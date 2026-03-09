Как правильно настроить уведомления в MAX на Android

Герман Вологжанин

Миллионы людей вольно или невольно переходят в MAX, пытаясь таким образом остаться на связи после неизбежной блокировки Telegram в России и других мессенджеров. Однако, будучи относительно новым продуктом, отечественное приложение нуждается в настройке со стороны самого пользователя. В частности, он должен знать, как сделать уведомления в MAX, чтобы не пропускать входящие звонки и сообщения от своих собеседников.

Как правильно настроить уведомления в MAX на Android

Все о настройке уведомлений в MAX

Как включить уведомления в MAX

Национальный мессенджер предлагает множество настроек оповещений, но первым делом нужно просто поставить уведомления в MAX:

  1. Запустите MAX.
  2. Откройте вкладку «Профиль».
  3. Перейдите в раздел «Уведомления и звук».
  4. Во всплывающем окне нажмите «Включить».
  5. Предоставьте приложению разрешение на отправку уведомлений.
Как включить уведомления в MAX

Уведомления включаются напрямую через MAX

Также включить уведомления в мессенджере MAX можно через настройки самого смартфона:

  1. Откройте настройки.
  2. Перейдите в раздел «Приложения» и найдите MAX.
  3. Откройте вкладку «Уведомления».
  4. Активируйте переключатель оповещений.
Как включить уведомления в MAX

Также уведомления включаются через настройки телефона

В целом, этого должно быть достаточно для корректной работы мессенджера. А в случае, если у вас все равно не приходят уведомления в MAX, ознакомьтесь с нашей отдельной инструкцией, где мы предложили несколько вариантов решения проблемы.

Как настроить уведомления в MAX

Включить уведомления — это полдела. Важно сделать так, чтобы они работали правильно. Для этого в национальном мессенджере и предусмотрен раздел «Уведомления и звук», в котором представлены дополнительные настройки.

Как настроить уведомления в MAX

В MAX есть много дополнительных настроек уведомлений

Здесь вы можете отключить уведомления в MAX от групп и каналов, чтобы получать оповещения только из личных чатов, и настроить другие параметры на свой вкус.

Как поменять звук уведомления в MAX

Важный момент — звук уведомлений в MAX. По умолчанию национальный мессенджер использует собственный рингтон, а для оповещений о входящих сообщениях берет системный сигнал. Но вы можете изменить звук уведомлений в MAX по инструкции:

  1. Откройте настройки телефона.
  2. Найдите MAX в разделе «Приложения».
  3. Откройте вкладку «Уведомления», а затем — «Чаты» (для сообщений) или «Входящие» (для звонков).
  4. Перейдите в раздел «Звук».
  5. Выберите нужную мелодию.
Как поменять звук уведомления в MAX

Звуки уведомлений легко меняются

Таким образом, настроить уведомления в MAX можно так, как вашей душе угодно. Допускается изменение буквально каждого параметра, чтобы вы чувствовали себя комфортно после блокировки других мессенджеров.

