этого не допустить, нужно установить запрет на копирование в Telegram по инструкции:

Откройте чат с человеком, которому хотите запретить пересылку сообщений. Тапните по иконке его профиля. Нажмите на «три точки» в правом верхнем углу экрана. Перейдите в раздел «Запретить копирование». Подтвердите установку запрета.

После этого ваш собеседник не только не сможет пересылать сообщения, но и сохранять медиафайлы из чата. Кроме того, ему будет запрещено делать скриншоты. В то же время важно учесть нюанс: запрет на пересылку в Telegram доступен только обладателям подписки Premium. О том, как ее оформить и по какой цене, мы рассказывали в отдельном материале на нашем сайте.

Запрет на пересылку сообщений без Telegram Premium

Если у вас нет подписки Premium, вы все равно можете запретить пересылку сообщений в Telegram. Правда, для этого придется создать секретный чат с человеком, от которого вы хотите защититься. Соответствующая инструкция уже лежит на нашем сайте.

А еще всем пользователям мессенджера доступна возможность скрыть аккаунт Telegram, чтобы при пересылке сообщения посторонний человек не смог ознакомиться с вашим профилем:

Запустите Telegram. Откройте вкладку «Настройки». Перейдите в раздел «Конфиденциальность», а затем — «Пересылка сообщений». Установите значение «Все».

Теперь ваши сообщений хоть и смогут оказаться в руках другого человека, но хотя бы без доступа к личному профилю. И это лишь одна из множества функций защиты конфиденциальности в Telegram.