Android умеет больше, чем многие думают. Об этом мы уже писали, разбирая полезные функции Android, которые большинство пользователей просто не замечают. Одна из таких функций касается сообщений: их можно прочитать несколькими разными способами, и не все из них очевидны. А если оно уже удалено, то ситуация не всегда безнадежна. Разбираю все варианты по порядку, как найти сообщение на телефоне.

Уведомление на Android о сообщении

Самый быстрый способ прочитать сообщение на Android — прямо из уведомления, не открывая приложение. Работает это одинаково для SMS и для большинства мессенджеров, включая Telegram и тот самый МАКС.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Когда приходит уведомление о сообщении, то оно появляется в шторке уведомлений вверху экрана. Достаточно потянуть шторку вниз и прочитать текст прямо там. На большинстве устройств уведомление показывает первые несколько строк. Если сообщение короткое, читать его целиком можно не заходя в приложение вообще.

Если сообщение пришло, пока экран был заблокирован, оно отображается прямо на экране блокировки: в зависимости от настроек либо полностью, либо с указанием отправителя без текста. Настроить уровень отображения можно в разделе «Настройки — Уведомления — Уведомления на экране блокировки».

Как посмотреть сообщение на Android

Стандартный способ — через приложение Сообщения на Android. Оно предустановлено на все устройства. Если на телефоне стоит приложение «Сообщения» от Google, все переписки синхронизируются с аккаунтом и доступны с любого устройства:

Запустите приложение. Найдите непрочитанное сообщение. Откройте его.

С мессенджерами то же самое: посмотреть сообщение на телефоне из Telegram и МАКС можно только через само это приложение. Где сообщения в телефоне, зависит от конкретного мессенджера. Только внутри него, в едином хранилище сообщений Android они не появляются. Это важная деталь: SMS и сообщения из мессенджеров хранятся отдельно и никак между собой не пересекаются.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Можно ли посмотреть удаленное сообщение на Android

Просмотр удаленных сообщений на Android — тема, в которой многое зависит от того, что именно удалено и когда. Два рабочих варианта:

История уведомлений: работает, если уведомление об этом сообщении успело появиться до его удаления. Текст сохраняется в журнале уведомлений Android независимо от того, что происходит в самом приложении.

работает, если уведомление об этом сообщении успело появиться до его удаления. Текст сохраняется в журнале уведомлений Android независимо от того, что происходит в самом приложении. Корзина в приложении «Сообщения»: SMS и RCS-сообщения при удалении попадают в корзину, откуда их можно восстановить в течение 30 дней.

С мессенджерами сложнее. Удаленные сообщения на телефоне из Telegram, МАКС и большинства других приложений восстановить штатными средствами нельзя — корзины там нет. Единственный шанс — история уведомлений, о которой расскажу в следующем разделе.

Как посмотреть сообщение через историю уведомлений

Это встроенная функция Android, которая появилась в версии 11 и работает по сей день. Android сохраняет все уведомления в специальный журнал. И если сообщение успело появиться в уведомлении до того, как его удалили, текст там останется. Как открыть историю уведомлений:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Уведомления и строка состояния». Откройте «История уведомлений». Найдите удаленное сообщение.

Важный нюанс: сообщения через уведомления сохраняются только те, которые пришли после включения функции. Медиафайлы (фото, видео, голосовые) в журнале не отображаются, только текст. И еще одно: в истории хранятся уведомления от всех приложений сразу, не только от мессенджеров. Поэтому придется немного поискать среди остального.

Как восстановить удаленное сообщение на Android

Если удалили сообщение на телефоне и хотите его вернуть, то способ зависит от типа сообщения.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Для SMS в приложении «Сообщения» есть корзина. Удаленные сообщения хранятся там 30-90 дней, после чего удаляются окончательно. Чтобы добраться до корзины:

Откройте приложение «Сообщения». Нажмите на три точки в правом верхнем углу. Выберите «Недавно удаленные». Найдите нужное сообщение. Нажмите «Восстановить».

С мессенджерами ситуация другая. В Telegram и МАКСе корзины нет. Восстановить удаленные сообщения там можно только в течение нескольких секунд после удаления, пока внизу экрана показывается плашка «Отменить». Нажали «Отменить» — сообщение вернулось. Закрыли плашку или не успели — все, сообщение исчезло безвозвратно. Единственный способ что-то прочитать после этого — история уведомлений, описанная выше.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Отдельный вариант для SMS. Восстановить удаленные SMS можно через резервную копию Google One, если она была настроена заранее. Для этого потребуется сбросить настройки телефона или переустановить приложение «Сообщения» с восстановлением из бэкапа. Способ рабочий, но трудоемкий: проще сразу настроить автоматическое резервное копирование, чтобы не оказываться в такой ситуации.