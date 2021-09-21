Как пользоваться FaceTime на Android. Официальный способ от Apple

На конференции WWDC 2021 компания Apple впервые презентовала FaceTime для Android. Нет, она не стала выпускать отдельное приложение, а просто позволила создавать ссылки на видеоконференции и приглашать по ним пользователей других платформ. Не сказать, что это прямо-таки мечта, но всё же лучше, чем совсем ничего. Ведь теперь пользователи iOS и Android смогут связываться друг с другом по видеосвязи без использования неудобных инструментов с некачественным видео- и аудиопотоком.

Прежде, чем мы перейдём к инструкции по применению, хочу предупредить о следующем: принять участие в видеоконференциях FaceTime на Android можно только по приглашению, отправленному пользователем iOS или macOS. Из-за этого получается своего рода игра в одни ворота.

Создать ссылку на беседу FaceTime можно только в iOS 15, поэтому не забудьте обновиться.

Те, у кого есть iPhone, iPad или Mac, могут пригласить владельца Android-устройства на беседу, а он их – не может. Возможно, эту функцию добавят в последующих обновлениях, но загадывать не будем, чтобы потом не разочароваться.

Как настроить FaceTime на Андроид

Открытая беседа в FaceTime создаётся в несколько этапов, которые каждый пользователь выполняет самостоятельно, так что ничего сложного вас не ждёт. Я же описываю всю процедуру единолично, поэтому просто разделю всю процедуру от имени пользователя iOS и от имени пользователя Android.

На iOS

Запустите FaceTime у себя на iPhone;

На главном экране нажмите «Создать ссылку»;

При необходимости назовите беседу;

Отправьте её любым удобным способом через меню «Поделиться».

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На Android

Откройте уведомление со ссылкой и перейдите по ней;

Укажите своё имя, чтобы присоединиться к разговору, и нажмите «Продолжить»;

Дайте веб-приложению FaceTime разрешение на использование камеры и микрофона;

В новом окне нажмите «Присоединиться» и дождитесь подключения.

На iOS

В тот момент, когда пользователь Android нажмёт «Присоединиться», на iPhone, с которого было отправлено приглашение, придёт оповещение.

Нажмите на оповещение и снимите блокировку с iPhone;

В интерфейсе FaceTime выберите «1 участник ожидает»;

Нажмите на зелёную кнопку FaceTime, чтобы добавить его;

Подтвердите добавление нажатием на зелёную галочку.

Звонки через FaceTime на Android

Несмотря на то что пользователи FaceTime на iOS и macOS выходят в эфир через приложения, все остальные будут использовать веб-версию сервиса. Она базируется на сайте facetime.apple.com. Сначала я подумал, что через него пользователи Android и других платформ смогут сами создавать видеоконференции, но ошибся – никаких соответствующих разделов и кнопок там нет. Зато есть суперская кнопка подписки на наш Пульс Mail.ru, потом спасибо скажете.

Присоединиться к беседе в FaceTime смогут все, кому вы отправили приглашение. Однако, прежде чем они попадут в конференцию, приглашающий пользователь должен будет подтвердить их добавление. Это можно делать строго по одному, что не очень удобно, если участников много.

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Это сделано из соображений безопасности, поскольку пользователи, которые присоединятся к беседе, смогут увидеть ваш ID и номер телефона. Поэтому смотрите внимательного, кого вы одобряете. Ведь возможно, что кто-то, кого вы пригласили, отправит ссылку на конференцию совершенно постороннему человеку.

Таким же образом, кстати говоря, FaceTime смогут пользоваться не только пользователи Android-смартфонов, но и вообще любых других устройств. По логике вещей, к видеоконференции можно будет присоединиться даже с телевизора – конечно, при условии, что у пользователя есть веб-камера и микрофон.