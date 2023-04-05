Как поставить пароль на WhatsApp на Android

WhatsApp — мессенджер, через который мы не только обмениваемся сообщениями с друзьями и близкими, но и ведем деловую переписку. С учетом всей важности приложения особую роль начинает играть конфиденциальность, то есть комплекс мер, направленных на предотвращение утечки личной информации. Если вы переживаете, что ваш смартфон попадет в чужие руки, и кто-то прочитает переписку, установите пароль на Ватсап. Так все чаты будут под надежной защитой.
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Двухшаговая проверка WhatsApp
Можно ли поставить пароль на Ватсап без помощи вспомогательных средств и приложений? Да, поскольку в мессенджере реализована функция двухшаговой проверки, заставляющая вводить пин-код всякий раз, как вы запускаете WhatsApp. Чтобы ее активировать, нужно:
- Запустить WhatsApp.
- Через «три точки» открыть настройки приложения.
- Перейти в раздел «Аккаунт», а затем — «Двухшаговая проверка».
- Нажать кнопку «Включить».
- Ввести 6-значный PIN-код и подтвердить его.
- При желании указать адрес электронной почты для восстановления доступа или нажать «Пропустить».
Двухшаговая проверка имеет серьезный недостаток на фоне других способов, как установить пароль на Ватсап. В частности, при запуске мессенджера вы будете видеть миниатюры чатов, через которые можно частично прочитать сообщения. Откровенно говоря, это не лучший способ защиты WhatsApp, поэтому давайте посмотрим на другие варианты.
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Как поставить пароль на Ватсап
На многих смартфонах есть встроенная функция защиты приложений. Она подразумевает установку пароля на Ватсап на Андроид, а также на любую другую программу. Включается она следующим образом:
- Откройте настройки смартфона.
- Через поисковую строку найдите раздел «Защита приложений».
- Нажмите кнопку «Включить».
- Введите графический ключ, PIN-код или пароль для защиты доступа.
- Активируйте блокировку WhatsApp, передвинув ползунок, который расположен напротив иконки мессенджера, вправо.
В данном случае мы рассматриваем защиту приложений Xiaomi. На смартфонах других производителей функция может называться иначе. На устройствах HUAWEI и HONOR вам нужно искать вкладку «Блокировка приложений», расположенную в разделе «Безопасность». То же самое касается realme, vivo и OPPO. А вот пароль Ватсап на Самсунге получится поставить только при помощи стороннего софта или через добавления мессенджера в защищенную папку.
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Отпечаток на Ватсап
Будем честны: вводить пароль на Ватсап не очень удобно. Но есть и другие средства защиты приложений. В частности, они позволяют выполнить блокировку Ватсап отпечатком:
- Откройте раздел «Защита приложений» в настройках смартфона.
- Примите предложение добавить блокировку отпечатком.
- Если такого предложения нет, то откройте настройки функции и активируйте переключатель «Разблокировка отпечатком».
Также отпечаток пальца Ватсап на Андроид удастся поставить через сам мессенджер. Для этого действуйте по инструкции:
- Откройте настройки WhatsApp.
- Перейдите в раздел «Аккаунт», а затем — «Конфиденциальность».
- Откройте вкладку «Блокировка отпечатком пальцев».
- Передвиньте переключатель вправо.
Также вы можете выбрать, когда будет блокироваться WhatsApp: сразу после закрытия приложения или через несколько минут. Причем подобная опция доступна как в самом мессенджере, так и в настройках смартфона, если вы используете стандартную защиту программ.
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Приложение для паролей на Ватсап
Если на вашем смартфоне нет функции защиты или блокировки приложений, то не стоит сильно переживать. В Google Play есть массу программ, решающих аналогичную задачу в том числе и на устройствах Samsung:
Все подобные приложения работают схожим образом, поэтому не будем проходиться по каждому из них. Просто посмотрим, как поставить пароль на Ватсап через Applock Pro:
- Запустите программу.
- Придумайте PIN-код.
- Дайте ей все запрашиваемые разрешения.
- В списке «Разблокированное» найдите WhatsApp и нажмите на иконку в виде замка.
Еще сторонний софт позволяет использовать отпечаток пальца в WhatsApp для входа в мессенджер. Однако в сравнении со встроенными методами защиты приложения из Google Play имеют определенные недостатки в виде рекламы, плохого перевода и кривоватого интерфейса. К примеру, на моем смартфоне подэкранный сканер перекрывает кнопку «0» через Applock Pro, в то время как при использовании стандартной защиты таких недостатков выявлено не было.
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Как поставить пароль на чат
Еще один метод защиты — пароль на чат в Ватсапе. К сожалению, он не реализован ни в мессенджере, ни в настройках телефона. Поэтому, если вы решите защитить отдельно взятую переписку, придется устанавливать дополнительные приложения наподобие Chat Locker for WhatsApp:
- Запустите программу.
- Придумайте PIN-код.
- Дайте ей все разрешения.
- Нажмите на «+».
- Выберите переписку, которую требуется заблокировать.
Мало того, что для установки пароля на чат требуется дополнительное приложение, так еще подобные программы не способны похвастать стабильной работой на всех устройствах. У кого-то Chat Locker пишет, что на телефоне нет WhatsApp, а кто-то жалуется на легкий обход пароля через запуск мессенджера через список активных процессов.