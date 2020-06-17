Как правильно ставить телефон на зарядку

Зарядка смартфона никогда не считалась особенно сложной процедурой. Несмотря на то что одно время было принято калибровать аккумулятор, к самому процессу зарядки это имело лишь опосредованное отношение. Да и то тут может быть сложного? Подключил аппарат к сети электропитания и жди, пока он не зарядится до нужных пределов. Хочешь, чтобы было не больше 80% — отключи смартфон от розетки пораньше, хочешь, чтобы было 100% — можешь вообще оставить его на ночь. Но вот что странно — почти никто не знает, как правильно подключать аппарат к зарядке.

Нам нужны смартфоны со съёмными аккумуляторами

Для начала ответьте себе на простой вопрос. В какой последовательности нужно ставить смартфон на зарядку: сначала вставить питания блок в розетку, а потом подсоединить кабель к аппарату или сначала подсоединить кабель к аппарату, а потом вставить блок питания в розетку?

Как нужно заряжать смартфон

Я больше чем уверен, что большинство из вас даже не задумывались об этом, делая так, как придётся. В конце концов, поверить в том, что такая мелочь может на что-то влиять, действительно сложно. Но, как оказалось, в вопросах обеспечения безопасности электронных устройств мелочей не бывает, и правильным способом является первый, когда сначала в розетку вставляется зарядное устройство, а уже потом к нему подключается смартфон. Почему? Давайте разбираться.

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Причиной такого ритуала подключения смартфона к розетке, как ни странно, являются возможные перепады напряжения. Ведь даже если вы используете сертифицированный блок питания и кабель, это не является гарантией спасения от резких скачков тока. Думаю, вы не раз становились их свидетелем. То самое жужжание, исходившее от розетки или сетевого фильтра, и есть перепады напряжения.

Чем опасны перепады напряжения

На самом деле в юридической практике такого понятия, как «скачок» или «перепад» напряжения не существует. Существуют только так называемые отклонения качества поставляемой электроэнергии от требований нормативной документации. Но, как бы там ни было, вред, которые скачки напряжения наносят электронным устройствам, не покрываются гарантией и вообще не подлежат бесплатному ремонту. Именно поэтому крайне важно соблюдать простую технику безопасности.

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Если вы сначала вставите кабель в зарядное гнездо и подключите его к розетке, а скачок будет сильным, он может повредить смартфон. Отследить скачки заранее невозможно, потому что они имеют импульсный характер и проявляются одномоментно, что, впрочем, не мешает им наносить электронике вред. Причём степень повреждения может быть самой разной – от снижения ресурса аккумулятора, который вы даже не заметите, до физического повреждения микросхем.

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А что будет, если скачок возникнет уже после подключения смартфона к розетке? На самом деле тоже ничего хорошего. Но поскольку блок питания уже подключен подключён к электросети, нагрузка будет не такой сильной. Почему так происходит?

Представьте, что вы дотрагиваетесь до наэлектризованного свитера. В тот момент, когда вы прикасаетесь к нему, вас бьёт током. Однако если вы оставите руку на нём, не отрывая её, бить током вас больше не будет. То же самое происходит с подключённым блоком питания.

Как надо заряжать смартфон

Впрочем, надеяться на то, что уже подключённые устройства перепадам напряжения не подвержены, ошибочно. Но от них, к счастью, можно защититься:

Используйте только оригинальные зарядные устройства и кабели – они имеют встроенные контроллеры питания;

Подключайте смартфоны к зарядке только через сетевые фильтры – они нивелируют перепады напряжения;

Подключайте сначала блок питания к розетке, а потом – кабель в зарядное отверстие.

Используйте беспроводную зарядку, если ваш смартфон её поддерживает, — им скачки напряжения страшны меньше всего.

Почему зарядка смартфона быстро садится?

По сути, ничего сложного. Главное – придерживайтесь этих простых правил и аккумулятор и другие аппаратные компоненты вашего смартфона останутся в сохранности.