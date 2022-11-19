Как правильно пользоваться режимом многозадачности на телефоне

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Герман Вологжанин 0

Если спросить современного человека, чего ему не хватает в жизни, то с высокой долей вероятности он назовет время. Именно тот факт, что в сутках всего 24 часа, 7-8 из которых желательно отводить на сон, не позволяет нам осуществить все задуманные планы. К счастью, разработчики Android и других оболочек на базе этой операционной системы придумали несколько способов, как на одном и том же смартфоне выполнять несколько действий одновременно для экономии драгоценных минут и часов. Комплекс подобных функций принято называть режимом многозадачности, которому целиком посвящен сегодняшний материал.

Как правильно пользоваться режимом многозадачности на телефоне. Многозадачность — ключ к успеху. Фото.

Многозадачность — ключ к успеху

Меню открытых приложений

Меню многозадачности, называемое также меню открытых приложений, — это базовый элемент интерфейса, помогающий организовать выполнение нескольких действий на смартфоне одновременно. Через него вы можете быстро получить доступ к уже запущенным программам, не тратя время на поиски ярлыка. Поэтому в первую очередь разберемся, где находится меню многозадачности.

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Если при управлении смартфоном вы используете кнопки Андроид, то для доступа к меню нужно нажать на квадратную иконку, которая обычно отображается справа от кнопок «Домой» и «Назад». Далее остается нажать на окно нужного вам приложения.

Меню открытых приложений. Для вызова меню многозадачности предусмотрена специальная кнопка. Фото.

Для вызова меню многозадачности предусмотрена специальная кнопка

Если ваш смартфон базируется на Android 9 и выше, я настоятельно рекомендую переключиться на управление жестами. Во-первых, оно удобнее кнопок. Во-вторых, дает доступ к большему количеству функций многозадачности, которым тоже будет уделено достаточно внимания. Но сначала о том, как при таком виде управления открыть меню запущенных приложений. Сделайте свайп от верхней части экрана к середине, и окна программ появятся перед вами.

Меню открытых приложений. При использовании жестового управления нужно сделать свайп вверх. Фото.

При использовании жестового управления нужно сделать свайп вверх

Переключение между приложениями

Меню многозадачности Андроид доступно даже на старых смартфонах, и оно призвано помочь пользователю переключиться с одного приложения на другое. Правда, переход осуществляется не очень быстро, так как предварительно вам нужно найти интересующую программу в общем списке, на что уходят драгоценные секунды. Если вы хотите переключаться быстро, советую включить управление жестами, а затем аккуратно провести от нижней части экрана в сторону.

Переключение между приложениями. С полноэкранным индикатором переключаться удобнее. Фото.

С полноэкранным индикатором переключаться удобнее

Если в настройках управления включен жестовый индикатор, то нужно просто провести по полоске, расположенной в нижней части экрана. При отключении индикатора перед переходом необходимо сделать небольшое движение вверх. Думаю, вы разберетесь и быстро привыкнете.

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Как закрепить приложение

Запущенные программы имеют свойство выгружаться из оперативной памяти. То есть, когда в меню многозадачности вы выбираете приложение, которое открывалось 10-20 минут назад, то с высокой долей вероятности оно перезапустится, что отнимет у вас еще несколько секунд. Чтобы не тратить лишнее время, советую закрепить фоновое приложение по следующей инструкции:

  1. Откройте меню многозадачности.
  2. Задержите палец на окне программы, которую нужно закрепить.
  3. В контекстном меню нажмите на значок замка.
Как закрепить приложение. Закрепленные приложения не выгружаются из оперативной памяти и продолжают работать в фоне. Фото.

Закрепленные приложения не выгружаются из оперативной памяти и продолжают работать в фоне

Теперь приложение всегда будет находиться в фоне и не потребует перезапуска в случае, если вы давно к нему не обращались. Но при желании такую программу можно удалить из меню многозадачности.

Разделение экрана на Андроид

Функции, о которых я рассказал ранее, помогают быстро переключаться между запущенными программами. Допустим, когда вы прочитали все новости в нашем телеграм-канале, после чего решили перейти к просмотру видео в YouTube. Однако, начиная с Android 7.0, на смартфонах появилась еще более полезная опция — разделение экрана на телефоне. Она делит рабочее пространство на части, позволяя выполнять 2 задачи одновременно. Например, читать инструкцию на Androidisider.ru и приводить ее в действие. Круто, правда? Вот, как сделать разделение экрана:

  1. Откройте список запущенных приложений.
  2. Задержите палец на программе, которая будет отображаться сверху (при использовании альбомной ориентации — слева).
  3. Нажмите кнопку разделения экрана.
  4. Выберите второе приложение.
Разделение экрана на Андроид. Разделение экрана уместно на смартфоне с большим дисплеем. Фото.

