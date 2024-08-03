Как посмотреть историю уведомлений на Android

Для нашего удобства разработчики операционной системы Android придумали уведомления на телефоне. Это небольшие всплывающие окна приложений, сообщающие о важных событиях: входящее SMS, пропущенный звонок, акции на маркетплейсах, пополнение игровой энергии и многое другое. С ними имеет дело каждый из нас, но знаете ли вы, как посмотреть уведомления на Андроид, особенно если они уже закрыты? Сейчас расскажем.

Где посмотреть пуш-уведомления

Если не предпринимать никаких дополнительных мер, уведомления на смартфоне будут храниться в специальной шторке. При этом об их наличии будут сообщать метки приложений в левом верхнем углу. Чтобы посмотреть уведомления на телефоне, достаточно опустить шторку, сделав свайп от верхнего края экрана вниз.

Через эти всплывающие окна можно моментально открыть приложение, решившее вас потревожить, а также убрать любое уведомление одним взмахом. И вот тут начинается самое интересное. Случайно пропустили оповещение, не успели его прочитать, а теперь не знаете, от кого, например, пришло сообщение? Тогда давайте разбираться, как посмотреть уведомления, которые смахнул.

Как посмотреть историю уведомлений

Начиная с Android 11 на каждом смартфоне под управлением операционной системы компании Google есть функция «История уведомлений». Именно оно собирает сведения об оповещениях и хранит их, чтобы пользователь всегда имел возможность их посмотреть.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

К сожалению, посмотреть закрытые уведомления можно только в том случае, если до их получения данная опция была активирована. Иначе никак. Поэтому обязательно включайте историю уведомлений на телефоне:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Уведомления», а затем — «История уведомлений». Активируйте одноименную опцию.

Если ваше устройство работает на операционной системе Android 10 и ниже, посмотреть историю уведомлений через настройки не получится. Но есть другой вариант:

Задержите палец на свободной области главного экрана. В появившемся меню выберите «Виджеты». Найдите ярлык настроек. Смартфон предложит несколько вариантов виджетов, среди которых будет «История уведомлений». Добавьте его на рабочий стол.

Оба варианта, описанных выше, работают преимущественно на смартфонах с чистым Android. Если на вашем устройстве установлена оболочка от производителя, то с высокой долей вероятности история уведомлений Андроид будет скрыта. Впрочем, добраться до нее все равно получится, о чем поговорим далее.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

История уведомлений Xiaomi

Многие владельцы Xiaomi знают о приложении Activity Launcher. Оно предоставляет доступ к скрытым настройкам Android и работает далеко не только на Xiaomi. Поэтому в первую очередь загрузите его.

Скачать Activity Launcher

Установили Activity Launcher? Теперь запускайте приложение и выполните несколько довольно простых шагов, чтобы посмотреть закрытые уведомления:

Отыщите в списке вкладку «Настройки» и раскройте ее. Выберите «Уведомления». Перейдите в раздел «История уведомлений» и активируйте опцию.

Отлично, но есть пара нюансов. Во-первых, смартфон покажет историю уведомлений, полученных уже после активации переключателя. Во-вторых, смотреть их придется через Activity Launcher. Поэтому не исключено, что более удобным для вас будет последний вариант просмотра скрытых уведомлений.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Приложение для истории уведомлений

При желании вы можете установить приложение для истории уведомлений. Например, Notification History Log. Как и Activity Launcher, оно доступно для загрузки через Google Play и другие аппсторы.

Скачать Notification History

Если приложение установлено, то сделать историю уведомлений получится следующим образом:

Запустите Notification History Log. Предоставьте программе разрешение на доступ к уведомлениям. Нажмите на «Advanced History». Познакомьтесь с историей уведомлений.

Кроме того, у приложения есть собственный виджет, показывающий историю прямо на рабочем столе. Правда, для его активации необходимо оформить платную подписку.