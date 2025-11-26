Как посмотреть историю Reels в Instagram*

  2. Темы
  3. Полезно знать
Кирилл Пироженко

Представьте, листаете вы ленту Reels в Instagram*, лежа вечерком в теплой кроватке. Натыкаетесь на крутое видео, и так оно вам нравится, что хочется сразу отправить друзьям. Но вот незадача, вы случайно касаетесь экрана не в том месте, страница обновляется, и видео с дисплея пропадает. Проблема? Мне кажется, что да. Особенно если видосик оказался ну уж очень интересным. К счастью, в Инстаграме* появился инструмент, который позволяет решить эту проблему.

Как посмотреть историю Reels в Instagram*. Наконец-то в Инстаграме* появилась история рилсов. Изображение: kapwing.com. Фото.

Наконец-то в Инстаграме* появилась история рилсов. Изображение: kapwing.com

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ. ПОТОМ СПАСИБО СКАЖЕШЬ

В одном из последних обновлений Instagram* разработчики добавили возможность открыть историю просмотренных Reels и перейти к любому видео, которое вы ранее увидели. До апдейта такой возможности не было, и все просмотренные вами ролики в случае случайного обновления страницы пропадали в небытие. Приходилось искать по словам или надеяться, что система подкинет вам их заново. Теперь же всё стало намного проще:

Как посмотреть историю Reels в Instagram*. Запомните этот путь, он вам точно пригодится. Фото.

Запомните этот путь, он вам точно пригодится

  1. Откройте Instagram* на Android;
  2. В нижнем правом углу коснитесь кругляшка с вашим профилем;
  3. В верхнем правом углу нажмите на три горизонтальные полоски;
  4. Выберите пункт «Ваши действия»;
  5. Пролистайте вниз и нажмите «История просмотров».

❗️У НАС ЕСТЬ СУПЕР-КЛАССНЫЙ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧАЙСЯ, НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ

Все рилсы, которые вы до этого смотрели, перед вашими глазами. Можно сортировать их по датам, авторам или показать сначала старые. В общем, Instagram* сделал реально удобный инструмент, чтобы случайно не потерять то, что вам понравилось. На iPhone эта фишка появилась еще месяц назад, и надо признать, что за это время несколько раз она меня выручила.

Пришлось столкнуться со случайным обновлением ленты Reels, и была угроза потерять реально прикольные ролики. С историей просмотров такой проблемы, конечно же, нет. А вы будете пользоваться историей Reels в Инстаграме*? Делитесь своим мнением в нашем чатике в Телеграме, насколько вам нужна эта функция.

*запрещенная социальная сеть. Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России

Теги
Новости по теме
Как примерить одежду в приложении Wildberries перед покупкой
Работает ли мессенджер MAX без SIM-карты
Как правильно перенести WhatsApp с одного Android-смартфона на другой, чтобы точно получить код и не потерять данные
Лонгриды для вас
Откуда взялись смартфоны Nothing и кто их делает

В мире технологий, где одно устройство похоже на другое, смартфоны Nothing воспринимаются как нечто уникальное и по-настоящему самобытное. В отличие от других брендов, эта компания не боится экспериментировать и выпускает модели с необычным дизайном, которые позволяют владельцам выделиться из толпы. Но откуда взялись смартфоны Nothing Phone, кто за ними стоит, и действительно ли их делают в Лондоне? Давайте разбираться.

Читать далее
Как сделать длинный скриншот с прокруткой на Android

Если вы когда-нибудь делали скриншот на телефоне, то замечали, что его размер ограничен площадью экрана. Но как быть, если нужен снимок всей страницы, длина которой превышает размер дисплея? Оптимальное решение — сделать скриншот с прокруткой. Это встроенная функция большинства Android-смартфонов, благодаря которой на снимок попадает все содержимое страницы, а не только ее часть.

Читать далее
Почему стоит установить мессенджер MAX на смартфон, даже если вас не заставляли

Да, мы снова про MAX, и нет, нас не заставили. На самом деле, информационное пространство буквально пронизано мессенджером MAX. Причем преимущественно в негативном ключе: кого-то заставили его установить на работе, кто-то считает, что запрашивает слишком много разрешений, и всё в этом роде. Но давайте немного абстрагируемся от всего этого и подумаем, а почему стоит установить MAX на свой смартфон самому, без какого-либо принуждения. Например, я это сделал еще летом, до всей движухи, и не пожалел.

Читать далее
Новости партнеров
10 экзотических питомцев, которые спокойно живут даже в маленькой квартире
10 экзотических питомцев, которые спокойно живут даже в маленькой квартире
Теперь мошенники не смогут взять на вас кредит. Что придумал Сбер?
Теперь мошенники не смогут взять на вас кредит. Что придумал Сбер?
Известный трейдер рассказал, до какого ценового уровня вырастет Биткоин на следующем буллране крипторынка
Известный трейдер рассказал, до какого ценового уровня вырастет Биткоин на следующем буллране крипторынка