Как превратить Telegram в безлимитное облачное хранилище

Telegram – это не просто мессенджер. Я говорю это со всей ответственностью, потому что лично мне он заменил не только социальные сети, но и множество других сервисов. С его помощью я читаю новости, блоги, получаю почту, произвожу обменные операции с криптовалютами и делаю много чего ещё. Сам того не подозревая, Павел Дуров создал лучшее на рынке супер-приложение, которое развивается семимильными шагами и уже давным-давно опередило WhatsApp. А теперь Telegram ещё и превратили в безлимитный файлообменник.

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Пользователь GitHub с ником Poto05 сделал телеграм-бота под названием Uploadgram, который позволяет использовать Telegram для обмена файлами. А поскольку по умолчанию мессенджер предлагает возможность обмена данными в неограниченных объёмах, у пользователей появился безлимитный файлообменник совершенно бесплатно.

Как скачать Uploadgram

Добавьте бота Uploadgram себе в Telegram по этой ссылке;

Примите соглашение пользователя, которое появится на экране;

Загрузите в чат с ботом любой файл, который хотите отправить;

Дождитесь окончания его загрузки и создания ссылки на него.

Ссылку, которую вам предоставит Uploadgram, можно отправить пользователю, для которого и предназначался файл. Причём это может быть вообще всё что угодно – от картинки или аудиозаписи до установочного файла приложения или большого архива с различными медиафайлами. Telegram не чинит препятствий пользователям и не ограничивает их в объёмах загрузки.

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Для удобства пользователей в Uploadgram предусмотрена возможность удалить файл, переименовать его или загрузить себе обратно. При этом, судя по всему, бот не удаляет загруженные файлы по прошествии времени, а хранит их бесконечно долго. Поэтому его можно использовать не только как файлообменник, но и как настоящее облачное хранилище. Правда, хранить там резервные копии и другие типы данных по понятным причинам невозможно.

При желании вы можете пользоваться Uploadgram и без бота. У него есть веб-версия, которая доступна по этой ссылке. То есть вы можете обмениваться данными со своими контрагентами, не регистрируясь в Telegram и не раскрывая своей личности. Правда, учитывайте, что сервис требует от пользователей не загружать на сервера контент для взрослых, который будет удаляться, а нарушители — блокироваться.

Как хранить данные в Telegram

Впрочем, нужно быть аккуратным с Uploadgram. Несмотря на то что разработчик выложил исходный код своего бота на GitHub, предложив всем желающим изучить его и убедиться в абсолютной прозрачности и честности, я бы не стал доверять сервису какие-то ценные данные. Нет, я не боюсь, что их кто-то украдёт – тут как раз с этим проблем быть не должно. Я боюсь, что эти данные в какой-то момент могут просто удалить.

Дело в том, что хоть Telegram и не ограничивает пользователей в объёмах загружаемых данных, очевидно, что самому сервису это стоит немалых денег. А, поскольку аудитория мессенджера постоянно расширяется, то и расходы на обслуживание серверов, где любой желающий может хранить гигабайты данных, соответственно увеличиваются. Поэтому я бы ожидал, что в обозримом будущем Павел Дуров просто прикроет эту лавочку.

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Почему я так думаю? Да потому что аналогичным образом уже поступила Google. Компания объявила о закрытии безлимитного хранилища в Google Фото, хотя явно в её интересах было, чтобы пользователи делились с ней своими данными. Ведь снимки – это колоссальный источник информации, который позволяет извлечь массу разнокалиберных сведений о пользователе и обучить с их помощью собственные алгоритмы и нейросети.

Так что, пожалуй, как файлообменником Uploadgram вполне можно пользоваться, а вот загружать туда какие-то ценные сведения всё-таки не стоит. С этой точки зрения куда лучше будет воспользоваться чатом с самим собой, который называется «Избранное». Ведь даже если Дуров закроет неограниченное хранилище данных в Telegram, ваши данные явно останутся при вас, а вот бота со всем его содержимым вполне могут заблокировать.