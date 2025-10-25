Как правильно удалять файлы на телефоне Android

Встроенная память смартфона ограничена, а потому периодически ее нужно чистить от разного рода мусора, который накапливается буквально за считанные месяцы. Причем это не только кэш приложений, но и скачанные картинки, APK, документы и прочие данные, быстро теряющие актуальность. Самый простой способ избавиться от мусора — удалить файлы на телефоне. Это довольно простое действие, справиться с выполнением которого сможет даже новичок.

Где найти файлы в телефоне

Удалить файлы на Андроиде нам поможет встроенное приложение Проводник. На некоторых смартфонах оно может назваться иначе: «Файлы», «Мои файлы», «Проводник файлов», «Менеджер файлов» и так далее. Но суть везде одна: это основное приложение для просмотра и управления медиа, документами и APK.

Проводник на телефоне обычно имеет удобную категоризацию. Файлы не только разложены по папкам, но и отсортированы по категориям (документы, изображения, видео и прочее). Также при необходимости можно воспользоваться поиском по ключевым словам.

Если вы хотите удалить фото или видео, прочитайте наш отдельный материал. Там мы рассматривали алгоритм избавления от лишнего мусора посредством встроенного приложения Галерея.

Как удалить файл на Андроиде

Удалить файл на телефоне можно в два счета. Причем вы можете избавиться сразу от нескольких и даже удалить папку:

Найдите файл или папку. Задержите на нем палец для появления контекстного окна. При необходимости отметьте другие файлы и папки. Нажмите кнопку «Удалить». Подтвердите действие.

После этого выбранные данные исчезнут с вашего устройство, и таким образом вам удастся освободить место. Но иногда может потребоваться удалить удаленные файлы.

Как удалить удаленные файлы

В некоторых Проводниках предусмотрена корзина на телефоне. Сюда попадают удаленные файлы, после чего хранятся в облаке или внутренней памяти определенное количество времени, чтобы у вас была возможность их восстановить. Таким образом, изначально они не удаляются полностью.

Чтобы удалить удаленные файлы, нужно найти раздел «Корзина», «Удаленные файлы» или «Недавно удаленные» в меню приложения Проводник. Далее — еще раз подтвердите удаление.

Подобная папка есть не везде. Если она отсутствует — значит, файлы были полностью удалены еще на первом этапе. При этом корзина на телефоне почти всегда есть в приложении Галерея, где обычно хранятся удаленные фото и видео.