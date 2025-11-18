Как правильно перенести WhatsApp с одного Android-смартфона на другой, чтобы точно получить код и не потерять данные

Ни для кого уже не секрет, что авторизация в WhatsApp по номеру телефона превратилась в лотерею. Кому-то SMS с кодами приходят исправно, а кто-то не может дождаться ни их, ни звонка. Буквально на днях мне понадобилось перенести WhatsApp с одного Android-смартфона на другой. И, казалось бы, мне должен был помочь ключ доступа, который я ранее создал, но чуда не произошло, и по непонятной причине он не подцепился на новом устройстве. Вполне возможно, что это банальная случайность, но переносить данные как-то надо. К счастью, сделать мне это удалось без потерь, и сейчас я расскажу, как.

Для начала запомните два пункта, которые ни в коем случае не надо делать, если вы гарантированно хотите перенести WhatsApp с одного смартфона на другой без головной боли:

Не выходите из WhatsApp на старом смартфоне, пока не авторизуетесь на новом;

Не переносите WhatsApp через средства и приложения для переноса данных. Лучше сделать это вручную.

Начните с этих пунктов, и в дальнейшем вы не испытаете никаких сложностей. Всё дело в том, что очень часто разные средства для переноса информации с одного смартфона на другой деавторизуют вас в WhatsApp на старом устройстве. Этого нам надо всячески избежать, и поэтому галочку с зелёного мессенджера лучше снять. Ну а как же перенести WhatsApp между смартфонами? Смотрите:

Откройте WhatsApp на Android и нажмите на три точки в правом верхнем углу; В выпадающем меню выберите «Настройки»; Коснитесь раздела «Чаты» и выберите пункт «Резервная копия чатов»; Создайте копию в Google Диске под вашим аккаунтом Гугл. Обязательно дождитесь полного создания резервной копии; Не выходя из WhatsApp на старом устройстве, авторизуйтесь под вашим номером телефона на новом Android-смартфоне. Код подтверждения придет в WhatsApp на старое устройство; Введите шестизначный код и восстановите все переписки из ранее созданной резервной копии в Google Диске.

Профит! Вот так просто и, кстати, достаточно быстро можно перенести WhatsApp с одного смартфона на другой. Самое главное, ни в коем случае не выходите из аккаунта на старом устройстве, пока не зайдете в него на новом. Тогда всё точно будет работать как надо, проверено на себе.