Как поставить пароль на WhatsApp на Android

WhatsApp — мессенджер, через который мы не только обмениваемся сообщениями с друзьями и близкими, но и ведем деловую переписку. С учетом всей важности приложения особую роль начинает играть конфиденциальность, то есть комплекс мер, направленных на предотвращение утечки личной информации. Если вы переживаете, что ваш смартфон попадет в чужие руки, и кто-то прочитает переписку, установите пароль на Ватсап. Так все чаты будут под надежной защитой.

Двухшаговая проверка WhatsApp

Можно ли поставить пароль на Ватсап без помощи вспомогательных средств и приложений? Да, поскольку в мессенджере реализована функция двухшаговой проверки, заставляющая вводить пин-код всякий раз, как вы запускаете WhatsApp. Чтобы ее активировать, нужно:

Запустить WhatsApp. Через «три точки» открыть настройки приложения. Перейти в раздел «Аккаунт», а затем — «Двухшаговая проверка». Нажать кнопку «Включить». Ввести 6-значный PIN-код и подтвердить его. При желании указать адрес электронной почты для восстановления доступа или нажать «Пропустить».

Двухшаговая проверка имеет серьезный недостаток на фоне других способов, как установить пароль на Ватсап. В частности, при запуске мессенджера вы будете видеть миниатюры чатов, через которые можно частично прочитать сообщения. Откровенно говоря, это не лучший способ защиты WhatsApp, поэтому давайте посмотрим на другие варианты.

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Как поставить пароль на Ватсап

На многих смартфонах есть встроенная функция защиты приложений. Она подразумевает установку пароля на Ватсап на Андроид, а также на любую другую программу. Включается она следующим образом:

Откройте настройки смартфона. Через поисковую строку найдите раздел «Защита приложений». Нажмите кнопку «Включить». Введите графический ключ, PIN-код или пароль для защиты доступа. Активируйте блокировку WhatsApp, передвинув ползунок, который расположен напротив иконки мессенджера, вправо.

В данном случае мы рассматриваем защиту приложений Xiaomi. На смартфонах других производителей функция может называться иначе. На устройствах HUAWEI и HONOR вам нужно искать вкладку «Блокировка приложений», расположенную в разделе «Безопасность». То же самое касается realme, vivo и OPPO. А вот пароль Ватсап на Самсунге получится поставить только при помощи стороннего софта или через добавления мессенджера в защищенную папку.

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Отпечаток на Ватсап

Будем честны: вводить пароль на Ватсап не очень удобно. Но есть и другие средства защиты приложений. В частности, они позволяют выполнить блокировку Ватсап отпечатком:

Откройте раздел «Защита приложений» в настройках смартфона. Примите предложение добавить блокировку отпечатком. Если такого предложения нет, то откройте настройки функции и активируйте переключатель «Разблокировка отпечатком».

Также отпечаток пальца Ватсап на Андроид удастся поставить через сам мессенджер. Для этого действуйте по инструкции:

Откройте настройки WhatsApp. Перейдите в раздел «Аккаунт», а затем — «Конфиденциальность». Откройте вкладку «Блокировка отпечатком пальцев». Передвиньте переключатель вправо.

Также вы можете выбрать, когда будет блокироваться WhatsApp: сразу после закрытия приложения или через несколько минут. Причем подобная опция доступна как в самом мессенджере, так и в настройках смартфона, если вы используете стандартную защиту программ.

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Приложение для паролей на Ватсап

Если на вашем смартфоне нет функции защиты или блокировки приложений, то не стоит сильно переживать. В Google Play есть массу программ, решающих аналогичную задачу в том числе и на устройствах Samsung:

Все подобные приложения работают схожим образом, поэтому не будем проходиться по каждому из них. Просто посмотрим, как поставить пароль на Ватсап через Applock Pro:

Запустите программу. Придумайте PIN-код. Дайте ей все запрашиваемые разрешения. В списке «Разблокированное» найдите WhatsApp и нажмите на иконку в виде замка.

Еще сторонний софт позволяет использовать отпечаток пальца в WhatsApp для входа в мессенджер. Однако в сравнении со встроенными методами защиты приложения из Google Play имеют определенные недостатки в виде рекламы, плохого перевода и кривоватого интерфейса. К примеру, на моем смартфоне подэкранный сканер перекрывает кнопку «0» через Applock Pro, в то время как при использовании стандартной защиты таких недостатков выявлено не было.

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Как поставить пароль на чат

Еще один метод защиты — пароль на чат в Ватсапе. К сожалению, он не реализован ни в мессенджере, ни в настройках телефона. Поэтому, если вы решите защитить отдельно взятую переписку, придется устанавливать дополнительные приложения наподобие Chat Locker for WhatsApp:

Запустите программу. Придумайте PIN-код. Дайте ей все разрешения. Нажмите на «+». Выберите переписку, которую требуется заблокировать.

Мало того, что для установки пароля на чат требуется дополнительное приложение, так еще подобные программы не способны похвастать стабильной работой на всех устройствах. У кого-то Chat Locker пишет, что на телефоне нет WhatsApp, а кто-то жалуется на легкий обход пароля через запуск мессенджера через список активных процессов.