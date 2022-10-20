Как понять, что ваш аккаунт Google взломан

Если вы не первый год пользуетесь экосистемой Android, то знаете, что для полноценной работы смартфона необходимо создать аккаунт Гугл. О том, как зарегистрировать учетную запись, мы уже рассказывали, но в свое время не уделили должного внимания безопасности. Так как Google-аккаунт является системообразующим элементом операционной системы, позволяющим взаимодействовать с мобильным устройством, его взлом может привести к непоправимым последствиям.

Злоумышленник, получивший доступ к профилю, будет видеть ваши фотографии и номера, сохраненные в телефонной книге. И это лишь малая часть бед, которые способна принести потеря учетной записи. Чтобы минимизировать риски и вовремя принять меры по защите профиля, необходимо знать признаки взлома аккаунта Гугл.

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В ваш аккаунт пытались войти

Войти в учетную запись Гугл можно с любого устройства, указав логин и пароль. Вместе с тем у аккаунта есть продвинутая система защиты, которая даже без дополнительных настроек, позволяет определить, был ли вход в профиль правомерным. Так, если кто-то попытается войти в аккаунт Google, вы увидите на своем смартфоне соответствующее уведомление.

Оно появляется даже в том случае, если авторизацию выполняет сам владелец. Если же вы не входили в учетную запись, обязательно нажмите кнопку «Запретить вход». Это действие закроет доступ к профилю со стороны злоумышленника. Учтите, что подобные уведомления могут приходить в качестве писем на привязанный к аккаунту адрес электронной почты.

В любом случае оповещение о попытке входа — явное свидетельство того, что кто-то узнал логин и пароль от вашей учетной записи Google и, следовательно, взломал ее. Оказавшись в такой ситуации, нужно не только запретить авторизацию, но и предпринять дополнительные действия по защите аккаунта, о чем я расскажу далее.

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Ваши устройства Гугл

Даже если вы не обращали внимание на уведомления о попытке входа, есть способ, позволяющий проверить, взломан ли аккаунт Гугл. Для этого нужно сделать следующее:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Google». Нажмите кнопку «Управление аккаунтом». Перейдите во вкладку «Безопасность». Нажмите кнопку «Управление всеми устройствами», расположенную рядом с пунктом «Ваши устройства». Проверьте, нет ли в списке лишних устройств, которыми вы не владеете. Если такое устройство будет найдено, тапните по нему и нажмите кнопку «Выйти».

Выполнив последний шаг, вы принудительно отключите потенциального злоумышленника от учетной записи. В то же время этих действий будет недостаточно для полноценной защиты смартфона и аккаунта Google, так что не поленитесь дочитать текст до конца для ознакомления с дополнительными способами обеспечения безопасности.

Кто-то изменил пароль

Google присылает уведомления не только в случае, когда кто-то пытается войти в учетную запись, но и в момент, если посторонний человек меняет настройки безопасности. Это может быть пароль, резервный номер телефона и e-mail, имя пользователя или секретный вопрос. Во всех случаях вы получите оповещение, через окно которого сможете заблокировать действие.

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Чтобы не пропустить важное уведомление от системы безопасности Google, заблокируйте спам-оповещения. Так вам будет проще разобраться в бесчисленных пушах и своевременно отреагировать на поступившее предупреждение.

Не удалось войти в аккаунт Гугл

Наконец, самый явный признак взлома аккаунта Гугл — невозможность входа в учетную запись. Чаще всего это происходит по причине смены пароля. Поэтому, если вы неправильно его введете, система безопасности подскажет, когда он был изменен.

Если есть стопроцентная уверенность, что пароль меняли не вы — воспользуйтесь способами восстановления аккаунта Гугл, подробнее о которых можно прочитать здесь. В случае удачной авторизации не поленитесь принять меры по защите учетной записи.

Что делать, если взломали аккаунт Гугл

Столкнувшись с подозрительной активностью, связанной с аккаунтом Google, в первую очередь их необходимо предотвратить. То есть, если вы заметили уведомление о попытке входа с другого устройства — заблокируйте авторизацию, сославшись на то, что действие выполняет другой человек.

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Также не забудьте удалить все лишние устройства в настройках аккаунта Гугл. Главное — измените пароль Google, действуя по инструкции:

Откройте настройки учетной записи. Во вкладке «Безопасность» перейдите в раздел «Пароль». Укажите старый пароль, а затем — придумайте новый. Если старый пароль не подходит, нажмите кнопку «Забыли пароль?» и следуйте дальнейшим инструкциям.

Старайтесь придумать сложный пароль, который будет сложно подобрать при помощи автоматизированных средств взлома. А еще лучше — включите двухфакторную аутентификацию, которая сведет на «нет» любые попытки злоумышленника получить доступ к учетной записи.

Как включить двухфакторную аутентификацию

Двухэтапная аутентификация Гугл — это продвинутый инструмент защиты, требующий не только указать пароль при входе в учетную запись, но и подтвердить авторизацию через одноразовый код, поступающий на смартфон. Подробную информацию о двухфакторной аутентификации вы сможете получить здесь, а сейчас поговорим о том, как включить опцию:

Откройте настройки аккаунта Гугл. Во вкладке «Безопасность» откройте вкладку «Двухэтапная аутентификация». Войдите в учетную запись. Укажите номер телефона и выберите способ подтверждения входа (через SMS или звонок). Сохраните изменения.

Для улучшения защиты и минимизации последствий взлома постарайтесь указать все сведения, запрашиваемые в разделе «Безопасность»: придумайте секретный вопрос и введите резервный адрес электронной почты. В настройках аккаунта вы увидите рекомендации по защите аккаунта. Воспользуйтесь ими, чтобы ни один злоумышленник впредь не смог взломать учетную запись Google.