Как правильно настроить виджет для Android

Сложно переоценить значимость смартфона для современного человека. Он помогает оставаться на связи с родными и близкими, читать новости в интернете, а кому-то — даже работать. Вне зависимости от целей использования для всех людей на первое место выходит комфорт при взаимодействии со смартфоном. А в отношении удобства важную роль играют виджеты на телефоне, хотя многие до сих пор не знают, что это такое. Разберемся, зачем они нужны, и выясним, как настроить виджет.

Что такое виджет на телефоне

Виджет — графический элемент интерфейса, помогающий пользователю быстрее получить доступ к необходимой информации. Это своего рода дополнение для приложения, которое размещается на главном экране. Пользу виджетов легко проиллюстрировать на нескольких примерах.

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Допустим, вы установили приложение погоды на телефон. Чтобы узнать, какая температура за окном, вам каждый раз придется запускать программу. Согласитесь, это не очень удобно. Но у любого подобного приложения есть виджет. Мы выводим плитку на главный экран и видим информацию о погоде, не запуская саму программу.

Погода — это самый популярный, но далеко не единственный тип виджетов. Они есть у многих приложений. Можно добавить на экран виджет календаря, музыкального плеера или, допустим, кнопку быстрого доступа к отдельным функциям смартфона.

Размер виджета определяется количеством места, которое он занимает на главном экране. К примеру, соотношение 4х2 означает, что плитка займет пространство, сопоставимое с 8-ю иконками приложений (4 — по горизонтали, 2 — по вертикали). Поэтому будьте готовы освободить место на рабочем столе, чтобы добавить виджет на экран.

Прежде чем мы перейдем к ответу на вопрос, как установить виджет на телефон, отмечу, что графические элементы бывают статичными и интерактивными. Яркий пример блока первой категории — погода. Вы можете лишь наблюдать за информацией, которая показывается на экране. А вот интерактивные виджеты позволяют взаимодействовать с ними, например, добавляя заметки в соответствующее поле.

Как добавить виджет

Поскольку виджет является своего рода дополнением приложения, сначала нужно установить программу, предлагающую набор графических элементов. Размышления о том, какой виджет скачать, оставляю на ваше усмотрение, а сам перейду к практической части, сделав небольшое уточнение.

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Во-первых, есть приложения, единственная цель которых — добавление плиток на экран. Таковым, в частности, является виджет батареи. В то же время существуют программы, для которых графический элемент на главном экране — лишь один из способов быстрого доступа к основным возможностям софта. Как бы то ни было, для установки виджета я предлагаю вам универсальную инструкцию:

Установите приложение. Задержите палец на свободной области рабочего стола. Перейдите в раздел «Виджеты». Выберете понравившийся вариант. Переместите графический элемент в нужное место. Нажмите на галочку для подтверждения.

Думаю, вы без труда разберетесь, как поставить виджет. Здесь нет ничего сложного. Другое дело, что помимо прочего виджет можно настроить, и об этом мы поговорим далее.

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Как изменить виджет

У большинства приложений существует несколько вариантов виджетов. Все они отображаются в общем списке и отличаются как размером, так и дизайном. Кроме того, многие виджеты можно настроить. Обычно такая опция появляется сразу при добавлении графического элемента на рабочий стол.

Также для изменения внешнего вида вы можете нажать на виджет или кликнуть на кнопку «Настройки», если таковая имеется. Второй тип редактирования доступен, например, у графического элемента Погоды от Яндекса. А еще можно просто запустить приложение, чтобы настроить его виджет.

Набор опций для настройки отличается от виджета к виджету. Где-то получается изменить цвет, а где-то — тип отображаемых данных. А вот что нельзя настроить, так это размер. Виджет всегда занимает столько места, сколько указано при его добавлении из общего списка.

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Как удалить виджет

В конце несколько слов о том, как убрать виджеты. На это у вас может быть несколько причин от необходимости освободить место на главном экране до попытки сэкономить заряд аккумулятора, ведь на работу постоянно обновляемого элемента интерфейса уходит немало энергии. Итак, чтобы удалить виджет, задержите на нем палец и нажмите соответствующую кнопку.

Также, задержав палец, вы можете передвинуть плитку на другой экран. Обратите внимание, что после удаления виджет продолжает оставаться доступным для повторного добавления. Чтобы полностью избавиться от него, нужно удалить приложение.