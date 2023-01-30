Как пополнить счет МТС без комиссии

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Герман Вологжанин 2

Пополнение счета МТС, как и любого другого оператора сотовой связи, — довольно простая операция, к которой мы прибегаем по мере необходимости. Закинуть деньги на телефон можно самыми разными способами: через мобильный клиент банка или при помощи приложения оператора. Как правило, все денежные средства поступают на номер, и выбор варианта оплаты на это никак не влияет. Однако с 1 февраля 2023 года вводится комиссия на пополнение счета МТС. Объясняем, каков будет ее размер и можно ли обойтись без дополнительных трат, если нужно положить деньги на телефон.

Как пополнить счет МТС без комиссии. Можно ли теперь пополнить счет без комиссии? Фото.

Можно ли теперь пополнить счет без комиссии?

Комиссия за пополнение счета МТС

На прошлой неделе один из крупнейших операторов сотовой связи изменил условия пополнения лицевого счета. Согласно новым правилам, на МТС приходят не все деньги, поскольку определенная часть средств удерживается с целью покрытия расходов оператора за выполнение операции. Вот, какая комиссия у МТС:

  • При оплате банковскими картами (1%). Комиссия взимается вне зависимости от того, пополняете вы счет через Мой МТС или приложение своего банка. Отправляя 500 ₽, на телефон поступит только 495 ₽.
  • При оплате через СБП (0,4%). Если для оплаты услуг связи вы используете Систему быстрых платежей, то при пополнении счета на телефон вместо 500 ₽ поступит 498 ₽.

При выборе способа совершения платежа МТС не предупреждает о размере комиссии. Точную сумму удержания можно узнать только после пополнения счета. Всю информацию абоненты получат в ответном СМС-сообщении, которое сразу же поступит на телефон.

Комиссия за пополнение счета МТС. Другие операторы мобильной связи пока не сообщили о своем намерении ввести комиссию за пополнение счета. Фото.

Другие операторы мобильной связи пока не сообщили о своем намерении ввести комиссию за пополнение счета

Напомним, эти изменения вступают в силу 1 февраля 2023 года. До этого момента вы можете пополнить баланс МТС любым удобным способом, получив все деньги. Кроме того, даже после наступления дня «X» останется несколько способов пополнить счет МТС без комиссии.

Пополнение МТС без комиссии

Комиссия МТС — вынужденная мера, обусловленная попыткой оператора компенсировать дополнительные траты, которые неизбежно возникают при совершении транзакций инструментами партнеров. В этой связи российская компания предложила своим абонентам несколько способов пополнить телефон МТС без удержания определенной части суммы.

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Прежде всего вы можете положить деньги на МТС без комиссии в одном из офисов оператора, адреса которых указаны на его официальном сайте. Способ не самый удобный, но, к счастью, он не единственный.

Как подключить автоплатеж МТС

Если вы хотите получить на свой счет все деньги до единой копейки, то необходимо включить автоплатеж в приложении Мой МТС. Сделать это можно следующим образом:

  1. Скачайте и установите Мой МТС, если не сделали это раньше.
  2. Авторизуйтесь по номеру телефона.
  3. Перейдите в раздел «Автоплатеж», расположенный во вкладке «Финансы».
  4. Нажмите кнопку «Подключить автоплатеж» и выберите «Мобильную связь».
  5. Отметьте, при каких условиях должен сработать автоплатеж (в определенную дату или по достижении денежного порога), а также укажите источник оплаты (данные банковской карты) и сумму.
Как подключить автоплатеж МТС. Автоплатеж можно подключить и в приложении своего банка. Фото.

Автоплатеж можно подключить и в приложении своего банка

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Также на странице официального сайта оператора, посвященной условиям пополнения лицевого счета, сообщается, что комиссия не будет взиматься при настройке автоплатежа в приложении любого банка. Следовательно, для подключения услуги не обязательно использовать Мой МТС.

Как оформить карту МТС Банк

Наконец, чтобы избежать лишних трат, вы можете оформить карту МТС Банк, поскольку при оплате через нее комиссия не взимается даже при совершении разового платежа. Для получения карты нужно либо посетить специальную страницу на официальном сайте, либо установить приложение МТС Банк и выполнить несколько простых шагов:

  1. Авторизоваться по номеру телефона.
  2. Нажать кнопку «Открыть новый продукт», а затем — «Оформить карту».
  3. Выбрать тип карты и нажать кнопку «Оформить карту».
Как оформить карту МТС Банк. При оплате картой МТС Банка комиссия не взимается. Фото.

При оплате картой МТС Банка комиссия не взимается

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Положить деньги на МТС с банковской карты можно на сайте или через мобильный клиент банка, а также в мобильном приложении Мой МТС или на странице МТС Pay. Наконец, если вы знакомы с сервисом МТС Cashback, то тоже можете пополнять счет без комиссии, используя накопленные баллы кэшбэка.

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2 комментария
  1. SancezZz30

    А вот у меня другой вопрос. А за Wi-Fi тоже комиссия будет? Просто у меня оператор МТС, но счёт пополняется автоматически вместе с домашнем wi-if…

    • Герман Вологжанин

      Счет один — правила одни, я так думаю. МТС об этом ничего не говорит.

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