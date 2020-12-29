Почему может быть опасно участвовать в розыгрыше смартфонов

Наверное, все компании устраивают предновогодние акции. Все проводят их по-разному, но цель преследуют все одну и ту же – привлечь внимание потребителей и заработать побольше денег. Одни для этого делают скидки на свою продукцию, другие – объединяются с партнёрами и предлагают что-то вместе, а третьи просто дарят подарки. Конечно, учитывая, что все эти акции направлены на извлечение прибыли, то нет ничего удивительного в том, что зачастую участие в них имеет сомнительную выгоду для пользователя. Но иногда попадаются откровенные разводы, в том числе от чужого имени.

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Среди пользователей WhatsApp из России стала популярна кампания по пересылке друг другу сообщения якобы о розыгрыше, проводимом Huawei. Участникам этой псевдоакции предлагается ответить на несколько символических вопросов, затем выбрать подарок из 9 скрытых и «получить» приз в виде нового флагмана Huawei. На самом деле, на какой бы из подарков вы ни кликнули, вы всё равно получите сообщение о выигрыше.

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Само собой, «розыгрыш подарков» проводится не в самом WhatsApp, а в браузере, на специальном веб-сайте, который под эту цель зарегистрировали мошенники. Мессенджер в данном случае выступает исключительно как средство распространения информации об акции.

Дело в том, что для получения приза от пользователей требуется разослать сообщение 20 своим друзьям. Логично, что многие ведутся на это и распространяют послание дальше – совсем как во времена ICQ. А после того, как попавший на удочку пользователь разослал сообщение о фальшивом розыгрыше 20 друзьям, его перенаправляют на другую страницу. Правда, не очень понятно, как именно злоумышленники отслеживают факт отправки.

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Известно лишь то, что затем жертве предлагается оставить контактные данные для связи, которые потом используются для рассылки спама и рекламных сообщений. Но это в лучшем случае. В худшем мошенники требуют перевести определённую сумму денег – на доставку или для подтверждения намерений получить выигрыш.

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Как правило, запрашиваемая сумма оказывается не катастрофически большой и составляет от 100 до 500 рублей, но поскольку на приз в этом случае рассчитывать всё равно не приходится, то потеря даже такой суммы для многих может стать серьёзным разочарованием. Тем более что ввод платёжной информации позволяет злоумышленникам списать даже большую сумму, чем заявляется первоначально.

Возможно, вы спросите, почему пользователи ведутся на этот развод? Ну, на самом деле причина состоит в том, что сейчас Huawei действительно проводит новогоднюю акцию, но только не через WhatsApp, а через AppGallery. Правда, обещанные призы будут явно победнее. В фирменном каталоге приложений можно поучаствовать в розыгрыше призов от партнёров Huawei и получить промокод на книги от Litres или промокод на скидку в Delivery Club.

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По этой причине Huawei опубликовала официальное заявление, в котором сообщила пользователям об опасности участия в такого рода розыгрышах. Правда, я не думаю, что это окажет хоть какое-то влияние на распространение мошеннического сообщения через WhatsApp. Ведь, как показывает практика, обычно те, кто верит в возможность что-то выиграть за пересылку посланий в мессенджере, не читают пресс-релизы, да и новостями последними интересуются довольно редко.