Как правильно настроить уведомления в MAX на Android

Миллионы людей вольно или невольно переходят в MAX, пытаясь таким образом остаться на связи после неизбежной блокировки Telegram в России и других мессенджеров. Однако, будучи относительно новым продуктом, отечественное приложение нуждается в настройке со стороны самого пользователя. В частности, он должен знать, как сделать уведомления в MAX, чтобы не пропускать входящие звонки и сообщения от своих собеседников.

Как включить уведомления в MAX

Национальный мессенджер предлагает множество настроек оповещений, но первым делом нужно просто поставить уведомления в MAX:

Запустите MAX. Откройте вкладку «Профиль». Перейдите в раздел «Уведомления и звук». Во всплывающем окне нажмите «Включить». Предоставьте приложению разрешение на отправку уведомлений.

Также включить уведомления в мессенджере MAX можно через настройки самого смартфона:

Откройте настройки. Перейдите в раздел «Приложения» и найдите MAX. Откройте вкладку «Уведомления». Активируйте переключатель оповещений.

В целом, этого должно быть достаточно для корректной работы мессенджера. А в случае, если у вас все равно не приходят уведомления в MAX, ознакомьтесь с нашей отдельной инструкцией, где мы предложили несколько вариантов решения проблемы.

Как настроить уведомления в MAX

Включить уведомления — это полдела. Важно сделать так, чтобы они работали правильно. Для этого в национальном мессенджере и предусмотрен раздел «Уведомления и звук», в котором представлены дополнительные настройки.

Здесь вы можете отключить уведомления в MAX от групп и каналов, чтобы получать оповещения только из личных чатов, и настроить другие параметры на свой вкус.

Как поменять звук уведомления в MAX

Важный момент — звук уведомлений в MAX. По умолчанию национальный мессенджер использует собственный рингтон, а для оповещений о входящих сообщениях берет системный сигнал. Но вы можете изменить звук уведомлений в MAX по инструкции:

Откройте настройки телефона. Найдите MAX в разделе «Приложения». Откройте вкладку «Уведомления», а затем — «Чаты» (для сообщений) или «Входящие» (для звонков). Перейдите в раздел «Звук». Выберите нужную мелодию.

Таким образом, настроить уведомления в MAX можно так, как вашей душе угодно. Допускается изменение буквально каждого параметра, чтобы вы чувствовали себя комфортно после блокировки других мессенджеров.