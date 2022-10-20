Как понять, что ваш аккаунт Google взломан

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Герман Вологжанин 0

Если вы не первый год пользуетесь экосистемой Android, то знаете, что для полноценной работы смартфона необходимо создать аккаунт Гугл. О том, как зарегистрировать учетную запись, мы уже рассказывали, но в свое время не уделили должного внимания безопасности. Так как Google-аккаунт является системообразующим элементом операционной системы, позволяющим взаимодействовать с мобильным устройством, его взлом может привести к непоправимым последствиям.

Защитить аккаунт можно даже от самых злостных взломщиков

Злоумышленник, получивший доступ к профилю, будет видеть ваши фотографии и номера, сохраненные в телефонной книге. И это лишь малая часть бед, которые способна принести потеря учетной записи. Чтобы минимизировать риски и вовремя принять меры по защите профиля, необходимо знать признаки взлома аккаунта Гугл.

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В ваш аккаунт пытались войти

Войти в учетную запись Гугл можно с любого устройства, указав логин и пароль. Вместе с тем у аккаунта есть продвинутая система защиты, которая даже без дополнительных настроек, позволяет определить, был ли вход в профиль правомерным. Так, если кто-то попытается войти в аккаунт Google, вы увидите на своем смартфоне соответствующее уведомление.

Если вход осуществляете не вы, обязательно нажмите кнопку «Нет»

Оно появляется даже в том случае, если авторизацию выполняет сам владелец. Если же вы не входили в учетную запись, обязательно нажмите кнопку «Запретить вход». Это действие закроет доступ к профилю со стороны злоумышленника. Учтите, что подобные уведомления могут приходить в качестве писем на привязанный к аккаунту адрес электронной почты.

Такое же сообщение придет на почту

В любом случае оповещение о попытке входа — явное свидетельство того, что кто-то узнал логин и пароль от вашей учетной записи Google и, следовательно, взломал ее. Оказавшись в такой ситуации, нужно не только запретить авторизацию, но и предпринять дополнительные действия по защите аккаунта, о чем я расскажу далее.

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Ваши устройства Гугл

Даже если вы не обращали внимание на уведомления о попытке входа, есть способ, позволяющий проверить, взломан ли аккаунт Гугл. Для этого нужно сделать следующее:

  1. Откройте настройки телефона.
  2. Перейдите в раздел «Google».
  3. Нажмите кнопку «Управление аккаунтом».
  4. Перейдите во вкладку «Безопасность».
  5. Нажмите кнопку «Управление всеми устройствами», расположенную рядом с пунктом «Ваши устройства».
  6. Проверьте, нет ли в списке лишних устройств, которыми вы не владеете.
  7. Если такое устройство будет найдено, тапните по нему и нажмите кнопку «Выйти».

Нажмите кнопку «Выйти», чтобы злоумышленник потерял доступ к аккаунту

Выполнив последний шаг, вы принудительно отключите потенциального злоумышленника от учетной записи. В то же время этих действий будет недостаточно для полноценной защиты смартфона и аккаунта Google, так что не поленитесь дочитать текст до конца для ознакомления с дополнительными способами обеспечения безопасности.

Кто-то изменил пароль

Google присылает уведомления не только в случае, когда кто-то пытается войти в учетную запись, но и в момент, если посторонний человек меняет настройки безопасности. Это может быть пароль, резервный номер телефона и e-mail, имя пользователя или секретный вопрос. Во всех случаях вы получите оповещение, через окно которого сможете заблокировать действие.

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Чтобы не пропустить важное уведомление от системы безопасности Google, заблокируйте спам-оповещения. Так вам будет проще разобраться в бесчисленных пушах и своевременно отреагировать на поступившее предупреждение.

Не удалось войти в аккаунт Гугл

Наконец, самый явный признак взлома аккаунта Гугл — невозможность входа в учетную запись. Чаще всего это происходит по причине смены пароля. Поэтому, если вы неправильно его введете, система безопасности подскажет, когда он был изменен.

Если вы не можете войти — значит, злоумышленник уже изменил пароль

Если есть стопроцентная уверенность, что пароль меняли не вы — воспользуйтесь способами восстановления аккаунта Гугл, подробнее о которых можно прочитать здесь. В случае удачной авторизации не поленитесь принять меры по защите учетной записи.

Что делать, если взломали аккаунт Гугл

Столкнувшись с подозрительной активностью, связанной с аккаунтом Google, в первую очередь их необходимо предотвратить. То есть, если вы заметили уведомление о попытке входа с другого устройства — заблокируйте авторизацию, сославшись на то, что действие выполняет другой человек.

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Также не забудьте удалить все лишние устройства в настройках аккаунта Гугл. Главное — измените пароль Google, действуя по инструкции:

  1. Откройте настройки учетной записи.
  2. Во вкладке «Безопасность» перейдите в раздел «Пароль».
  3. Укажите старый пароль, а затем — придумайте новый.
  4. Если старый пароль не подходит, нажмите кнопку «Забыли пароль?» и следуйте дальнейшим инструкциям.

Обязательно измените пароль, чтобы защитить учетную запись

Старайтесь придумать сложный пароль, который будет сложно подобрать при помощи автоматизированных средств взлома. А еще лучше — включите двухфакторную аутентификацию, которая сведет на «нет» любые попытки злоумышленника получить доступ к учетной записи.

Как включить двухфакторную аутентификацию

Двухэтапная аутентификация Гугл — это продвинутый инструмент защиты, требующий не только указать пароль при входе в учетную запись, но и подтвердить авторизацию через одноразовый код, поступающий на смартфон. Подробную информацию о двухфакторной аутентификации вы сможете получить здесь, а сейчас поговорим о том, как включить опцию:

  1. Откройте настройки аккаунта Гугл.
  2. Во вкладке «Безопасность» откройте вкладку «Двухэтапная аутентификация».
  3. Войдите в учетную запись.
  4. Укажите номер телефона и выберите способ подтверждения входа (через SMS или звонок).
  5. Сохраните изменения.

Двухэтапная аутентификация делает взлом практически невозможным

Для улучшения защиты и минимизации последствий взлома постарайтесь указать все сведения, запрашиваемые в разделе «Безопасность»: придумайте секретный вопрос и введите резервный адрес электронной почты. В настройках аккаунта вы увидите рекомендации по защите аккаунта. Воспользуйтесь ими, чтобы ни один злоумышленник впредь не смог взломать учетную запись Google.

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