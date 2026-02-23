Как посмотреть номер человека в MAX на Android

Герман Вологжанин

Номер телефона играет определяющую роль в MAX. Через него осуществляется вход в национальный мессенджер, а еще он помогает найти нужного человека в приложении. Но как в MAX посмотреть номер телефона, и можно ли вообще это сделать? Ответ на вопрос: и да, и нет. Чей-то номер вы сможете увидеть, а чей-то — не получится. Разберемся, почему так происходит, и где посмотреть номер в MAX.

Как в MAX посмотреть номер контакта

Если человек находится в вашем списке контактов, то вы без проблем сможете посмотреть номер в MAX. Для этого понадобится:

  1. Открыть чат с контактом любым удобным способом («Контакты» или «Чаты»).
  2. Нажать на иконку профиля.
  3. Изучить пункт «Телефон».
Как в MAX посмотреть номер контакта. Номер виден у всех контактов в MAX. Фото.

Номер виден у всех контактов в MAX

Именно здесь указывается номер телефона в MAX. У всех? Нет, далеко не у всех. В будущем вы сможете столкнуться с проблемой, когда не видно номер в MAX. Далее объясним, почему так происходит.

Почему в MAX не видно номер телефона

В национальном мессенджере есть защита приватности пользователей. В частности, она не позволяет увидеть номер в MAX, если человек не добавил вас в список своих контактов. У такого пользователя в профиле просто отсутствует пункт «Телефон».

То есть в группе MAX посмотреть номер телефона не получится. Во всяком случае до того момента, пока человек не добавит вас в список контактов. Как намекнуть ему это сделать? Отправьте сообщение в MAX и, возможно, вы окажетесь в его телефонной книге.

Лонгриды для вас
Как позвонить Дедушке Морозу через Яндекс Станцию или любой смартфон

Новогоднее волшебство со временем никуда не исчезает, оно просто меняет форму. Раньше мы ловили каждый шорох за окном и искали следы саней на снегу, а сегодня сказка все чаще живет в технологиях. И, надо признать, они тоже умеют удивлять. Скорее всего, вы даже не догадываетесь, что обычная колонка на полке способна внезапно заговорить голосом Деда Мороза. Для ребнка это не просто функция, а самое настоящее праздничное чудо.

Читать далее
Что такое флагман среди смартфонов на Android

Рынок смартфонов богат огромным количеством разных моделей, и для удобства их принято ранжировать на категории. Одна из самых интересных среди них — флагманы на Android. Мы часто встречаем это слово в обзорах, но что оно под собой скрывает? Что значит флагман, и чем такой смартфон отличается от всех прочих? В этом материале разберемся в особенностях наименее востребованной и вместе с тем наиболее интересной категории мобильных устройств.

Читать далее
Когда в России полностью заблокируют Telegram

С прошлого года в России активно блокируют иностранные мессенджеры. Под полный бан уже попали Viber, а также WhatsApp (владеющая им Meta признана экстремистской и запрещена) — самое популярное приложения для обмена сообщениями. Очевидно, следующей на очереди будет блокировка Telegram. Ведь несмотря на то, что мессенджер создан некогда российским предпринимателем Павлом Дуровым, сейчас он находится в иностранной юрисдикции и при этом нарушает законы РФ.

Читать далее
