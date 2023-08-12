Как правильно настроить темную тему на Android

Темная тема на телефонах появилась в 2019 году, когда она стала системным компонентом Android 10, хотя за пару лет до этого встречалась в фирменных оболочках разных производителей. Сегодня кажется, что нет ничего проще, чем включить или выключить такой вариант отображения интерфейса, однако даже в новых версиях ОС функция имеет массу особенностей, без знания которых у вас не получится правильно настроить оформление. Поэтому нужно отдельно проговорить, как сделать темную тему на Андроид, включить ее в неподдерживаемых приложениях, а также активировать на телефонах со старой прошивкой.

Как включить темную тему на Андроид

Чтобы сделать темную тему на телефоне, достаточно опустить шторку уведомлений или открыть Центр управления, а затем нажать на соответствующую кнопку. В зависимости от прошивки переключатель может называться «Темная тема», «Темный режим» или «Ночной режим».

Кроме того, включить темную тему на Андроид получится и через настройки устройства в разделе «Экран», где будут предложены дополнительные параметры. В частности, допускается работа такого режима по расписанию (от заката до рассвета или в течение определенного промежутка времени).

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Как сделать темную тему в приложении

После включения темного режима на Андроид интерфейс меняется не только в меню, но и во всех приложениях, включая сторонние. При желании вы можете оставить светлый вариант оформления в системе, но в то же время активировать затемнение в отдельных программах, или сделать наоборот. Для этого необходимо посетить настройки интересующего приложения и активировать там темный режим.

Важно заметить, что темная тема в приложении будет работать только в том случае, если программа ее поддерживает. Если разработчики не позаботились об интеграции этой функции, оформление останется светлым. Однако создатели Android предусмотрели возможность включения принудительной темной темы:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Экран». Откройте вкладку «Параметры темного режима». Активируйте переключатель напротив программы, которая не поддерживает такой вариант оформления.

На вашем смартфоне нужная вкладка может называться иначе, а на некоторых устройствах принудительная темная тема скрыта в настройках разработчика Андроид. В другом материале мы уже рассказывали, как нужно действовать в таком случае.

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Зачастую темная тема в приложениях, которые ее не поддерживают по умолчанию, работает некорректно. Возможно, вы столкнетесь с проблемами при отображении некоторых элементов интерфейса, но это не точно.

Как включить темную тему в Яндекс или другом браузере

Отдельно стоит рассказать о темной теме в браузере, поскольку в веб-обозревателях она работает забавным образом. После активации режима затемняется только интерфейс приложения, в то время как интернет-страницы отображаются в стандартном режиме (черный текст на белом фоне). Но это удастся исправить, принудительно сделав темную тему в Яндексе или другом браузере через его настройки.

Нужная нам функция может называться темной темой для сайтов или страниц, а скрывается переключатель в разных местах в зависимости от браузера. Так, в Яндексе нужно посетить раздел настроек «Оформление», а в Opera — параметры «Ночного режима». Тот еще квест — активация темной темы в Google Chrome, чему был посвящен отдельный текст на нашем сайте.

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Для чего нужна инверсия цветов на телефоне

Если на вашем смартфоне установлена старая версия операционной системы, где не работает темная тема (точнее — не предусмотрена), есть способ выкрутиться из ситуации. Например, активировать инверсию цветов на Андроид:

Откройте настройки смартфона. Введите запрос «Инверсия цветов» через поисковую строку или поочередно откройте разделы «Расширенные настройки», «Специальные возможности» и «Зрение». Активируйте переключатель во вкладке «Инверсия цветов».

Эта функция не может считаться полноценной заменой темной темы, поскольку она меняет цвета не только меню приложений, но и всего контента: картинок, видео, иконок и так далее.

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Как убрать темную тему на телефоне

Чтобы отключить темную тему на Андроид, нужно действовать так же, как и при ее активации. То есть:

убрать темную тему через шторку;

отключить в настройках или отказаться от работы темного режима по расписанию;

выключить этот вариант оформления в нужном приложении.

Все просто, но иногда даже с тем, чтобы убрать темную тему на телефоне, могут возникнуть проблемы. Если этот вариант оформления не отключается, откажитесь от использования режима энергосбережения через Activity Launcher.