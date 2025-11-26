Как посмотреть историю Reels в Instagram*

Представьте, листаете вы ленту Reels в Instagram*, лежа вечерком в теплой кроватке. Натыкаетесь на крутое видео, и так оно вам нравится, что хочется сразу отправить друзьям. Но вот незадача, вы случайно касаетесь экрана не в том месте, страница обновляется, и видео с дисплея пропадает. Проблема? Мне кажется, что да. Особенно если видосик оказался ну уж очень интересным. К счастью, в Инстаграме* появился инструмент, который позволяет решить эту проблему.

В одном из последних обновлений Instagram* разработчики добавили возможность открыть историю просмотренных Reels и перейти к любому видео, которое вы ранее увидели. До апдейта такой возможности не было, и все просмотренные вами ролики в случае случайного обновления страницы пропадали в небытие. Приходилось искать по словам или надеяться, что система подкинет вам их заново. Теперь же всё стало намного проще:

Откройте Instagram* на Android; В нижнем правом углу коснитесь кругляшка с вашим профилем; В верхнем правом углу нажмите на три горизонтальные полоски; Выберите пункт «Ваши действия»; Пролистайте вниз и нажмите «История просмотров».

Все рилсы, которые вы до этого смотрели, перед вашими глазами. Можно сортировать их по датам, авторам или показать сначала старые. В общем, Instagram* сделал реально удобный инструмент, чтобы случайно не потерять то, что вам понравилось. На iPhone эта фишка появилась еще месяц назад, и надо признать, что за это время несколько раз она меня выручила.

Пришлось столкнуться со случайным обновлением ленты Reels, и была угроза потерять реально прикольные ролики. С историей просмотров такой проблемы, конечно же, нет.

*запрещенная социальная сеть. Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России