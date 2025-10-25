Как правильно удалять файлы на телефоне Android

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Встроенная память смартфона ограничена, а потому периодически ее нужно чистить от разного рода мусора, который накапливается буквально за считанные месяцы. Причем это не только кэш приложений, но и скачанные картинки, APK, документы и прочие данные, быстро теряющие актуальность. Самый простой способ избавиться от мусора — удалить файлы на телефоне. Это довольно простое действие, справиться с выполнением которого сможет даже новичок.

Как правильно удалять файлы на телефоне Android. Показываем, как надо удалять файлы. Фото.

Показываем, как надо удалять файлы

Где найти файлы в телефоне

Удалить файлы на Андроиде нам поможет встроенное приложение Проводник. На некоторых смартфонах оно может назваться иначе: «Файлы», «Мои файлы», «Проводник файлов», «Менеджер файлов» и так далее. Но суть везде одна: это основное приложение для просмотра и управления медиа, документами и APK.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Проводник на телефоне обычно имеет удобную категоризацию. Файлы не только разложены по папкам, но и отсортированы по категориям (документы, изображения, видео и прочее). Также при необходимости можно воспользоваться поиском по ключевым словам.

Где найти файлы в телефоне. Файлы нужно искать через Проводник. Фото.

Файлы нужно искать через Проводник

Если вы хотите удалить фото или видео, прочитайте наш отдельный материал. Там мы рассматривали алгоритм избавления от лишнего мусора посредством встроенного приложения Галерея.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Как удалить файл на Андроиде

Удалить файл на телефоне можно в два счета. Причем вы можете избавиться сразу от нескольких и даже удалить папку:

  1. Найдите файл или папку.
  2. Задержите на нем палец для появления контекстного окна.
  3. При необходимости отметьте другие файлы и папки.
  4. Нажмите кнопку «Удалить».
  5. Подтвердите действие.
Как удалить файл на Андроиде. Не забудьте подтвердить удаление. Фото.

Не забудьте подтвердить удаление

После этого выбранные данные исчезнут с вашего устройство, и таким образом вам удастся освободить место. Но иногда может потребоваться удалить удаленные файлы.

Как удалить удаленные файлы

В некоторых Проводниках предусмотрена корзина на телефоне. Сюда попадают удаленные файлы, после чего хранятся в облаке или внутренней памяти определенное количество времени, чтобы у вас была возможность их восстановить. Таким образом, изначально они не удаляются полностью.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Чтобы удалить удаленные файлы, нужно найти раздел «Корзина», «Удаленные файлы» или «Недавно удаленные» в меню приложения Проводник. Далее — еще раз подтвердите удаление.

Как удалить удаленные файлы. Не забывайте о корзине на Android. Фото.

Не забывайте о корзине на Android

Подобная папка есть не везде. Если она отсутствует — значит, файлы были полностью удалены еще на первом этапе. При этом корзина на телефоне почти всегда есть в приложении Галерея, где обычно хранятся удаленные фото и видео.

Теги
Новости по теме
Как удалить аккаунт в мессенджере MAX на Android
Как сделать Dynamic Island на Android, если его нет в настройках
Почему нельзя сравнивать результаты iPhone и Android в AnTuTu
Лонгриды для вас
Вышел модульный смартфон The Fairphone (Gen 6). Его можно починить дома одной отверткой

На рынке смартфонов, где почти все модели похожи друг на друга, даже минимальный шаг в сторону порой воспринимается как революционное решение. Только вспомните, как многие удивлялись первому Nothing Phone, хотя его британские создатели просто разместили на спинке устройства светодиодные элементы. Такое же во многом неоправданное удивление может вызвать модульный смартфон The Fairphone (Gen 6), выпущенный одноименной компанией из Нидерландов. Просто из-за того, что кроме нее никто не делает ничего подобного.

Читать далее
Финал Лиги Чемпионов УЕФА 2025 «ПСЖ» — «Интер»: когда и где смотреть бесплатно

Футбольный сезон 2024/2025 подходит к концу. Завершились национальные чемпионаты европейский стран, а впереди осталось главное событие — финал Лиги Чемпионов УЕФА 2025. Он состоится вечером 31 мая, а в матче примут участие два сильнейших клуба этого сезона: «ПСЖ» (Париж, Франция) и «Интер» (Милан, Франция). Где, когда и во сколько смотреть финал Лиги Чемпионов 2025 — объясняем в нашем материале.

Читать далее
Как на Xiaomi сделать свой браузер по умолчанию и удалить Mi Браузер

Встроенная реклама — это, пожалуй, главный недостаток смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO. Она лезет буквально из всех щелей, то предлагая заказать зубные импланты во время прослушивания музыки, то настойчиво рекомендуя треш-новости на экране блокировки. Мы уже рассказывали о том, как отключить рекламу на Xiaomi, однако даже после выполнения всех рекомендаций из инструкции на вашем смартфоне продолжит работать Mi Браузер — веб-обозреватель, который напичкан мусором и не дает нормально сидеть в интернете. Чтобы от него избавиться, нужно выбрать свой браузер по умолчанию Xiaomi. Как — расскажем и покажем далее.

Читать далее
Новости партнеров
Эта птица способна пролететь без остановки дальше, чем пассажирский Боинг
Эта птица способна пролететь без остановки дальше, чем пассажирский Боинг
MacBook Pro M5 стал на 290% быстрее в играх. Мог бы еще лучше, если бы не одно &#171;но&#187;
MacBook Pro M5 стал на 290% быстрее в играх. Мог бы еще лучше, если бы не одно «но»
Крупнейшая ликвидация крипторынка: почему топовые маркет-мейкеры прекратили торговлю неделю назад?
Крупнейшая ликвидация крипторынка: почему топовые маркет-мейкеры прекратили торговлю неделю назад?