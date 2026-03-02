Как полностью запретить пересылку сообщений в Telegram на Android

Герман Вологжанин

Позиционируя себя как безопасный мессенджер, Telegram создает условия полностью конфиденциальной переписки. В приложении уже давно существуют секретные чаты со сквозным шифрованием, а в обновлении 12.5.0 появилась возможность запретить копирование сообщений в Telegram. С ее помощью собеседник не сможет переслать ваше сообщение другому человеку, даже если чат не будет секретным.

Как полностью запретить пересылку сообщений в Telegram на Android. Пересылку сообщений в Telegram можно запретить, но с нюансами. Фото.

Пересылку сообщений в Telegram можно запретить, но с нюансами

Как сделать запрет на копирование в Telegram

По умолчанию любой участник чата в Telegram может переслать сообщения другим пользователям. Это очевидным образом снижает уровень конфиденциальности, ведь такое копирование нередко компрометирует людей.

Чтобы этого не допустить, нужно установить запрет на копирование в Telegram по инструкции:

  1. Откройте чат с человеком, которому хотите запретить пересылку сообщений.
  2. Тапните по иконке его профиля.
  3. Нажмите на «три точки» в правом верхнем углу экрана.
  4. Перейдите в раздел «Запретить копирование».
  5. Подтвердите установку запрета.
Как сделать запрет на копирование в Telegram. Функция работает только у Premium-подписчиков. Фото.

Функция работает только у Premium-подписчиков

После этого ваш собеседник не только не сможет пересылать сообщения, но и сохранять медиафайлы из чата. Кроме того, ему будет запрещено делать скриншоты. В то же время важно учесть нюанс: запрет на пересылку в Telegram доступен только обладателям подписки Premium. О том, как ее оформить и по какой цене, мы рассказывали в отдельном материале на нашем сайте.

Запрет на пересылку сообщений без Telegram Premium

Если у вас нет подписки Premium, вы все равно можете запретить пересылку сообщений в Telegram. Правда, для этого придется создать секретный чат с человеком, от которого вы хотите защититься. Соответствующая инструкция уже лежит на нашем сайте.

А еще всем пользователям мессенджера доступна возможность скрыть аккаунт Telegram, чтобы при пересылке сообщения посторонний человек не смог ознакомиться с вашим профилем:

  1. Запустите Telegram.
  2. Откройте вкладку «Настройки».
  3. Перейдите в раздел «Конфиденциальность», а затем — «Пересылка сообщений».
  4. Установите значение «Все».
Запрет на пересылку сообщений без Telegram Premium. Это запрет на доступ к профилю. Фото.

Это запрет на доступ к профилю

Теперь ваши сообщений хоть и смогут оказаться в руках другого человека, но хотя бы без доступа к личному профилю. И это лишь одна из множества функций защиты конфиденциальности в Telegram.

Лонгриды для вас
Эти функции Android могут спасти вам жизнь. Включайте их у себя на телефоне немедленно

В последние годы Apple и Google стали уделять особое внимание функциям безопасности своих операционных систем. Помимо того, что телефоны стало сложнее взломать и украсть, теперь они еще и спасают жизни своих владельцев. Почти все из этих фишек отключены по умолчанию, поэтому их лучше активировать сразу после покупки телефона. Займет это не так много времени, а наш материал поможет вам найти и настроить функции безопасности Андроид.

Читать далее
Редакция Google Play рекомендует: 5 приложений, которые стоит установить на телефон уже сегодня

Мы часто говорим о том, что Google Play продвигает на главной странице либо приложения для Андроид, которые и так у всех есть, либо платный софт. Но иногда бывает наоборот: так в конце ноября на главной странице каталога удалось найти рекомендации редакторов. И тут есть, к чему присмотреться! Тут предлагают скачать и развлекательные программы, так и те, что могут пригодиться в работе или использовании смартфона. Выбрали 5 практичных приложений для телефона, которые рекомендуют скачать редакторы Гугл Плей.

Читать далее
MAX или WhatsApp: какой мессенджер лучше и почему

На протяжении последних нескольких лет самым популярным мессенджером в России являлся WhatsApp. Как ни старался Павел Дуров, его Telegram так и не смог стать более востребованным, чем американское приложение. Однако в России придумали свой ответ — мессенджер MAX. Отечественная разработка появилась в медиапространстве только летом 2025 года, и при этом уже готова забрать пальму первенства у некогда безальтернативного приложения. Но что лучше: WhatsApp или MAX?

Читать далее
