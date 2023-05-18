Как посмотреть пароль от Wi-Fi на любом Андроид-смартфоне

Обращали внимание, что последнее время встреча с друзьями или близкими начинается с раздачи доступа к Wi-Fi? Многие таким образом просто экономят драгоценный трафик на смартфоне, поэтому предпочитают при первой же возможности перескочить с сотовых данных. Вот только если пароль от каких-нибудь учетных записей можно легко запомнить, то от домашнего Вай-Фая забывается на раз. Не каждый же день им делишься. Благо, что из этой ситуации есть выход. Любой Андроид-смартфон, который подключен к сети Wi-Fi, позволяет посмотреть сохраненный пароль.

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И кажется, что заходи себе в настройки и копируй его куда надо, но делается это не так очевидно, как хотелось бы. В этом материале разбираемся, как посмотреть и быстро поделиться паролем от Wi-Fi на любом Андроид-смартфоне.

Пароль от Wi-Fi на телефоне

Если бы мы все пользовались смартфонами Google Pixel или производители не устанавливали на телефоны бесчисленное количество всяких разных оболочек, то проблемы никакой не было бы. Стандартный Андроид позволяет без лишнего софта просматривать пароли от любой сохраненной Wi-Fi сети. Посмотрите, как это выглядит на Pixel:

Откройте настройки и перейдите в раздел Wi-Fi;

Пролистайте в самый низ и выберите сохраненные сети;

Нажмите на нужную сеть и коснитесь кнопки “Поделиться”;

Подтвердите действие биометрией и сформируется QR-код, под которым будет указан пароль от сети.

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Удобно? Безусловно. А самое главное, что никакие дополнительные настройки или софт для этого вам не нужны. Однако такое развитие событий возможно только в идеальном мире. В реальности же оболочки не всегда позволяют так просто получить доступ к этим данным.

Как узнать пароль от Wi-Fi, к которому подключен

Например, Xiaomi тоже позволяет поделиться Wi-Fi сетью, к которой вы подключены, с помощью QR-кода. Однако информацию о пароле на нем MIUI не отображает. Просто обычный QR-код, который необходимо отсканировать с другого смартфона или компьютера. А вот это уже, как вы могли понять, совсем неудобно. Однако мы на таком простом моменте не сдаемся. Любой QR-код содержит какую-то информацию, которую можно считать и преобразовать в текст. Именно в нем пароль от сети и спрятан. Поэтому нам для расшифровки потребуется любой сканер QR-кодов и немного импровизации:

Откройте настройки и перейдите в раздел Wi-Fi;

Нажмите на подключенную Wi-Fi сеть для формирования QR-кода;

Сделайте скриншот;

Откройте приложение “Объектив” , которое по умолчанию устанавливается на все Андроид-смартфоны с сервисами Google ;

, которое по умолчанию устанавливается на все Андроид-смартфоны с ; Перейдите на вкладку “Поиск” и выберите скриншот с QR-кодом.

Как только приложение разберет QR-код, на экране появится информация об имени сети и пароле. Можно прямо отсюда скопировать необходимую информацию или вообще подключиться к сети в одно касание.

Как сканировать QR-код на Андроиде

Но сервисы Google есть не во всех смартфонах, поэтому “Объектив” на телефоне может и отсутствовать. Как показала практика, он есть даже не во всех глобалках Xiaomi. Но никто не отменял встроенный сканер QR-кодов, который китайский производитель заботливо устанавливает везде, где только можно. Удобнее всего вызывать его из центра управления:

Свайпом от правого края экрана вниз вызовите центр управления;

Если значка сканер в нем нет, то перейдите в режим редактирования и с помощью плюса добавьте его на экран.

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Те, кто не хотят перегружать центр управления лишними иконками, могут просто запустить сканер из меню приложений. Чтобы отсканировать QR-код со скриншота, необходимо:

Откройте приложение “Сканер” любым удобным способом;

Предоставьте разрешение к камере и галерее;

Нажмите на кругляшок рядом с кнопкой спуска затвора и выберите скриншот с QR-кодом.

Система мгновенно распознает, что это Wi-Fi сеть, и покажет вам всю необходимую информацию прямо на экране. Чтобы вместо звездочек отобразился пароль, его необходимо коснуться один раз. Пользуйтесь на здоровье и делитесь Wi-Fi сетями без всяких проблем.

Как поделиться сетью Wi-Fi

К сожалению, у такого способа посмотреть пароль от Wi-Fi есть один очень серьезный минус. Смартфоны Xiaomi позволяют открыть пароль только от той сети, к которой смартфон подключен в настоящее время. Выбрать из списка подключенных и поделиться сетью, к сожалению, нельзя. Я проверил это на Xiaomi, который работает как на Android 12, так и на Android 13. И на фоне iOS, где можно выбрать любую из подключенных сетей и посмотреть от нее пароль, это очень неудобно. Но Андроид все равно движется в сторону удобства и позволяет в пару касаний поделиться любой сетью даже без необходимости сканировать QR-код. Работает это следующим образом:

Откройте настройки и перейдите в раздел Wi-Fi;

Нажмите на сеть, к которой вы подключены, для формирования QR-кода;

Коснитесь кнопки “Обмен с окружением” под QR-кодом;

Через центр управления активируйте обмен с окружением на устройстве, с которым вы планируете поделиться сетью;

Найдите его в списке на смартфоне, с которого вы делитесь и подтвердите передачу.

Подключение на новом смартфоне или планшете сразу же будет установлено, а вам не придется ничего сканировать с помощью камеры. Работает эта штука хорошо, поэтому можете навсегда забыть про необходимость пользоваться QR-кодами для передачи Wi-Fi сети.