Как пользоваться привычными приложениями на Android без интернета

Герман Вологжанин

Работа смартфона почти полностью завязана на подключении к интернету. Доступ к сети необходим всегда и во всех сценариях: для общения, ориентации на местности, прослушивания музыки и для игр. Однако последнее время интернет в России все чаще дает сбои, а потому важно хорошо подготовиться к сценарию его отключения. Ведь даже частичные ограничения доставляют массу неудобств, когда они застают врасплох. Выход только один — приложения без интернета.

Как пользоваться привычными приложениями на Android без интернета. Многими приложениями на Android можно пользоваться даже без интернета. Фото.

Многими приложениями на Android можно пользоваться даже без интернета

Какие мессенджеры работают без интернета

К сожалению, привычные мессенджеры вроде WhatsApp и Telegram не работают без интернета. Наличие доступа к сети — обязательное условие для передачи сообщений, и не важно: идет речь о больших файлах или тексте. Альтернативное решение — Bluetooth-мессенджеры:

Эти мессенджеры работают без интернета, используя подключение по Bluetooth, что накладывает определенные отпечатки на особенности общения. Радиус действия этой беспроводной технологии — 100 метров, но за счет создания mesh-сети (сканирования Bluetooth-устройств поблизости) удается выйти за пределы замкнутого круга. Но только внутри городов с высокой плотностью населения.

Какие сайты будут работать в России при отключении интернета

Как слушать музыку без интернета

Стриминговые сервисы приучили нас слушать музыку онлайн. Однако каждая платформа предлагает функцию скачивания треков. Она позволяет слушать музыку без интернета, когда это необходимо:

  1. Запустите платформу стримингового сервиса.
  2. Найдите интересующий трек.
  3. Откройте опции нажатием на «три точки».
  4. Нажмите кнопку «Скачать».
Как слушать музыку без интернета. Музыку можно скачать даже через приложение стриминга. Фото.

Музыку можно скачать даже через приложение стриминга

Скачав трек один раз, вы оставите его на своем устройстве для прослушивания офлайн. Но не забывайте, что каждая песня занимает место в памяти телефона, а потому важно заранее позаботиться о наличии свободного пространства.

Просмотр фильмов офлайн

Аналогичным образом можно скачать кино и сериалы на телефон или планшет, чтобы смотреть их без интернета. Делается это также через приложение стриминговой платформы, на которой вы потребляете контента:

  1. Открываем приложение.
  2. Ищем фильм или сериал.
  3. Жмем кнопку загрузки.
Просмотр фильмов офлайн. Фильмы через такие приложения тоже качаются. Фото.

Фильмы через такие приложения тоже качаются

После этого фильм можно будет посмотреть в специальном разделе «Скачанное». Но учтите, что из-за контрактных обязательств не все единицы контента доступны в офлайне.

Офлайн-карты для Android

Чтобы ориентироваться на местности, обязательно скачайте карты без интернета. Они есть во всех популярных приложениях от Google Maps до 2ГИС. Все, что вам понадобится:

  1. Запустить приложение с картами.
  2. Открыть настройки профиля.
  3. Перейти в раздел «Офлайн-карты».
  4. Загрузить необходимые карты.
Офлайн-карты для Android. Любые карты можно скачать на телефон. Фото.

Любые карты можно скачать на телефон

Офлайн-карты также могут пригодиться вам в условиях работающего интернета, ведь с их помощью удастся сэкономить трафик на телефоне. Очень актуально, если у вас не безлимит.

Игры на телефон без интернета

Наконец, развлечься у вас получится при помощи офлайн-игр на Android. Недавно мы делали подборку таких проектов, которые вы сможете найти на нашем сайте.

5 хороших игр для Андроид, которые работают без интернета

Также вы можете воспользоваться поисковым запросом «игры без интернета» в магазине приложений. Но помните, что для корректной работы в условиях ограничения доступа к сети необходимо скачать и запустить игру до отключения интернета, чтобы успели загрузиться все данные.

