Как правильно настроить кнопки на экране Android

Хотя я отношусь к числу людей, которые уже несколько лет пользуются жестовым управлением, нельзя не признать, что для большинства владельцев смартфонов кнопки на экране Андроид до сих пор являются основным средством взаимодействия с устройством. Как ни странно, даже они нуждаются в правильной настройке. Ведь от этого будет зависеть уровень комфорта при использовании смартфона. Так давайте же сделаем кнопки навигации Андроид максимально удобными.

Для чего нужны кнопки на экране Андроид

Этот текст наверняка читают новички, которые никогда не задумывались, зачем нужны кнопки на экране телефона. Поэтому сначала немного вводной информации. В зависимости от производителя и прошивки смартфона внешний вид кнопок отличается.

Несмотря на внешнюю разницу, функции кнопок Андроид одинаковы на всех смартфонах. Итак, пойдем слева направо:

«Назад» (выполняет переход на предыдущую страницу приложения);

«Домой» (используется для быстрого возвращения на главный экран смартфона);

«Меню» (открывает список запущенных приложений).

Указанные действия выполняются через однократное нажатие. Тем не менее, элемент управления реагирует и на удержание. Но об этом мы поговорим позже, когда речь пойдет о настройке кнопок Андроид.

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Как сделать кнопки на Андроиде

На современных смартфонах по умолчанию может быть установлено жестовое управление, которое многие пользователи считают неудобным. Если вы хотите сделать кнопки навигации, действуйте по инструкции:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Рабочий стол», а затем — «Способ навигации». Выберите «Кнопки».

На вашем смартфоне названия некоторых пунктов меню, вероятно, будут отличаться, поэтому не стесняйтесь обращаться к поисковой строке настроек, с помощью которой для попадания в нужный раздел нужно всего лишь ввести запрос «Кнопки» или «Управление».

Как поменять кнопки на экране

В начале материала я продемонстрировал стандартное расположение кнопок навигации на телефоне: «Назад», «Домой», «Меню». Однако первую и третью можно поменять местами. В частности, такая опция доступна на устройствах Xiaomi. И вот три шага, которые требуются для того, чтобы изменить кнопки на Андроиде:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел выбора способа навигации. Включите или выключите функцию «Поменять местами кнопки».

От перемены мест слагаемых сумма не меняется, а потому новые параметры в лучшем случае помогут сделать расположение кнопок более привычным. Однако есть и другие настройки, позволяющие дополнить стандартный набор функций этого элемента управления.

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Настройка кнопок на Андроид

Перейдя в раздел настроек «Способ навигации», вы увидите несколько подпунктов. Среди них обязательно будет вкладка «Функции кнопок» и, возможно, «Автоотключение кнопок навигации». Несколько слов о том, что они позволяют сделать.

С помощью первой вкладки вы кнопки на экране настраиваются таким образом, чтобы реагировать на длительное нажатие. Так вы сможете быстро вызвать Google Ассистента, закрыть приложение, включить фонарик или заблокировать экран. Ну а в разделе автоотключения предлагается выбрать программы, в которых будет скрываться панель кнопок, зачастую мешающая играть или смотреть видео во весь экран.

Кнопка специальных возможностей

Отдельно стоит рассказать о кнопке специальных возможностей, не имеющей прямого отношения к стандартному элементу управления. Она представляет из себя дополнительный инструмент, помогающий в ситуации, когда не работает кнопка включения или качелька регулировки громкости.

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Кнопка специальных возможностей может располагаться рядом с остальными инструментами навигации, а также в углу экрана. Нажатие на нее вызывает дополнительное меню с опциями изменения громкости, выключения смартфона и так далее.

Если вы хотите включить кнопку специальных возможностей или, напротив, избавиться от нее, действуйте по инструкции:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Расширенные настройки», а потом — «Специальные возможности». Откройте вкладку «Меню специальных возможностей». Активируйте переключатель «Быстрый запуск функции».

После этого элемент управления появится на экране. А при желании вы сможете изменить его оформление во вкладке «Кнопка специальных возможностей».

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Как убрать кнопки на Андроид

Вернемся к тому, с чего мы начали. С 2018 года я принципиально не пользуюсь кнопками Андроид. Причины этого решения были подробно изложены в тексте с рассказом о том, почему стоит включить управление жестами. Если после его прочтения или без него вы решите убрать кнопки на экране, вам удастся это сделать только переходом на свайпы в разделе настроек «Способ навигаций».

Не стоит бояться нового и неизведанного. Смартфон обязательно предложит пройти обучение, помогающее освоить жесты. А при переходе на свайпы вы и полезное пространство на экране освободите, и не будете страдать, пытаясь, к примеру, свернуть игру.