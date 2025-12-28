Как позвонить Дедушке Морозу через Яндекс Станцию или любой смартфон

Юрий Кудлович

Новогоднее волшебство со временем никуда не исчезает, оно просто меняет форму. Раньше мы ловили каждый шорох за окном и искали следы саней на снегу, а сегодня сказка все чаще живет в технологиях. И, надо признать, они тоже умеют удивлять. Скорее всего, вы даже не догадываетесь, что обычная колонка на полке способна внезапно заговорить голосом Деда Мороза. Для ребнка это не просто функция, а самое настоящее праздничное чудо.

Как позвонить Дедушке Морозу через Яндекс Станцию или любой смартфон. Волшебство для ребенка, а для родителей — шанс выяснить новогодние желания. Фото.

Волшебство для ребенка, а для родителей — шанс выяснить новогодние желания

И, что особенно важно, для этого не нужны какие-то сложные настройки, подписки или специальные устройства. Достаточно сказать Яндекс Станции кодовую фразу, и уже через пару секунд вам ответит Дед Мороз. В общем, все максимально просто, сейчас расскажем.

Как Алиса звонит Деду Морозу на самом деле

Для начала давайте честно разберемся: это не телефонный звонок в привычном смысле. Никто не соединяет вас с Великим Устюгом, да и на другом конце отвечает все тот же голосовой помощник. Просто теперь не женским голосом ИИ, а голосом сказочного волшебника: с нужной интонацией, легкой хрипотцой и теплыми новогодними пожеланиями.

Как Алиса звонит Деду Морозу на самом деле. Звонок Деду Морозу — это навык Алисы, придуманный производителем игрушек. Фото.

Звонок Деду Морозу — это навык Алисы, придуманный производителем игрушек

Все дело в том, что «звонок» Деду Морозу через Алису: это запуск специального навыка, в котором заранее записан интерактивный диалог. Голос, сценарий и подача продуманы так, чтобы создать ощущение живого общения. Дед Мороз здоровается, задает вопросы, может похвалить, а также поздравляет и интересуется, какие подарки дети хотят получить под елку.

Для ребенка это выглядит максимально реалистично. И, честно говоря, куда приятнее и праздничнее, чем встреча с уставшим аниматором, который уже явно отработал не один утренник.

Как запустить разговор с Дедом Морозом через Яндекс Станцию

Процесс созвона с Дедом Морозом предельно простой и занимает буквально несколько секунд. Нужно лишь подойти к колонке и сказать:

Алиса, включи навык "Алло, Дед Мороз"

После этого колонка активирует нужный сценарий, и диалог стартует автоматически. Только не пытайтесь экспериментировать с формулировками и пытаться позвонить Деду Морозу произвольной командой. Да, колонка начнет звонить, но в этом случае Алиса запустит другой, менее проработанный сценарий. Маленький ребенок, возможно, не заметит разницы, а вот дети постарше вполне могут что-то заподозрить.

Что делать, если Яндекс Станции дома нет

На самом деле, умные колонки до сих пор имеются далеко не в каждом доме. И дело здесь не в личных предубеждениях или финансовом положении. Просто, люди не всегда понимают, зачем им эта «игрушка» на повседневной основе. Но ничего страшного. Пообщаться с Дедом Морозом можно не только через колонку, но и через приложение Алиса AI на смартфоне.

Кстати, такой формат выглядит даже реалистичнее:

  • Установите приложение Алиса AI из Google Play.
  • Войдите в свой профиль Яндекса и попросите Алису запустить навык «Алло, Дед Мороз». Команду можно ввести текстом или произнести голосом.
  • Нажмите кнопку запуска на экране.
  • Передайте телефон ребенку и наблюдайте за его реакцией. Поверьте, после такого в Деда Мороза начинают верить даже взрослые.

Современные технологии позволяют не только подарить ребенку яркие эмоции, но и аккуратно ответить на вечный вопрос: что же он загадал под елочку. Подслушав разговор, вы точно узнаете, о чем мечтает ребенок, и постараетесь исполнить это желание.

