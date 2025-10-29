Как примерить одежду в приложении Wildberries перед покупкой

Покупка вещей онлайн — рискованное дело. В отличие от офлайн-розницы, на маркетплейсах нет возможности потрогать одежду и надеть ее на себя до получения. Кроме того, если после примерки в ПВЗ товар не понравится, за его возврат придется выплачивать комиссию. Из-за этого отпадает всякое желание покупать вещи онлайн. Но в Wildberries придумали способ, помогающий избежать разочарования после получения товара. Российский маркетплейс запустил сервис примерки одежды по фото, который позволяет узнать, как будет смотреться вещь, до ее покупки.

Клиентская примерка Wildberries

Онлайн-сервис Wildberries получил название Клиентская примерка, но, к сожалению, он работает не на всех товарах. Во-первых, нельзя померить вещь онлайн, если на странице стоит отметка «18+». Во-вторых, примерка доступна только для товаров продавцов с тарифным планом «Продвинутый».

Наконец, действуют ограничения и для самих покупателей. Померить вещь онлайн в Wildberries могут только обладатели подписки WB Клуб, чья стоимость на момент публикации материала составляет 199 ₽/мес.

Как примерить одежду в Wildberries онлайн

Чтобы примерить вещь по фото, обладателю подписки WB Клуб необходимо найти на просторах маркетплейса подходящий товар и сделать следующее:

Выбрать одежду. Нажать кнопку «Посмотреть вещь на себе», а затем — «+». Загрузить свою фотографию в полный рост. Посмотреть на результат.

Искусственный интеллект добавит на вашу фотографию выбранную вещь, благодаря чему вы сможете сделать выбор относительно ее покупки. Однако учтите, что виртуальная примерка Wildberries не учитывает размер одежды, а также антропометрические данные человека, потому любая вещь в рамках онлайн-примерки будет сидеть на вас идеально.