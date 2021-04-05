Как пользоваться Почтой iCloud на Android

Смартфонами под управлением Android пользуются разные люди, в том числе те, у кого это не единственные устройства. Несмотря на кажущуюся неправдоподобность такого сочетания, у некоторых владельцев iPhone в арсенале всегда имеется аппарат на базе ОС от Google. Им приходится сложнее всего, потому что они не могут сделать выбор в пользу одной экосистемы и пользоваться только ей, а вынуждены совмещать. Но если с использованием собственных приложений Google на iOS вообще нет никаких проблем, то с доступом к сервисам Apple на Android дела обстоят откровенно так себе. Впрочем, выход есть всегда.

Apple выпустила расширение iCloud с паролями для Google Chrome

Недавно я рассказывал, как пользоваться системой авторизации «Войти с Apple» на Android. Как выяснилось, это не сложнее, чем использовать более привычные для пользователей «зелёного робота» системы вроде «Войти с Google» или «Войти с VK».

Как открыть Почту iCloud в браузере на Android

Другое дело – «Почта» Apple. Ведь на Android нет ни специального приложения, да и в веб-версии iCloud доступ к ней получить невозможно. Непонятно, почему, но, всё, что доступно пользователям при открытии сайта, — это лишь 4 сервиса: заметки, фото, облако и «Найти iPhone».

Однако попользоваться «Почтой» Apple на Android вполне возможно, пусть и не так удобно, как классическими приложениями:

Запустите Chrome и перейдите по адресу iCloud.com;

Пройдите авторизацию и подтвердите вход кодом 2FA;

Нажмите на три точки сверху и выберите «Версия для ПК»;

Откроется расширенное меню, где нужно выбрать «Почта».

Apple готова отпустить пользователей на Android и даже поможет с переездом

Понятное дело, что пользоваться почтой в десктопном режиме на экране смартфона совершенно неудобно. Слишком уж мелкими выглядят элементы оформления интерфейса. Несмотря на то что попасть по ним, в общем-то, не составляет особого труда – сервис реагирует на нажатия вполне исправно, — по факту это немного сбивает с толку.

Однако я нашёл решение этой проблемы. Нужно просто включить автоповорот экрана и перевести смартфон в альбомную ориентацию. Тогда все элементы увеличатся и приблизятся, так что вам будет куда удобнее взаимодействовать с почтой.

Как настроить Почту iCloud на Android

Этот способ хорош, если, вам нужно получить быстрый доступ к «Почте» Apple на своём Android-смартфоне. А для постоянного использования есть другой, более удобный:

Перейдите на сайт appleid.apple.com и пройдите авторизацию;

Найдите раздел «Безопасность» — «Пароли приложений» и выберите «Создать пароль»;

Пропишите название сервиса, где хотите впредь проходить авторизацию (у меня это Mail for Android);

Теперь запустите «Яндекс.Почту» (можно делать в любом приложении);

Выберите «Добавить аккаунт», введите адрес электронной почты Apple, а в поле «Пароль» вставьте полученную ранее комбинацию;

Нажмите «Далее» и дождитесь завершения синхронизации.

Спасибо, Apple: Google скопировала ещё одну фишку iOS для Android

В некоторых случаях при использовании Gmail может возникать ошибка подключения из-за проблем с безопасностью. В этом случае попробуйте изменить протокол шифрования. Это должно исправить проблему. В противном случае рекомендую просто пользоваться «Яндекс.Почтой». В конце концов, нас в данном случае интересует только сама почта, а не мобильный клиент, посредством которого мы получаем к ней доступ.