Как пользоваться «Войти с Apple» на Android

Наверное, все знают о существовании систем авторизации Google, Facebook и Twitter. Это они встречают нас на странице регистрации почти всех сайтов, позволяя стать зарегистрированным пользователем по нажатию всего лишь одной кнопки. Такой способ входа очень удобен, поскольку не вынуждает нас, во-первых, придумывать неповторяющуюся пару логин-пароль, а, во-вторых, запоминать их, что зачастую может быть даже сложнее. Около года назад к уже существующим системам авторизации добавилась ещё одна – от Apple, которая была доступна только на собственных устройствах компании, но со временем добралась и до Android.

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В отличие от остальных систем авторизации, собственное решение Apple с ходу заявляет о сверхвысоком уровне безопасности. Честно скажу: не знаю, чего там сверхвысокого, но в целом «Войти с Apple» — явно надёжнее и безопаснее для конечного пользователя, чем то, что предлагают Google, Facebook, Twitter и остальные.

Чем «Войти с Apple» лучше других

Для начала предлагаю разобраться с преимуществами «Войти с Apple». Вот они:

Маскирует личные данные пользователя;

Подменяет реальный email поддельным;

Аутентификация происходит по Face ID или Touch ID;

Поддерживается двухэтапная аутентификация.

Бесспорно, часть фишек, характерных для «Войти с Apple», есть и у других систем авторизации. Однако подменять реальный адрес электронной почты пользователя на поддельный, чтобы тому не слали спам-сообщения, пока не додумался никто. А, если и додумался, то явно не захотел реализовывать, поскольку поддельный email не продашь рекламодателям и не оформишь на него подписку. Ведь в интересах Google, Twitter и Facebook составить виртуальный портрет пользователя, чтобы демонстрировать ему рекламу, а Apple такой цели не преследует.

Дожили: пользователи просят Apple быть как Xiaomi

Как вы знаете, до определённого времени система «Войти с Apple» отображалась только в Safari и, соответственно, только на устройствах Apple. Из-за этого ограничения я как-то раз даже очень сильно подставился, пройдя авторизацию на Букинге через «Войти с Apple» со своего iPad или Mac (сейчас уже не вспомню), а потом не смог войти в приложение на Android, чтобы подтвердить оплаченное бронирование. Впрочем, с некоторых пор система авторизации Apple доступна всем. Главное — найти сайт или сервис, который её поддерживает.

Как войти на сайт с Apple на Android

Я не ищу сайты и приложения с поддержкой «Войти с Apple» специально, однако за последнее время мне попалось как минимум три: Pepper, Циан и Booking.com (теперь он поддерживает «Войти с Apple» и на Android).

Чтобы пройти авторизацию через «Войти с Apple», откройте совместимый сайт;

Найдите раздел авторизации и отыщите среди прочих систем авторизации логотип Apple;

Нажмите на него, после чего вы попадёте на страницу авторизации Apple ID: введите адрес эл.почты и пароль;

Подтвердите авторизацию и выберите, делиться с сайтом своим email или поддельным.

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Несмотря на то что система авторизации «Войти с Apple» доступна далеко не везде, сайты и веб-сервисы постепенно начинают её внедрять, популяризуя среди пользователей. Поэтому я обратил внимание, что стал чаще пользоваться ей, независимо от устройства, с которого прохожу авторизацию. В какой-то момент я даже поймал себя на мысли, что разочаровываюсь, если не вижу кнопки «Войти с Apple», потому что вход с помощью Google практически всегда означает, что с этого моменты я буду получать левые рассылки, на которые не подписывался.