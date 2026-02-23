Как посмотреть номер человека в MAX на Android

Номер телефона играет определяющую роль в MAX. Через него осуществляется вход в национальный мессенджер, а еще он помогает найти нужного человека в приложении. Но как в MAX посмотреть номер телефона, и можно ли вообще это сделать? Ответ на вопрос: и да, и нет. Чей-то номер вы сможете увидеть, а чей-то — не получится. Разберемся, почему так происходит, и где посмотреть номер в MAX.

Как в MAX посмотреть номер контакта

Если человек находится в вашем списке контактов, то вы без проблем сможете посмотреть номер в MAX. Для этого понадобится:

Открыть чат с контактом любым удобным способом («Контакты» или «Чаты»). Нажать на иконку профиля. Изучить пункт «Телефон».

Именно здесь указывается номер телефона в MAX. У всех? Нет, далеко не у всех. В будущем вы сможете столкнуться с проблемой, когда не видно номер в MAX. Далее объясним, почему так происходит.

Почему в MAX не видно номер телефона

В национальном мессенджере есть защита приватности пользователей. В частности, она не позволяет увидеть номер в MAX, если человек не добавил вас в список своих контактов. У такого пользователя в профиле просто отсутствует пункт «Телефон».

То есть в группе MAX посмотреть номер телефона не получится. Во всяком случае до того момента, пока человек не добавит вас в список контактов. Как намекнуть ему это сделать? Отправьте сообщение в MAX и, возможно, вы окажетесь в его телефонной книге.