Разделение экрана уместно на смартфоне с большим дисплеем

Функция работает как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации экрана. А еще вы можете менять размеры окон, адаптируя их под выполнение своих задач.

Разделение экрана на Андроид. Изначально экран делится поровну, но при помощи переключателя можно изменить размер окон, а также быстро выйти из этого режима. Фото.

Изначально экран делится поровну, но при помощи переключателя можно изменить размер окон, а также быстро выйти из этого режима

Если вы решите выйти из режима разделения экрана, то понадобится потянуть разделитель вверх или вниз до упора в зависимости от того, какую программу вы хотите оставить открытой.

Режим «Картинка в картинке»

Разновидностью разделения экрана является режим картинки в картинке, который появился в Android 8.0. Он больше подходит не для прикладных приложений, а для совмещения, например, чтения новостей и просмотра видео. В отличие от предыдущей опции, этот режим включается не через меню многозадачности, а внутри отдельно взятой программы.

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Допустим, вы смотрите видео в браузере и хотите вывести его в отдельное окно. Тогда нужно открыть настройки веб-обозревателя, включить показ видео поверх других приложений, а затем — свернуть браузер, вернувшись на главный экран.

Режим «Картинка в картинке». После сворачивания приложения воспроизведение перейдет в режим окна. Фото.

После сворачивания приложения воспроизведение перейдет в режим окна

Если вы смотрите видео через плеер, то никаких дополнительных настроек выставлять не нужно. Единственное — нужно проверить выдачу программе разрешения на отображение поверх других приложений. Что касается окошка видео, то его можно перемещать в любую сторону. Для закрытия нужно либо нажать на крестик, либо сместить окно в угол.

Как сделать плавающее окно

Насколько мне известно, в чистом Android до сих пор не реализована функция плавающих окон (альтернатива режима «Картинка в картинке» для прикладных программ). Однако ее уже давно добавили разработчики сторонних оболочек от MIUI (Xiaomi) до One UI (Samsung), поэтому с высокой долей вероятности она присутствует и на вашем смартфоне.

Суть работы здесь такая же, как и у картинки в картинке, однако в отдельное окно выводится не видеоролик, а интерфейс приложения. Посмотрите, как включить плавающие окна:

  1. Откройте меню многозадачности.
  2. Задержите палец на программе, которую нужно вывести в окно.
  3. Нажмите кнопку перехода в режим плавающего окна.
Как сделать плавающее окно. Эта функция доступна не на всех смартфонах. Фото.

Эта функция доступна не на всех смартфонах

Как и в случае с видео, окно можно перемещать. Но вот изменить размер у вас вряд ли получится. Во всяком случае на моем Xiaomi такая функция недоступна. Можно разве что сместить приложение в угол, чтобы уменьшить его. При наступлении момента, когда вам нужно понять, как убрать плавающие окна, просто растяните программу, проведя вниз пальцем от полоски, расположенной в нижней части окошка.

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Смартфон для работы — какой он

Смартфон для работы — какой он. Смартфон для работы — понятие растяжимое, но вполне характеризуемое. Фото.

Смартфон для работы — понятие растяжимое, но вполне характеризуемое

Многозадачность на телефоне существует не первый год. В том или ином виде она доступна буквально на всех устройствах под управлением операционной системы Android. Однако, если для вас смартфон является не просто игрушкой, а гаджетом, помогающим решать насущные проблемы, он должен обладать соответствующими характеристиками для быстрого решения тех или иных задач:

  • хороший процессор, набирающий минимум 200-300к баллов в AnTuTu;
  • по меньшей мере 4-6 ГБ оперативной памяти стандарта не ниже LPDDR4x;
  • внутренний накопитель стандарта UFS 2.1 и выше;
  • большой экран (6 дюймов и более);
  • операционная система Android 9 и выше.

Это минимальные требования, которые вы должны предъявлять к смартфону по состоянию на конец 2022 года. Они позволят получить доступ к максимальному количеству функций многозадачности, а также помогут быстро выполнять любые действия, связанные с организацией рабочего процесса. Воспользовавшись инструкцией из другого материала, вы можете соотнести характеристики своего смартфона с моими рекомендациями.

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