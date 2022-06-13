Как правильно настроить яркость на телефоне

Одна из главных ошибок при использовании смартфона заключается в настройке яркости экрана. Обычно ее совершают новички, которые приобрели новый смартфон и еще не дошли до настроек экрана. Между прочим, это одна из важнейших функций, которую всегда нужно контролировать: вне зависимости от того, IPS или OLED экран установлен в ваш смартфон, вы можете начать испытывать дискомфорт. Будут уставать глаза или нет зависит не только от типа экрана, но и того уровня яркости, который вы выставили. Рассказываем, что нужно настроить в смартфоне, чтобы сохранить собственные глаза.

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Какая яркость экрана лучше для глаз

Выставлять слишком высокую или низкую яркость экрана вредно: например, вы включили экономию заряда и пытаетесь продлить жизнь смартфону. Картинка при этом тусклая, из-за чего напрягаются глаза, чтобы рассмотреть изображение или прочитать текст. Чем дольше смартфон находится в таком режиме, тем больше времени ваши глаза будут в напряженном состоянии: в это время устают мышцы, отвечающие за расширение зрачка.

Похожая проблема с высокой яркостью: проблем с видимостью изображения нет, зато приходится щуриться, опять напрягая глаза, в результате чего они устают. Как же быть в такой ситуации? Настроить яркость дисплея вручную в зависимости от освещения или воспользоваться автояркостью, которая делает это с помощью датчиков. Кроме того, автоматическая регулировка яркости экономит заряд батареи: смартфон меняет уровень подсветки экрана только тогда, когда это необходимо.

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Как настроить яркость экрана на телефоне

В Сети можно найти десятки советов по настройке яркости в телефоне: большинство из них сводятся к тому, что нужно установить ее на уровне 30, 40 или 50% — мол, это удобнее для глаз, не так сильно разряжает батарею да и на экране все вполне различимо даже при ярком солнце. На самом деле, это не так: у каждого смартфона свои показатели яркости и особенности конструкции дисплея. Например, AMOLED-экраны априори кажутся более яркими из-за насыщенных цветов.

А еще учитывайте то, что у каждого человека свой порог комфорта. В результате этого может показаться, что даже 30% яркости — слишком много в пасмурный день или во время чтения, а 50% — недостаточно. Иногда даже максимальная яркость дисплея может быть комфортной, например, пока моете посуду и смотрите видео на смартфоне, который стоит в полутора метрах от вас. Обратите внимание на то, не режет ли изображение глаза и не заставляет ли вас излишне напрягать их. Если все хорошо, то яркость менять не нужно.

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Яркость экрана на Андроид

Производители смартфонов переживают за своих пользователей и стараются обеспечить им комфортное использование устройства. Поэтому и на iPhone, и в смартфонах на Android можно обнаружить дополнительные функции яркости экрана.

Адаптивная яркость меняет яркость значение в зависимости от условий внешней среды. По сути, это и есть автояркость дисплея.

меняет яркость значение в зависимости от условий внешней среды. По сути, это и есть автояркость дисплея. Фильтр синего света : очень удобно, когда пользуетесь телефоном в темноте. Он уменьшает оттенки синего и белого, благодаря чему изображение становится не таким ярким и не давит на глаза.

: очень удобно, когда пользуетесь телефоном в темноте. Он уменьшает оттенки синего и белого, благодаря чему изображение становится не таким ярким и не давит на глаза. Режим затемнения : благодаря ему оформление интерфейса меняется со светлое на темное по расписанию или вручную, а также применяется к обоям на экране, делая их менее яркими.

: благодаря ему оформление интерфейса меняется со светлое на темное по расписанию или вручную, а также применяется к обоям на экране, делая их менее яркими. Загляните в настройки «Режим экрана», если они есть: там можно настроить цветопередачу экрана, выбрав более комфортные оттенки.

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Не работает яркость на телефоне

По некоторым причинам иногда не получается изменить яркость в смартфоне, в результате чего не получается настроить телефон для комфортной работы. Что это и почему происходит?

Вы использовали слишком толстое или чересчур затемненное защитное стекло. Например, матовое, из-за которого даже на 100% яркости кажется, что со смартфоном что-то не так и на экране ничего не видно.

Ваш смартфон нагрелся: в результате троттлинга, процессор начинает сбрасывать нагрузку и снижает производительность. В том числе, снижается яркость экрана, хоть она и установлена на 100%.

Автояркость работает некорректно: похоже, нужно откалибровать ее. Как это сделать — рассказали в нашей статье.

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Как вы понимаете, идеальных настроек яркости экрана не существует. Лучше всего устанавливать оптимальные настройки экрана, с которыми пользоваться экраном намного комфортнее. Кроме того, нужно использовать встроенные функции смартфона — они будут полезны для глаз.