Как получить 20 ГБ на Яндекс.Диске бесплатно и навсегда

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Иван Кузнецов 0

Отношение Google к своим пользователям всегда было чуть более лояльным, чем у Apple. Поэтому, когда поисковый гигант запустил собственный облачный сервис хранения данных, он предоставил пользователям бесплатное хранилище объёмом 15 ГБ. Немного, но втрое больше, чем Apple даёт в iCloud, тем более что фото и видео в высоком качестве Google позволяет без ограничений хранить в «Google Фото». Но, если вам нужно дополнительное пространство, придётся платить. Хорошо, что для любителей халявы существует «Яндекс.Диск».

Яндекс.Диск

Яндекс.Диск можно расширить на 20 ГБ совершенно бесплатно

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Яндекс запустила новый сервис «Яндекс.Почта 360», пользователи которого могут получить дополнительно 20 ГБ на «Яндекс.Диске». Для этого не придётся регистрировать новую учётную запись, то есть все данные и уже имеющееся пространство в облаке останутся при вас. А, если аккаунтов у вас несколько, расширить тарифный план можно будет на всех.

Как увеличить пространство на Яндекс.Диске

  • Чтобы получить 20 ГБ, авторизуйтесь со своей учётной записью Яндекса;
  • Перейдите по этой ссылке и подтвердите подключение к «Яндекс.Почте 360»;
Яндекс.Почта 360

Подключение к Яндекс.Почте 360 подарит вам 20 ГБ на Яндекс.Диске

  • Чтобы убедиться в получении бесплатных 20 ГБ, перейдите по этой ссылке;
  • В истории расширения доступного пространства, проверьте список всех апгрейдов.

Почему я отказался от Google Assistant и перешёл на Алису от Яндекса

Важно понимать, что 20 ГБ даются не просто так, а именно за подключение к «Яндекс.Почте 360». Это комплексный сервис, который включает в себя несколько служб Яндекса: Почта, Диск, Телемост, Календарь, Заметки и Мессенджер. Базовый тариф – полностью бесплатен, однако для желающих получить дополнительные преимущества и ещё больше расширить доступное пространство на «Яндекс.Диске», предусмотрены платные тарифы. Их ключевое отличие друг от друга заключается в разных объёмах облачного хранилища до 5 ТБ включительно.

Почему стоит включить Яндекс.Почту 360

Яндекс.Почта

Вот так будет выглядеть интерфейс Яндекс.Почты при подключении к Почте 360

Но есть и другие фишки. Вот они:

  • Блокировка рекламы в приложениях Яндекса и их веб-версиях;
  • Служба техподдержки отвечает на ваши запросы в течение трёх часов;
  • В «Яндекс.Почте» будут автоматически выделяться главные письма;
  • Видео с телефона будут автоматически загружаться в безлимитный раздел «Яндекс.Диска»;
  • История изменений файлов на «Яндекс.Диске» будет увеличена с 14 до 90 дней;
  • Файлы по публичным ссылкам из «Яндекс.Диска» можно будет скачивать без ограничений.

Я хоть и нечасто пользуюсь Яндекс.Диском, предпочитая хранить все данные либо в Google Drive, либо в OneDrive от Microsoft в зависимости от типа. Но поскольку в последнее время я активно осваиваю экосистему Яндекса, я решил, что дополнительные 20 ГБ на Диске явно не будут лишними, если я в конечном итоге решу отказаться от сервисов поискового гиганта и пересесть на отечественную платформу. Поэтому рекомендую и вам не отказываться от такой возможности, а просто сохранить 20 ГБ про запас.

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Если вам не понравилось оформление «Яндекс.Почты 360», вы можете откатиться к обычной версии. Хотя, справедливости ради стоит отметить, что ничего принципиального подключение к новому сервису не меняет – просто над цепочкой сообщений появляются иконки доступа к службам, являющимся частями нового рабочего пространства, как свой продукт называют в Яндексе. Тем не менее, для желающих вернуть всё, как было, есть специальная ссылка. Перейдите по ней и нажмите «Вернуться в обычную Почту из экспериментальной».

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