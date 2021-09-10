Как пользоваться WhatsApp на компьютере без телефона

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Иван Кузнецов 0

WhatsApp, в отличие от Telegram, имеет куда больше функциональных ограничений. Помимо того, что вы не можете перенести переписку между iOS и Android, для использования мессенджера на компьютере всегда было нужно держать рядом подключенный смартфон. Естественно, это не делало его удобнее. Ведь ограничение состояло не только в необходимости поддерживать соединение, но и использовать для связи именно мобильную связь, даже если сам компьютер уже подключён к безлимитной сети Wi-Fi. Впрочем, сегодня мы расскажем вам, как пользоваться WhatsApp Web без телефона.

Whatsapp Desktop

WhatsApp можно пользоваться на компьютере без телефона

Создатели WhatsApp сделали ему замену. Что это и как им пользоваться

Недавно разработчики WhatsApp представили функцию отвязанного запуска десктопной версии мессенджера на компьютере. Это значит, что теперь для использования Ватсап на ПК или Mac не нужно использовать смартфона в качестве донора. Забегая вперёд, скажу, что для первого подключения телефон всё-таки нужен, но его не нужно держать постоянно подключенным.

Как пользоваться Ватсапом на компьютере без телефона

Пока нововведение находится в стадии бета-тестирования, но доступно всем пользователям без исключения в релизной сборке приложения. То есть скачивать тестовую версию WhatsApp, чтобы пользоваться мессенджером на компьютере без смартфона, не нужно. Всего-то и нужно, что включить режим использования WhatsApp без телефона в настройках, а потом открыть десктопную версию мессенджера.

  • Скачайте последнюю версию WhatsApp для Android;
  • Запустите WhatsApp и нажмите на три точки справа;
Бета Ватсап

Сначала нужно присоединиться к бета-тестированию функции подключения к нескольким устройствам

  • В выпадающем меню выберите «Привязанные устройства»;
  • Нажмите «Бета-версия для нескольких устройств»;
  • После этого выберите «Привязка устройства»;
QR WhatsApp

Отсканируйте QR-код на экране компьютера

  • Откройте WhatsApp Web на компьютере (можно нативное приложение);
  • Отсканируйте QR-код на компьютере для подключения.

В WhatsApp всё-таки появится реклама. Прямо в чатах!

Всё, на этом функции вашего смартфона заканчивается. Теперь вы сможете пользоваться WhatsApp на компьютере без телефона. Если раньше при использовании десктопной версии мессенджера мобильное приложение оставалось нерабочим, то теперь будет работать и оно, потому что смартфон не исполняет роли донора, и его даже можно отнести куда-то ещё или просто выключить.

Интересно, что на компьютер передаются именно те чаты, которые связаны с устройством, используемым для подключения. То есть, если я подключаюсь к WhatsApp Web с Android-телефона, где у меня больше чатов, то на компьютере появятся они все. А, если я воспользуюсь в качестве донора своим Айфоном, то и чаты подтянутся именно те, которые доступны на нём.

Как пользоваться WhatsApp на iPad

WhatsApp Web

Вот этот QR-код надо отсканировать телефоном

Это очень странная ситуация, учитывая, что WhatsApp в принципе хочет избавиться от привязки разных устройств друг к другу для использования мессенджера. Выходит, что у разработчиков не получается добиться того, чего они хотели, потому что сам факт активации настольной версии WhatsApp всё-таки требует маломальского участия смартфона и совсем без него нельзя.

На данном этапе WhatsApp позволяет таким образом подключать к одному аккаунту до четырёх устройств. Например, я так запустил мессенджер одновременно и на телефоне с Android, и на компьютере Mac, и на iPad. Да-да, на планшетах Apple WhatsApp тоже работает. Правда, не в виде отдельного приложения, а веб-версии, которая запускается в браузере.

WhatsApp официально представил перенос чатов между iOS и Android

Работает это точно так же, как и на компьютере:

  • Запустите на iPad URL-адрес web.whatsapp.com;
  • На смартфоне зайдите в «Привязанные устройства»;
Whatsapp на iPad

WhatsApp может работать на iPad. Правда, только в браузере

  • Отсканируйте телефоном QR-код на экране iPad;
  • Подтвердите подключение и пользуйтесь WhatsApp на iPad.

FMWhatsApp — что это за приложение и стоит ли им пользоваться

Никаких ограничений по использованию десктопной версии WhatsApp на iPad нет. Мессенджер работает без глюков или глюков. Просто выбираете чат с нужным собеседником и общаетесь с ним через планшет, набирая сообщения на виртуальной клавиатуре. Поддерживать для этого смартфон включенным не нужно. Можете его даже отключить. iPad (и компьютер) будут использовать Wi-Fi-подключение и работать без проблем.

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