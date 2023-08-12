Как правильно настроить темную тему на Android

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Герман Вологжанин

Темная тема на телефонах появилась в 2019 году, когда она стала системным компонентом Android 10, хотя за пару лет до этого встречалась в фирменных оболочках разных производителей. Сегодня кажется, что нет ничего проще, чем включить или выключить такой вариант отображения интерфейса, однако даже в новых версиях ОС функция имеет массу особенностей, без знания которых у вас не получится правильно настроить оформление. Поэтому нужно отдельно проговорить, как сделать темную тему на Андроид, включить ее в неподдерживаемых приложениях, а также активировать на телефонах со старой прошивкой.

Как правильно настроить темную тему на Android. Темный режим можно включить почти на каждом смартфоне. Фото.

Темный режим можно включить почти на каждом смартфоне

Как включить темную тему на Андроид

Чтобы сделать темную тему на телефоне, достаточно опустить шторку уведомлений или открыть Центр управления, а затем нажать на соответствующую кнопку. В зависимости от прошивки переключатель может называться «Темная тема», «Темный режим» или «Ночной режим».

Как включить темную тему на Андроид. Темный режим можно не только включить, но и настроить. Фото.

Темный режим можно не только включить, но и настроить

Кроме того, включить темную тему на Андроид получится и через настройки устройства в разделе «Экран», где будут предложены дополнительные параметры. В частности, допускается работа такого режима по расписанию (от заката до рассвета или в течение определенного промежутка времени).

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Как сделать темную тему в приложении

После включения темного режима на Андроид интерфейс меняется не только в меню, но и во всех приложениях, включая сторонние. При желании вы можете оставить светлый вариант оформления в системе, но в то же время активировать затемнение в отдельных программах, или сделать наоборот. Для этого необходимо посетить настройки интересующего приложения и активировать там темный режим.

Как сделать темную тему в приложении. Не обязательно использовать темный вариант оформления во всех приложениях. Фото.

Не обязательно использовать темный вариант оформления во всех приложениях

Важно заметить, что темная тема в приложении будет работать только в том случае, если программа ее поддерживает. Если разработчики не позаботились об интеграции этой функции, оформление останется светлым. Однако создатели Android предусмотрели возможность включения принудительной темной темы:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Экран».
  3. Откройте вкладку «Параметры темного режима».
  4. Активируйте переключатель напротив программы, которая не поддерживает такой вариант оформления.
Как сделать темную тему в приложении. Разработчики приложения Sports.ru не предусмотрели темную тему, но ее можно включить принудительно. Фото.

Разработчики приложения Sports.ru не предусмотрели темную тему, но ее можно включить принудительно

На вашем смартфоне нужная вкладка может называться иначе, а на некоторых устройствах принудительная темная тема скрыта в настройках разработчика Андроид. В другом материале мы уже рассказывали, как нужно действовать в таком случае.

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Зачастую темная тема в приложениях, которые ее не поддерживают по умолчанию, работает некорректно. Возможно, вы столкнетесь с проблемами при отображении некоторых элементов интерфейса, но это не точно.

Как включить темную тему в Яндекс или другом браузере

Отдельно стоит рассказать о темной теме в браузере, поскольку в веб-обозревателях она работает забавным образом. После активации режима затемняется только интерфейс приложения, в то время как интернет-страницы отображаются в стандартном режиме (черный текст на белом фоне). Но это удастся исправить, принудительно сделав темную тему в Яндексе или другом браузере через его настройки.

Как включить темную тему в Яндекс или другом браузере. К сожалению, не все страницы будут отображаться корректно. Фото.

К сожалению, не все страницы будут отображаться корректно

Нужная нам функция может называться темной темой для сайтов или страниц, а скрывается переключатель в разных местах в зависимости от браузера. Так, в Яндексе нужно посетить раздел настроек «Оформление», а в Opera — параметры «Ночного режима». Тот еще квест — активация темной темы в Google Chrome, чему был посвящен отдельный текст на нашем сайте.

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Для чего нужна инверсия цветов на телефоне

Если на вашем смартфоне установлена старая версия операционной системы, где не работает темная тема (точнее — не предусмотрена), есть способ выкрутиться из ситуации. Например, активировать инверсию цветов на Андроид:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Введите запрос «Инверсия цветов» через поисковую строку или поочередно откройте разделы «Расширенные настройки», «Специальные возможности» и «Зрение».
  3. Активируйте переключатель во вкладке «Инверсия цветов».
Для чего нужна инверсия цветов на телефоне. Не совсем то, что нужно, но и так сойдет. Фото.

Не совсем то, что нужно, но и так сойдет

Эта функция не может считаться полноценной заменой темной темы, поскольку она меняет цвета не только меню приложений, но и всего контента: картинок, видео, иконок и так далее.

Читайте также: почему я не пользуюсь темной темой на Андроид и вам не советую

Как убрать темную тему на телефоне

Чтобы отключить темную тему на Андроид, нужно действовать так же, как и при ее активации. То есть:

  • убрать темную тему через шторку;
  • отключить в настройках или отказаться от работы темного режима по расписанию;
  • выключить этот вариант оформления в нужном приложении.

Все просто, но иногда даже с тем, чтобы убрать темную тему на телефоне, могут возникнуть проблемы. Если этот вариант оформления не отключается, откажитесь от использования режима энергосбережения через Activity Launcher.

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